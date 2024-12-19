Путин отменил лимиты по льготной ипотеке и назвал условия для переговоров с Украиной: новые заявления президента

В третьей части своего выступления президент затронул вопросы семейной ипотеки, мошенников и замедления YouTube Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Владимир Путин продолжает отвечать на вопросы журналистов и жителей страны на «Итогах года». Он уже затронул несколько острых вопросов: рост цен, проведение СВО, переговоры с Украиной, встреча с новым главой США Дональдом Трампом.

Отдельно президент остановился на мерах поддержки семей с детьми. После этого к нему обратилась молодая семья, которая уже длительное время не может купить квартиру. Они рассказали президенту о проблемах в этой отрасли: завышенные требования банков для получения льготного кредита и нехватка средств, которые Минфин выделяет кредитным организациям.

— Это безобразие. Потому что не должно быть никаких лимитов. Мы с правительством эту тему обсуждали. Мне было обещано (и я это обещание проверю, насколько оно исполняется), что никаких лимитов не будет, — ответил президент. — Потому что в конечном итоге всё это связано с субсидиями со стороны государства. Для баков это только в удовольствие должно быть — получать 6% от тех, кто использует кредит семейной ипотеки, а разницу между банковской ставкой и этими 6% возмещает государство. Эта разница-то в банках оседает, между прочим, для них это доход, и немаленький. Поэтому если они отказывают, это значит, что правительство вовремя не направляет эту субсидию в банк. Я проверю.

Источник: Ruptly

После этого прямая линия переключилась на другую проблему, из-за которой люди тратят много денег, но не совсем по своей воли. Вопрос коснулся телефонных мошенников, из-за которых почти в ежедневном режиме страдают россияне. Одной из таких оказалась пенсионерка из Казани, у которой взломали кабинет на Госуслугах, и теперь она должна банкам почти 2 млн рублей. Президенту она пожаловалась на банки, которые плохо контролируют заявки на кредиты.

— На Украине работают целые центры по выманиванию денег с граждан России. Всего украли 250 миллиардов рублей. Это примерно как гитлеровская германия делала, когда печатала поддельные деньги. Объёмы жульничества с хищением средств граждан путём кредитов зашкаливают, это вызывает тревогу, — отметил президент. После этого он напомнил кредитным организациям, что они обязаны проверять платежеспособность граждан и не выдавать потенциально невозвратные кредиты.

Так как президент упомянул статистику, что больше всего денег у россиян крадут с Украины, модератор предложил сделать колл-центры в этой стране законными целями для ударов.

— Нет, у нас в списке приоритетных целей находятся военные объекты и объекты военно-промышленного комплекса. Могут быть и центры принятия решений. Но вот эти центры, мы на них боезапасы тратить не будем. Ни к чему, — отрезал президент.

Тему Украины подняли уже не в первый раз на «Итогах годах». После мошенников перешли к еще более глобальному вопросу — переговоров с Киевом.

— Государственное устройство такого, что целый ряд органов формируется президентом. Если первое лицо не легитимно, то все это теряет легитимности. И они становятся соучастниками. Мы готовы вести диалог без предварительных условий. Но на базе того, о чем мы договорились в Стамбуле в 2022 году. Мы будем с любым человеком разговаривать. Подписывать можем только с тем, кто является легитимными — с Радой и главой Радой. Это чисто формальный вопрос, — подчеркнул Владимир Путин.

Источник: Ruptly

Затем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал слово популярному блогеру Владу А4 (Бумага). Оказалось, он пришел на прямую линию, чтобы решить проблему с YouTube.

YouTube — видеохостинг, основанный в 2005 году. С октября 2006 года принадлежит компании Google. Он является популярнейшим видеохостингом и вторым сайтом в мире по количеству посетителей. YouTube перестал полноценно работать в России в начала августа. Пользователи жалуются на полное отсутствие доступа к видеохостингу и замедление скорости воспроизведения роликов.

Источник: Ruptly