Псу Беляшику, пострадавшему при взрыве на новосибирской АГЗС, сделали операцию

Сегодня псу Беляшику, которого спасли при взрыве на АЗС на Гусинобродском шоссе, сделали операцию. Ранее у животного выявили рак.
— Предварительно сделали УЗИ сердца и внутренних органов. Противопоказаний к операции не было. Анализы крови у него отличные для его возраста. Сегодня состоялась операция. Оперировали его в клинике «Акуна Матата» у Надежды Николаевны — мы всех животных доверяем ей. Опухоль удалили и взяли анализ на гистологию. Пересадка кожи не потребовалась — рана должна затянуться сама. Во время операции нашли еще одно уплотнение на животе, взяли на анализ. Также пса кастрировали. Это должно помочь решить его проблему с простатой. Беляшик хорошо отошел от наркоза. Некоторое время он пробудет в стационаре. Затем его ждет отдельная палата в приюте, — рассказала НГС Нелли Владимирова.
Беляшу около 10–15 лет. Последние восемь из них он жил с другими собаками на территории шиномонтажной мастерской рядом с АГЗС на Гусинобродском шоссе. После взрыва сотрудники МЧС вынесли Беляша и еще двух собак. Рядом оказался один из волонтеров «Приюта Академгородка». Она увидела собаку, которая лежала в луже мазута, дышала с трудом и не шевелилась.
Беляша привезли в ветеринарную клинику «Бэст». Там его отмыли от мазута и поместили в кислородную камеру. Его состояние удалось стабилизировать на следующий день. На теле пса не было ожогов и ран, но опасения вызывала незаживающая рана на его спине. Оказалось, что это плоскоклеточный рак. Было решено пса спасать.