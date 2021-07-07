В Новосибирск из Краснодара привезли двух собак, чтобы поставить на искусственные лапы. Как они себя чувствуют

В Новосибирске двум собакам без лап поставили протезы
В Новосибирске провели две операции по установке протезов для взрослых собак с ампутированными лапами. Ветеринарный врач клиники «Бэст» Сергей Горшков рассказал НГС, как спасали животных.
Сгрызла один из имплантов
Собаку по кличке Дея, которой около трех лет, привезли волонтеры из Краснодара в мае. Они предполагают, что животное попало в железнодорожную стрелку, после чего и осталась без двух лап — передней и задней.
— Ей сделали на месте первичную хирургическую обработку, то есть просто отрезали то, что погибло. Волонтеры написали, что собака без конечности. Затем они сделали томографию, переслали результаты нам. Я сделал импланты, напечатали их. Собачку привезли, мы провели операцию на грудную и тазовую конечность. Две недели за ней наблюдали, она играла, бегала, прыгала, и мы ее выписали домой. Дею увезли в Краснодар, — рассказал Сергей Горшков.
Врач отметил, что собаки иногда сгрызают импланты. Такое произошло и с Деей. Тогда хирург отправил волонтерам в Краснодар цифровую модель протезов, их распечатали и самостоятельно заменили.
— Сейчас мы с коллегой из Академпарка разрабатываем импланты, которые внутри будут сделаны из дюралюминия, чтобы собака не могла погрызть, а снаружи отлитые из полиуретана, — объяснил врач.
На полное приживание протезов потребовалось два месяца. По словам волонтера Таисии Кабурнеевой, соучредителя питерской зоозащитной организации «Особый Друг», которая курирует Дею, сейчас собака чувствует себя хорошо:
— Операция и реабилитация проходили без осложнений, она хорошо всё перенесла, сейчас чувствует себя отлично. Ей будут искать любящих и ответственных хозяев.
Напечатали протезы во Франции
Еще одна собака, Брунгильда, так же как и Дея, попала в Новосибирск из Краснодара. Неизвестно, как она повредила задние лапы и почему их ампутировали. Собака находилась в городе, пока ей делали протезы. Она до сих пор лежит в больнице после операции, которая прошла в июле, но уже передвигается на новых лапах.
Сергей Горшков рассказал, сколько примерно стоят подобные операции:
— Обычно основная цена — это протезы, которые печатаются на 3D-принтере. В зависимости от длины импланта может стоить от 20 до 30 тысяч за имплант. Мы печатаем либо в Новосибирске, либо в Москве. Брунгильде печатали протезы во Франции, потому что была проблема с сырьем из-за коронавируса. Стоимость была такая же. Их доставили сюда. Вместе с операцией на две лапки выходит цена в районе 70 тысяч рублей, — рассказал Сергей Горшков
В конце июня НГС рассказывал историю пса по кличке Беляш, который пострадал во время взрыва автозаправки на Гусинобродском шоссе. Несмотря на то, что пес получил незначительные повреждения, его отвезли к ветеринарам. В больнице врачи выявили у него рак. Вскоре ему провели операцию — волонтер рассказала, как Беляш себя чувствует после вмешательства.