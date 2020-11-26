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Новосибирская медведица Шилка родила двойню в японском зоопарке — медвежата попали на камеру видеонаблюдения

О радостном событии сообщили японские СМИ

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На снимке видно, как медвежата-двойняшки прижимаются к матери

На снимке видно, как медвежата-двойняшки прижимаются к матери

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Шестилетняя медведица Шилка, которую увезли из Новосибирска в Японию, родила двоих медвежат в зоопарке Теннодзи в Осаке. Официальное объявление об этом вышло вечером в четверг, 26 ноября, на сайте городской службы Осаки.

По данным местных СМИ, сегодня утром рабочий по уходу за животными услышал писк из системы мониторинга и решил проверить видеоизображение. Он обнаружил, что звук появился еще в 20:10 по местному времени 25 ноября. А в 14:00 в четверг работник зоопарка, наконец, поймал изображение двух медвежат.

Городская служба Осаки также сообщила, что это первое рождение медвежат за последние шесть лет в зоопарке Теннодзи — с 25 ноября 2014 года.

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О положении Шилки стало известно еще в начале месяца — зоопарк города Осака сообщил Новосибирскому зоопарку информацию о возможной беременности медведицы.

Шилка стала первым медвежонком, который родился в Новосибирске за 40 лет. Это произошло в 2014 году. В возрасте 11 месяцев ее отселили от родителей, а позже увезли в японский зоопарк — НГС публиковал фоторепортаж об этом. В прошлом году Шилке исполнилось 6 лет. Почитайте воспоминания о ней.

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ШилкаЯпониябелая медведицабеременностьзоопарк
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