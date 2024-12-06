Чем будем платить в отпуске? В Турции не принимают наличные доллары — узнали почему

Турция приостановила операции с наличной валютой из-за небывалого количества фальшивок Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











В Турции валютный кризис: местные обменники и банки перестали принимать купюры по 100 и 50 долларов. Операции по покупке и продаже американской валюты приостановил турецкий Центробанк. Эта новость заставила всполошиться россиян, которые активно планируют поездки в Анталью и Стамбул на новогодние каникулы. Узнали, почему случился кризис и как теперь россиянам расплачиваться в магазинах и кафе в Турции.

Почему не принимают доллары

Во всех городах Турции, не только в туристической зоне, нельзя обменять доллары — ни на местные лиры, ни на какую бы то ни было другую валюту. Сначала запрет коснулся старых банкнот — образца 2003 и 2006 годов. Потом обменники стали придираться к купюрам новым — образца 2009 года. Причина якобы в том, что деньги должны быть чистыми — без помарок, печатей и каких-либо посторонних символов.

Вскоре доллары перестали принимать вовсе, и запрет длится уже неделю. Ситуацию объяснил Центробанк Турции — страну наводнили фальшивки. Их объем такой, что поставил под угрозу финансовую систему. Сообщается, что произошел вброс поддельных купюр на сумму свыше 600 миллионов долларов, и их не могут отличить от настоящих даже самые продвинутые машины.

— В связи с этим фальшивые иностранные банкноты, оборот которых в последнее время очень сильно увеличился на рынке, были направлены в наш банк судебными органами для подготовки экспертного заключения, — говорится в официальном заявлении ЦБ Турции. — Кроме того, даны необходимые указания по принятию мер предосторожности против мошенничества в технологической инфраструктуре.

Одной из таких мер и стал запрет обменных операций валюты. Когда вновь обменники будут принимать доллары — пока неизвестно. В заявлении ЦБ говорится о том, что он продлится до тех пор, пока все пункты приема валюты не будут оборудованы более совершенными машинами, позволяющими опознать фальшивки даже очень высокого качества.

«Еврики тоже не принимают»

Первыми с проблемой обменять доллары на лиры столкнулись туристы, которые приехали на отдых. Люди в растерянности и недоумении — многие остались без шопинга и экскурсий, и делятся эмоциями в соцсетях.

— Сейчас в обменниках не принимаются старые доллары.

— 100-долларовые банкноты нового образца 2009 года берут, кто знает?

— Никакие не принимают. И еврики тоже. Во всяком случае, полтинники.

— Сотни доллары не берут нигде. И никакие — ни старые, ни новые. Более того, банкоматы пишут, что не принимают также доллары номиналом 10, 20 и 50.

И туристам, и живущим в Турции россиянам пришлось несладко Источник: Анна Голубницкая / V1.RU











Ситуация также беспокоит постоянно живущих в Турции россиян, которые столкнулись с невозможностью обменять доллары. О том, когда возобновится прием долларов, пока не знает никто.

— Вчера не смогли даже на банковские счета закинуть. Ни обменники, ни банки не принимают.

— По новостям говорили, что только купюры старого образца не берут, а по факту новые тоже получается.

— А вообще, как долго будет это, не знаете, что говорят вообще?

— Самый цимес начнется, когда Америка официально объявит, что все бумажные доллары за пределами США недействительны.

— Это, похоже, больше просто как атака на доллар.

— Вчера с подругой слушали турецких аналитиков по этому поводу. Они очень забавляются на эту тему. Говорят, что это всё фейк и в принципе не соответствует действительности.

При этом турецкие СМИ сообщают, что ситуация привела к расцвету обмена на черном рынке. Доллары принимают из-под полы по крайне невыгодному курсу и с комиссией как минимум 2%.

Что делать туристам

Ситуация с обменом валюты заставила задуматься тех туристов, кто уже запланировал путешествие в Анталью или Стамбул на новогодние праздники. Ситуация патовая: люди купили доллары по весьма высокому курсу в России и опасаются, что по прилете в Турцию не смогут их поменять.

Совет — берите купюры мелкого номинала, так как банкноты по 1, 2, 5 и 10 долларов обменники Турции пока принимают без проблем. Отказ идет по 50 и 100-долларовым банкнотам, потому что новые машины, наученные распознавать подделки высочайшего качества, еще не завезли.

Расплачиваться безналом после 2022 года в Турции стало проблематично — карты «Мир» принимают далеко не везде. И даже если в магазине есть терминал, поддерживающий российскую платежную систему, то вероятность, что она сработает, 50 на 50 — либо считает карту, либо нет.

Альтернатива «Миру» — цифровой кошелек «Летим», с его помощью можно снять наличные в банкоматах Турции. Надо только установить приложение на телефоне и приложить к терминалу АТМ, который поддерживает эту платежную систему.

Еще один вариант — везти с собой евро, причем некрупные купюры. Можно также взять и юани, которые достаточно свободно продаются в России, но вот обменять их в Турции уже сложно. Не все обменники восточной страны заморачиваются с валютой Поднебесной. А это значит еще и то, что курс будет сильно невыгодный и вы потеряете в деньгах.

Можно также попробовать купить лиры в обменниках вашего города, если удастся их найти.

И вариант для экстремалов или тех, кто оказался с долларами в Турции в безвыходной ситуации. В стране можно получить переводы по «Золотой короне». Получить наличные из России — уже в турецких лирах можно в пунктах «короны» в Анталье (например, их много в Коньялты) или же на центральных почтовых отделениях РТТ.

И главное — не принимайте сдачу в Турции 50-долларовой купюрой. Есть риск, что вам подсунут фальшивку. Причем человек сам может не догадываться, что в его руках поддельная купюра.