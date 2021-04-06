В Новосибирске родились малыши антилопы дикдик — посмотрите на эти милые мордочки

Антилопы дикдик продолжают приносить потомство в Новосибирском зоопарке. Вслед за первенцем, который появился на свет в октябре
На этот раз самка проявила избирательность. Она отказывается кормить одного из малышей, и его искусственно вскармливают сотрудники зоопарка.
— Маленькое изящное животное с большими одухотворенными глазами неизменно вызывает улыбки умиления у посетителей зоопарка, — рассказали в пресс-службе.
Дикдики относятся к теплолюбивым животным. В Новосибирском зоопарке их можно увидеть в павильоне «Тропический мир».
В ноябре из Японии пришло радостное известие. Шестилетняя медведица Шилка, которую увезли из Новосибирска, родила двоих медвежат. Полюбуйтесь на них. А в декабре в нашем зоопарке родились детеныши капибары — они очень смешные.