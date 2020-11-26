Новосибирская медведица Шилка родила двойню в японском зоопарке — медвежата попали на камеру видеонаблюдения

Шестилетняя медведица Шилка, которую увезли из Новосибирска в Японию, родила двоих медвежат в зоопарке Теннодзи в Осаке. Официальное объявление об этом вышло вечером в четверг, 26 ноября, на сайте городской службы Осаки.

По данным местных СМИ, сегодня утром рабочий по уходу за животными услышал писк из системы мониторинга и решил проверить видеоизображение. Он обнаружил, что звук появился еще в 20:10 по местному времени 25 ноября. А в 14:00 в четверг работник зоопарка, наконец, поймал изображение двух медвежат.



Городская служба Осаки также сообщила, что это первое рождение медвежат за последние шесть лет в зоопарке Теннодзи — с 25 ноября 2014 года.