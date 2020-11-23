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На стройку нового ЛДС в Новосибирске пришел песец

Очевидец записал ролик с бегающим по снегу зверьком

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Песец бегал рядом со стройкой прошлой ночью

Песец бегал рядом со стройкой прошлой ночью

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Ночью 23 ноября строители заметили на территории строящегося ЛДС «Сибирь» необычного зверька — песец выбежал из леса.

— Необычный для городской среды представитель фауны — животное, похожее на полярную лисицу (песца) — был замечен ночью на стройке нового ЛДС в пойме Оби, — сообщается в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

На видео слышно, как автор ролика пытается привлечь к себе зверька, но тот пугливо убегает в сторону. На свету можно было лучше разглядеть животное.

В октябре прошлого года жители новосибирского микрорайона «Золотая Нива» заметили рыжую лису — она выходила на прогулку в темное время суток.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

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ЛДС «Сибирь»милота
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