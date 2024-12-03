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Страна и мир Владимир Путин пригласил участников спецоперации выучиться на руководителей

Владимир Путин пригласил участников спецоперации выучиться на руководителей

Президент рассказал военнослужащим, кто и как может повысить квалификацию

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Президент рассказал военнослужащим, как подать заявку на обучение по специальной программе

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Владимир Путин 3 декабря встретился с военнослужащими, проходящими лечение и реабилитацию в медкомплексе АО «ЦИТО». Президент рассказал об условиях участия в образовательной программе для военных «Время героев». Ее участники могут повысить квалификацию, чтобы в дальнейшем работать в органах государственной и муниципальной власти, а также госкомпаниях.

— В первом потоке заявок было подано очень много, несколько десятков тысяч, — отметил Владимир Путин. — В программе могут принять участие как действующие военнослужащие, так и уволенные с военной службы. Многие из вас хотели бы принять участие в данной программе, чтобы быть полезными на гражданском поприще… Я просил максимально упростить отбор людей.

Отправить заявку можно либо через интернет, либо по почте, причем сделать это может как сам военнослужащий, так и его друзья или родственники. На первом этапе отбора нужно будет пройти онлайн-тестирование. Если человек находится на передовой и не имеет доступа к интернету, то к нему может выехать группа из кадровой службы Министерства обороны, уточнил президент.

Одно из условий участия в программе — наличие управленческого опыта. Для тех, у кого нужных навыков нет, но есть желание развиваться, будут созданы новые программы, пообещал Владимир Путин.

— Все, кто хотят совершенствоваться, получать образование — это будет отдельное направление, сделаем обязательно, — заверил глава государства.

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