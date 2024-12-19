«Смотрят во всем мире, это не только наша беда»: Путин рассказал, стоит ли запретить порносайты в России

Во время пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопросы о том, стоит ли захоронить Ленина, что делать с порносайтами в России и как относиться к идеям о запрете абортов.
— Мы должны думать не только о демографии, но и об уровне благосостояния семей, и о праве женщины принимать решения, — заявил президент.
Следующим последовал вопрос о запрете порносайтов в России. Президент считает, что это беда всего мира.
— Порносайты смотрят во всем мире. Это не только наша беда. Любые запреты имеют право на существование, но нужно предложить альтернативу более интересную, чем порносайт, — считает Путин.
Вопрос о выносе тела Ленина из мавзолея президент назвал максимально чувствительным.
— Закопать Ленина надо, но не сейчас, — подытожил Путин.
Ранее президент обвинил Google в замедлении YouTube и объяснил, почему видеохостинг блокируют в России. Он отметил, что компания должна соблюдать российские законы, чего в настоящее время они не делают.