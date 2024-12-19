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Страна и мир Итоги с Путиным Какой будет ключевая ставка и нужно ли запретить порносайты — о чем говорил Путин в конце прямой линии

Какой будет ключевая ставка и нужно ли запретить порносайты — о чем говорил Путин в конце прямой линии

За все выступление президент рассказал всего один анекдот

986
7 комментариев

Владимир Путин

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Прямая линия и пресс-конференция Владимира Путина продлилась более 4,5 часа. На мероприятии он отвечал на вопросы журналистов, жителей страны и иностранных корреспондентов. Четвертая часть «Итогов года» началась с блица. На нем модераторы задали вопросы президенту от жителей, а он старался коротко на них ответить.

Первый коснулся финансовой жизни президента — есть ли у него вклады и где Владимир Путин хранит свою зарплату.

— У меня изначально был вклад в Сбере, но когда Банк Россия был поставлен под санкции, я демонстративно перевел туда свои деньги и перечисляю туда зарплату, — рассказал президент.

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После этого у него попросили раскрыть, какой станет ключевая ставка к концу года. Дело в том, что завтра, 20 декабря, пройдет очередное заседание совета директоров ЦБ, на котором рассмотрят изменение показателя.

— Набиуллина не говорит мне о том, какая будет ставка. Она наверное этого сама пока не знает, потому что Центробанк обсуждает это на совете директоров на своей комсомольской ячейке, и в ходе дискуссии принимают окончательное решение, — отметил Владимир Путин и заверил, что решение станет взвешенным и будет отвечать требованиям сегодняшнего дня.

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Последний вопрос блица наиболее заинтересовал президента, ответить на него коротко он не смог. Ведь у Владимира Путина поинтересовались, с кем бы он хотел встретиться и выпить чай. На первом месте у президента стоят друзья и близкие люди, с которыми он хотел бы видеться чаще.

Среди ушедших из жизни лидеров президент отметил канцлера ФРГ Гельмута Коля.

— Я имел удовольствие с ним беседовать. Это был крупный политический деятель. Я с интересом вспоминаю многие наши разговоры. Они были очень полезны, — подчеркнул Владимир Путин и назвал следующее имя — президент Франции Жак Ширак. — Он был энциклопедист. Что не спросишь — все знает. На все у него было свое мнение. Был корректный, галантный человек. Я у него тоже многому научился. Манеры, его поведение, интеллигентность. Очень деятельным был Сильвио Берлускони. Несмотря на то, что происходит сегодня, мы чувствуем в итальянском обществе симпатию к России. Как и у нас есть симпатия к Италии. Они были личности с собственным мнением. И концентрировались на укрепление суверенитета собственных стран.

На волне открытого разговора Путин рассказал первый анекдот. Так он ответил на вопрос одного из журналистов из зала, которые отметил, что в течение 10-12 лет страны Европы, Америки могут уйти под воду. Он уверен, что все эти люди начнут проситься в Россию и нужно что-то с этим делать.

— Семья сидит за столом. Мальчик разгадывает кроссворд: «Слово назовите из трех букв». Мама ему бум ложкой по лбу. Мальчик: «За что? Это же дом». Папаша берет жене тоже бум: «О доме нужно думать», — пошутил президент. — Вы сказали по поводу того, что какие-то континенты будут уходить под воду. О доме нужно думать! О наших прибрежных городах. Если кто-то будет переселяться — нужно думать, что с этим делать. Мы самая большая страна по территории в мире. И нам есть куда расселять людей. Но нужно заранее подумать о правилах. Это не праздный вопрос.

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Следующие вопросы тоже оказались серьезными. В ответ на острую нехватку молодых кадров на селе, президент призвал повышать уровень благосостояния на этих территориях. Но несмотря на нехватку кадров, сельское хозяйство в России развивается хорошими темпами. Также специалистов не хватает в медицинской сфере. — Главная проблема с кадрами в медицине — она находится в первичном звене здравоохранения. В стационаре его почти нет. В поликлиниках есть проблемы. И это задача местных органов власти — распределить нагрузку. Второе связано с подготовкой кадров. Минздрав старается привлечь как можно больше абитуриентов. И этот процесс идет. Мы начали доплачивать сейчас в небольших населенных пунктах 29 тысяч. И это тоже имеет значение. И мы видим впервые за последние годы приток в 17,5 тысячи специалистов, — поделился цифрами Владимир Путин.

Но это не единственная проблема здравоохранения, люди жалуются на нехватку инсулина, физраствора и тест-полоски. Президент пообещал обсудить проблему с коллегами, ведь со стороны властей было сделано все, чтобы такого не происходило.

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В четвертой части выступления вновь вернулись к вопросам, связанным с СВО. Не зря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что подавляющее число вопросов было связано с конфликтом на Украине. На этот раз Владимира Путина заставили рассуждать о том, принял бы он решение начать СВО, если бы вернулся из сегодняшнего дня на три года назад.

— Гипотетический вопрос. Если бы можно было посмотреть на ситуацию, зная то, что происходит сейчас, на ситуацию в 2022 году, о чем бы я подумал, что такое решение, которое я принял, надо было принимать раньше. Второе, знай об этом, нужно было начать готовиться об этом раньше, — отметил президент.

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Сейчас Россия настаивает на долгосрочном мире. Так Владимир Путин отреагировал на вопрос о перемирии. Дело в том, что «остановиться на неделю — это значит дать возможность противнику, закрепиться на позициях». Этого нельзя допустить сейчас, когда ресурсы ВСУ истощаются и они бойцам приходится отходить.

Неожиданным оказался переход на тему запрета абортов и порносайтов.

— Мы должны думать не только о демографии, но и об уровне благосостояния семей, и о праве женщины принимать решения, — заявил президент и продолжил рассуждать про сайты для взрослых. — Порносайты смотрят во всем мире. Это не только наша беда. Любые запреты имеют право на существование, но нужно предложить альтернативу более интересную, чем порносайт.

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Закончилось выступление очередным блицем. У президента поинтересовались, какая у него есть личная. На этот вопрос он отказался отвечать. А о том, счастливый ли он человек не дал однозначного ответа. В заключении Владимиру Путину дали слово, чтобы он от себя сказал все, что пожелает.

— Хотел бы пожелать, чтобы больше внимания уделяли своим близким, — заключил президент.

Все заявления президента мы собирали в режиме онлайн. Их можно найти здесь.

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Владимир Путин Прямая линия Ключевая ставка Вклад СВО Лекарства Аборты
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Комментарии
7
Гость
1 час
Как может быть Страна Россия - банком???
Гость
41 минута
«…в течение 10-12 лет страны Европы, Америки могут уйти под воду. Он уверен, что все эти люди начнут проситься в Россию и нужно что-то с этим делать.» Господя-я-я! Люди изучали географию в школе или нет?! Страны Европы и Америки уйдут под воду, а территория РФ нет?! Я так понимаю, опасения связаны с глобальным потеплением и таянием арктических льдов, а , следовательно, и с повышением уровня мирового океана. Больше половины территории РФ занимает Западно-Сибирская НИЗМЕННОСТЬ! Она под воду не уйдет?! Кроме того, здесь находятся самые большие болота в мире! Болотами занята и европейская часть РФ, они распространены на севере и в центре Европейской части (в том числе в районе Москвы и Подмосковья). При повышении уровня воды как бы самим не пришлось бежать в другие страны!
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