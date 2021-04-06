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В Новосибирске родились малыши антилопы дикдик — посмотрите на эти милые мордочки

Впервые эти животные поселились в нашем зоопарке летом 2019 года

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Самка отказывается кормить одного из малышей, и его искусственно вскармливают сотрудники зоопарка

Самка отказывается кормить одного из малышей, и его искусственно вскармливают сотрудники зоопарка

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Антилопы дикдик продолжают приносить потомство в Новосибирском зоопарке. Вслед за первенцем, который появился на свет в октябре 2019 года, в марте 2020-го у пары родилось второе потомство, а через год — еще два детеныша, сообщили в зоопарке.

На этот раз самка проявила избирательность. Она отказывается кормить одного из малышей, и его искусственно вскармливают сотрудники зоопарка.

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— Маленькое изящное животное с большими одухотворенными глазами неизменно вызывает улыбки умиления у посетителей зоопарка, — рассказали в пресс-службе.

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Дикдики относятся к теплолюбивым животным. В Новосибирском зоопарке их можно увидеть в павильоне «Тропический мир».

В ноябре из Японии пришло радостное известие. Шестилетняя медведица Шилка, которую увезли из Новосибирска, родила двоих медвежат. Полюбуйтесь на них. А в декабре в нашем зоопарке родились детеныши капибары — они очень смешные.

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Новосибирский зоопаркродился детеныш
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