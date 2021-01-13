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Дворы на МЖК облюбовала серебристая лиса — жители уверены, что зверек домашний

Сообщения о животном появились в начале зимы

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Лису на МЖК впервые заметили в начале зимы

Лису на МЖК впервые заметили в начале зимы

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Во дворах на МЖК заметили серебристую лису

В Новосибирске дворы в микрорайоне МЖК облюбовала лисица — ее уже больше месяца периодически наблюдают местные жители.

По словам одной из жительниц Марины Мануйловой, животное она увидела сегодня ночью недалеко от дома № 11/1 на Виталия Потылицына.

— Заметила ее около трех часов ночи, она спокойно сидела на площадке. Я около 30 минут наблюдала за ней, — отметила она.

Снять зверька на видео смогла другая жительница микрорайона Яна Слученко. По ее словам, лиса впервые появилась в начале декабря, и первоначально жители предположили, что она могла прибежать из соседнего леса.

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— Она не бешеная, явно не дикая, а домашняя. Она такая песцовая, очень пушистая и не рыжая, а пепельно-серебристая. Единственное разумное объяснение, откуда она могла взяться, — это сбежала от хозяев. Я видела в группе Плющихинского жилмассива пост о том, что животное видели с какими-то девушками. Одна из них фотограф, проводит фотосессии за нашими домами в лесу — возможно, от них сбежала. Здесь мусорки, может быть, она тут и трется, — добавила она.

Ночью 23 ноября строители заметили на территории строящегося ЛДС «Сибирь» необычного зверька — песца, который выбежал из леса.

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МЖКживотныелиса
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