Новосибирская медведица Шилка родила двойню в японском зоопарке — медвежата попали на камеру видеонаблюдения

Шестилетняя медведица Шилка, которую увезли из Новосибирска в Японию, родила двоих медвежат в зоопарке Теннодзи в Осаке. Официальное объявление об этом вышло вечером в четверг, 26 ноября, на сайте городской службы Осаки.
По данным местных СМИ, сегодня утром рабочий по уходу за животными услышал писк из системы мониторинга и решил проверить видеоизображение. Он обнаружил, что звук появился еще в 20:10 по местному времени 25 ноября. А в 14:00 в четверг работник зоопарка, наконец, поймал изображение двух медвежат.
Городская служба Осаки также сообщила, что это первое рождение медвежат за последние шесть лет в зоопарке Теннодзи — с 25 ноября 2014 года.
О положении Шилки стало известно еще в начале месяца — зоопарк города Осака сообщил Новосибирскому зоопарку информацию о возможной беременности медведицы.
Шилка стала первым медвежонком, который родился в Новосибирске за 40 лет. Это произошло в 2014 году. В возрасте 11 месяцев ее отселили от родителей, а позже увезли в японский зоопарк — НГС публиковал фоторепортаж об этом. В прошлом году Шилке исполнилось 6 лет. Почитайте воспоминания о ней.