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Страна и мир Черное море в опасности: разлив мазута угрожает экосистеме и туристическому сезону 2025 года — что сейчас происходит на побережье

Черное море в опасности: разлив мазута угрожает экосистеме и туристическому сезону 2025 года — что сейчас происходит на побережье

Экологи бьют тревогу из-за гибели животных

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37 комментариев

Животное уже не спасти

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Крушение танкеров в Керченском проливе грозит срывом туристического сезона в 2025 году. Разлившийся мазут продолжает вредить экосистеме Черного моря, из-за этого страдают морские обитатели. Ситуация может обернуться экологической катастрофой. Подробнее о ЧП и сколько потребуется времени для его ликвидации, рассказываем в нашем материале.

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошло 15 декабря. Они перевозили 8550 тонн мазута. Из-за аварии 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов вылилось в открытое море. ЧП может нести серьезные последствия для природы и человека.

Сильнее всего сейчас страдают морские обитатели. На побережье Краснодарского края экологи зафиксировали массовый выброс китообразных. Директор Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей поделилась подробностями с ТАСС.

— Всего с 15 декабря 2024 года, с момента ЧС, по 22 декабря зафиксировано 10 азовок, причиной гибели которых может быть разлив мазута, — отметила Белей.

Сколько еще будет мертвых дельфинов — вопрос открытый

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Также идет работа по спасению птиц. От мазута удалось отмыть больше 250 особей, 37 — погибли.

Пункт спасения птиц в Витязево

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Сильно пострадала и береговая линия. Сейчас мазут выбрасывается на прибрежную зону, пострадало уже 54 км пляжей, большая часть — в районе Анапы. Береговую линию от мазута очищают волонтеры. По данным краевого оперштаба на вечер 21 декабря, пляжи убирают 7,6 тысячи человек. Однако и этих усилий недостаточно. Утром 23 декабря в соцсетях распространилось видеообращение жителей Анапы и волонтеров Владимиру Путину. Они поделились, что для работы не хватает рук и технического оборудования. Граждане просят о помощи.

Волонтеры объяснили, что справиться с катастрофой без хорошего оборудования невозможно

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Они призывают главу государства собрать отряды профессиональных спасателей, подключить научно-исследовательские институты для нейтрализации ядовитых веществ, обратиться к другим странам за технологической помощью и привлечь ветеринарные службы. По информации МЧС, им помогают еще 300 единиц техники.

Для людей наиболее остро стоит вопрос с отдыхом на Черноморском побережье после ЧП. Эколог-биолог Вениамин Голубитченко предупредил, что часть мазута превратится в комки и упадет на дно, другую часть выбросит на берег волнами. Причем есть опасность, что нефтепродукты дойдут и до пляжей Сочи.

— Это будет большой проблемой, которая рано или поздно ударит по человеку. В первую очередь, конечно, водные обитатели пострадают. Во вторую очередь пострадают те, кто будет ими питаться. Также в мазуте вымажутся птицы возле берега в районе Таманского полуострова и Керченского пролива, — рассказал порталу 93.RU Вениамин Голубитченко.

Тем временем мазут продолжает прибивать к берегу. На очистку побережья и акватории, по мнению губернатора края Вениамина Кондратьева, потребуется примерно месяц. Но ситуация может осложниться с приближением лета.

— Процесс не остановится, потому что море периодически будет выбрасывать нефтепродукты. <…> Самая главная составляющая — апрель, май, когда температура воздуха будет расти, следом температура воды, и вот эта тяжелая фракция, которая сейчас на дне, она будет подниматься, и она не должна оказаться на берегу. Мы ее должны собрать, пока она в море, — заявил телеканалу «Звезда» глава региона.

Он подчеркнул, что тяжелее всего ситуация в районе Благовещенской и поселка Витязево, там слой мазута — 10–15 сантиметров.

Пятна мазута в Анапе

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— В месте разлива установлены боновые заграждения, поверхность моря обрабатывается сорбентом, — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Хотя разлив нефтепродуктов нанес значительный ущерб и создал опасность для людей, специалисты туристической индустрии уверены, что к лету 2025 года ситуация на пляжах Анапы, Сочи и Геленджика нормализуется. Они считают, что последствия разлива будут оперативно устранены и не повлияют на пляжный отдых на курортах Краснодарского края.

Огромное пятно мазута

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Накануне в Анапе разыгралась непогода. В социальных сетях появились кадры, как море возвращает на берег мешки с мазутом, которые не успели убрать. Утром 23 декабря ситуация повторилась: всё вокруг снова было покрыто мазутом.

ПО ТЕМЕ
Мазут Разлив мазута Черное море Дельфин Экологи Катастрофа Туризм
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Комментарии
39
Татьяна 53
39 минут
природа создала такое чудо, а человек это чудо изгадил. Дельфинов жаль до слёз.
Почётный гражданин Левосибирска
58 минут
Вспоминаю, как в недалеком прошлом, лет 15 назад, была шумиха, мол, наши ученые придумали бактерию, которая жрет нефть на поверхности воды, что наша Маша кашу. И готовы были даже этих бактерий запустить в Мексиканский залив, когда там произошла экологическая катастрофа. Где эти бактерии и где эти ученые?
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