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Страна и мир обзор Голый турист из России попытался сам доплыть до острова в Таиланде. Новости 8 декабря

Голый турист из России попытался сам доплыть до острова в Таиланде. Новости 8 декабря

Что случилось за сутки

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67 комментариев

Фото мужчины, которого спасли в Таиланде

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Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 9 декабря.

ЧП в Таиланде

В Таиланде российский турист посреди ночи решил сам доплыть из города Паттайи до острова Ко Лан. Голый мужчина поплыл — но переоценил свои силы. Через шесть километров его, уставшего и изможденного, заметили люди на проплывавшем мимо катере.

Капитан катера, Прачарат Сацук, решил помочь мужчине. Он бросил россиянину спасательный круг и поднял его на борт. Там туристу дали полотенце и питьевую воду.

— Мужчина был измотан. На его теле были раны, возможно, полученные во время пребывания в воде. К счастью, течение было несильным. Его не вымыло слишком далеко. Если бы ему не повезло, его могли бы сбить гребные винты лодки, — сказал капитан Прачарат журналистам издания Bangkok Post.

Кремль — о ситуации в Сирии

В Кремле пока не решили, что будут делать с российскими военными базами в Сирии.

— Пока преждевременно об этом говорить. Это всё предмет для обсуждения с теми, кто будет у власти в Сирии. Сейчас мы видим период трансформации, чрезвычайной нестабильности, — объяснил Дмитрий Песков.

Сейчас дипломаты налаживают контакты, чтобы базы были в безопасности.

— Сейчас делается всё, что необходимо и возможно, чтобы выйти на контакт с теми, кто может заниматься обеспечением безопасности. Ну и, конечно, наши военные тоже принимают все необходимые меры предосторожности, — добавил Песков.

Он также объяснил, что решение о предоставлении убежища Башару Асаду принял лично Путин. Сейчас Асад и его семья в России.

Новый спецсовет

Путин создал спецсовет по повышению рождаемости.

Он будет заниматься политикой по повышению рождаемости в стране, улучшением условий для семей с детьми, а также разработкой предложений, касающихся повышения рождаемости. Председателем совета стала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Хинштейн призвал чиновников покаяться

Широко разошлись слова нового врио губернатора Курской области, Александра Хинштейна. Он призвал покаяться «грешных чиновников».

— Если кто-то чувствует себя не готовым к новому формату работы, к кризисной системе управления, может об этом честно сказать, написать заявление, и я это с пониманием приму. То же самое касается тех людей, кто чувствует за собой какие-то грехи. Таким я сразу на берегу предлагаю покаяться, — заявил Хинштейн.

Запись с открытого оперативного совещания по региону

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Кроме того, врио губернатора Курской области отметил, что с его назначением в регионе будет вестись политика только в интересах людей. Так, оперативные совещания будут проводить в открытых режимах, чтобы местные жители были в курсе происходящего. При этом Хинштейн отметил, что не планирует делать революционные шаги и не настроен на глобальные кадровые изменения.


ПО ТЕМЕ
Таиланд Турист Спасли туриста Хинштейн Песков Сирия
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Комментарии
68
ex_Tommy58
1 час
Вопрос... невольный. А самому Хинштейну точно не в чем каяться?
Yumare
43 минуты
Спецсоветом по повышению рождаемости насмешили! Ладно бы поставили во главе женщину фертильного возраста, чтоб личным примером, так сказать... Но глубоко пожилая Матвиенко - что она может улучшить?
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