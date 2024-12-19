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Страна и мир Итоги с Путиным «Смотрят во всем мире, это не только наша беда»: Путин рассказал, стоит ли запретить порносайты в России

«Смотрят во всем мире, это не только наша беда»: Путин рассказал, стоит ли запретить порносайты в России

Пресс-конференция президента продолжается уже пятый час

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15 комментариев

Президент России назвал порносайты бедой всего мира

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Во время пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопросы о том, стоит ли захоронить Ленина, что делать с порносайтами в России и как относиться к идеям о запрете абортов.

— Мы должны думать не только о демографии, но и об уровне благосостояния семей, и о праве женщины принимать решения, — заявил президент.

Следующим последовал вопрос о запрете порносайтов в России. Президент считает, что это беда всего мира.

— Порносайты смотрят во всем мире. Это не только наша беда. Любые запреты имеют право на существование, но нужно предложить альтернативу более интересную, чем порносайт, — считает Путин.

Путин рассказал о проблеме порносайтов во всем мире

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Вопрос о выносе тела Ленина из мавзолея президент назвал максимально чувствительным.

— Закопать Ленина надо, но не сейчас, — подытожил Путин.

Ранее президент обвинил Google в замедлении YouTube и объяснил, почему видеохостинг блокируют в России. Он отметил, что компания должна соблюдать российские законы, чего в настоящее время они не делают.

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Комментарии
15
Лукашa
1 час
Пацаны его не поймут.
Гость
1 час
Всё запритить, разрешить только работать и плодится
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