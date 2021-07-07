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В Новосибирск из Краснодара привезли двух собак, чтобы поставить на искусственные лапы. Как они себя чувствуют

Собаке Брунгильде импланты сделали во Франции, а собака Дея отличилась тем, что уже сгрызла один протез

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Протезы пришлось заменить, потому что собака Дея сгрызла первую пару

Протезы пришлось заменить, потому что собака Дея сгрызла первую пару

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В Новосибирске двум собакам без лап поставили протезы

В Новосибирске провели две операции по установке протезов для взрослых собак с ампутированными лапами. Ветеринарный врач клиники «Бэст» Сергей Горшков рассказал НГС, как спасали животных.

Сгрызла один из имплантов

Собаку по кличке Дея, которой около трех лет, привезли волонтеры из Краснодара в мае. Они предполагают, что животное попало в железнодорожную стрелку, после чего и осталась без двух лап — передней и задней.

— Ей сделали на месте первичную хирургическую обработку, то есть просто отрезали то, что погибло. Волонтеры написали, что собака без конечности. Затем они сделали томографию, переслали результаты нам. Я сделал импланты, напечатали их. Собачку привезли, мы провели операцию на грудную и тазовую конечность. Две недели за ней наблюдали, она играла, бегала, прыгала, и мы ее выписали домой. Дею увезли в Краснодар, — рассказал Сергей Горшков.

Врач отметил, что собаки иногда сгрызают импланты. Такое произошло и с Деей. Тогда хирург отправил волонтерам в Краснодар цифровую модель протезов, их распечатали и самостоятельно заменили.

— Сейчас мы с коллегой из Академпарка разрабатываем импланты, которые внутри будут сделаны из дюралюминия, чтобы собака не могла погрызть, а снаружи отлитые из полиуретана, — объяснил врач.

На полное приживание протезов потребовалось два месяца. По словам волонтера Таисии Кабурнеевой, соучредителя питерской зоозащитной организации «Особый Друг», которая курирует Дею, сейчас собака чувствует себя хорошо:

— Операция и реабилитация проходили без осложнений, она хорошо всё перенесла, сейчас чувствует себя отлично. Ей будут искать любящих и ответственных хозяев.

Напечатали протезы во Франции

Еще одна собака, Брунгильда, так же как и Дея, попала в Новосибирск из Краснодара. Неизвестно, как она повредила задние лапы и почему их ампутировали. Собака находилась в городе, пока ей делали протезы. Она до сих пор лежит в больнице после операции, которая прошла в июле, но уже передвигается на новых лапах.

Брунгильде потребуется две недели на восстановление, на приживание протезов нужно около двух месяцев

Брунгильде потребуется две недели на восстановление, на приживание протезов нужно около двух месяцев

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Сергей Горшков рассказал, сколько примерно стоят подобные операции:

— Обычно основная цена — это протезы, которые печатаются на 3D-принтере. В зависимости от длины импланта может стоить от 20 до 30 тысяч за имплант. Мы печатаем либо в Новосибирске, либо в Москве. Брунгильде печатали протезы во Франции, потому что была проблема с сырьем из-за коронавируса. Стоимость была такая же. Их доставили сюда. Вместе с операцией на две лапки выходит цена в районе 70 тысяч рублей, — рассказал Сергей Горшков

В конце июня НГС рассказывал историю пса по кличке Беляш, который пострадал во время взрыва автозаправки на Гусинобродском шоссе. Несмотря на то, что пес получил незначительные повреждения, его отвезли к ветеринарам. В больнице врачи выявили у него рак. Вскоре ему провели операцию — волонтер рассказала, как Беляш себя чувствует после вмешательства.

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