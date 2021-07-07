В Новосибирск из Краснодара привезли двух собак, чтобы поставить на искусственные лапы. Как они себя чувствуют

В Новосибирске провели две операции по установке протезов для взрослых собак с ампутированными лапами. Ветеринарный врач клиники «Бэст» Сергей Горшков рассказал НГС, как спасали животных.



Сгрызла один из имплантов

Собаку по кличке Дея, которой около трех лет, привезли волонтеры из Краснодара в мае. Они предполагают, что животное попало в железнодорожную стрелку, после чего и осталась без двух лап — передней и задней.



— Ей сделали на месте первичную хирургическую обработку, то есть просто отрезали то, что погибло. Волонтеры написали, что собака без конечности. Затем они сделали томографию, переслали результаты нам. Я сделал импланты, напечатали их. Собачку привезли, мы провели операцию на грудную и тазовую конечность. Две недели за ней наблюдали, она играла, бегала, прыгала, и мы ее выписали домой. Дею увезли в Краснодар, — рассказал Сергей Горшков.

