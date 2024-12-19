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Страна и мир С карты Томской области исчезнет один из самых маленьких городов в стране

С карты Томской области исчезнет один из самых маленьких городов в стране

В области останется всего пять городов

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7 комментариев

С карты Томской области «исчезнет» целый город

Источник:

Кедровый в Томской области лишится статуса города и превратится в муниципальный округ. Соответствующий законопроект внесен губернатором на рассмотрение законодательной думы региона.

— Переход Кедрового в статус муниципального округа — это административная процедура, вызванная необходимостью приведения статуса муниципалитета в соответствие с федеральным законодательством. В сегодняшних реалиях Кедровый не отвечает критериям, установленным для городского округа, в частности, по площади территории и плотности населения, — цитирует пресс-служба ЗакДумы председателя комитета по законодательству, государственному устройству и безопасности Степана Михайлова.

По его словам, после принятия законопроекта кедровчанам не придется менять документы или переоформлять обязательства.

В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что согласно федеральному законодательству, на территории городского округа плотность населения должна в пять и более раз превышать среднюю плотность населения в стране. Кедровый в настоящее время этому критерию не соответствует — плотность населения там составляет всего 1,6 человек на квадратный километр.

Областная дума рассмотрит законопроект о лишении Кедрового городского статуса на собрании, которое пройдет 24 декабря.

Город Кедровый располагается на северо-востоке Васюганской равнины в Томской области — на земле, которую когда-то населяли сибирские аборигены селькупы. В советские годы сюда ссылали осужденных, а статус города Кедровый получил в 2004 году. Расстояние от Кедрового до «большой земли» составляет почти 500 километров. Согласно последним данным в городе проживает 2634 человека и с каждым годом эта цифра становится все меньше.

В сентябре депутаты заксобрания во втором чтении приняли решение упразднить деревню Кругленькую в Новосибирской области.

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Комментарии
7
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Гость
48 минут
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