Псу Беляшику, пострадавшему при взрыве на новосибирской АГЗС, сделали операцию

Сегодня псу Беляшику, которого спасли при взрыве на АЗС на Гусинобродском шоссе, сделали операцию. Ранее у животного выявили рак.

— Предварительно сделали УЗИ сердца и внутренних органов. Противопоказаний к операции не было. Анализы крови у него отличные для его возраста. Сегодня состоялась операция. Оперировали его в клинике «Акуна Матата» у Надежды Николаевны — мы всех животных доверяем ей. Опухоль удалили и взяли анализ на гистологию. Пересадка кожи не потребовалась — рана должна затянуться сама. Во время операции нашли еще одно уплотнение на животе, взяли на анализ. Также пса кастрировали. Это должно помочь решить его проблему с простатой. Беляшик хорошо отошел от наркоза. Некоторое время он пробудет в стационаре. Затем его ждет отдельная палата в приюте, — рассказала НГС Нелли Владимирова.