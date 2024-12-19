Путин обвинил Google в замедлении YouTube

Путин считает, что поисковые запросы Google и YouTube являются пропагандой какой-то политической платформы Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











В ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным был озвучен вопрос от блогера Влада Бумаги. Он поинтересовался, зачем блокировать YouTube в России. Глава государства рассказал подробности об этой ситуации.

–В ситуации с YouTube в России больше вопросов к этой платформе, а не к властям РФ, — заявил Путин.

Президент обвинил Google в замедлении YouTube. Он также отметил, что компания должна соблюдать российские законы, чего в настоящее время они не делают. Они не должны использовать и злоупотреблять сетью для достижения политических целей своих правительств.

Глава государства считает, что в поисковые запросы этих площадок часто не отвечают реальным запросам граждан, а являются пропагандой какой-то политической платформы. Также они начинают практически изымать из оборота имена российских артистов, блогеров, политических деятелей и т. д. Президент подчеркнул, что все это является нарушением соответствующих законов РФ. Поэтому Роскомнадзор предъявляет компаниям претензии.

Президент назвал российских блогеров умными современными людьми и выразил уверенность, что они будут транслировать правильные смыслы аудитории и без посторонних советов.

Источник: Ruptly

Видеоплатформа YouTube в России стала практически недоступна для россиян. Работа сервиса замедлилась еще в августе, и есть недовольные этой ситуацией. Один из таких людей — гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров. О проблеме он рассказал президенту Владимиру Путину, тогда президент пообещал разобраться в ситуации.