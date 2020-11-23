На стройку нового ЛДС в Новосибирске пришел песец

Ночью 23 ноября строители заметили на территории строящегося ЛДС «Сибирь» необычного зверька — песец выбежал из леса.
— Необычный для городской среды представитель фауны — животное, похожее на полярную лисицу (песца) — был замечен ночью на стройке нового ЛДС в пойме Оби, — сообщается в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
На видео слышно, как автор ролика пытается привлечь к себе зверька, но тот пугливо убегает в сторону. На свету можно было лучше разглядеть животное.
Автор: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
В октябре прошлого года жители новосибирского микрорайона «Золотая Нива» заметили рыжую лису — она выходила на прогулку в темное время суток.