Для россиян появились новые штрафы, а за капремонт придется больше платить: главные события недели

Эксперты сомневаются в возможности снижения инфляции Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Центробанк ожидает снижения ключевой ставки в следующем году, но инфляция остается на высоком уровне. На сортировочный центр Wildberries в Санкт-Петербурге напали, а в Астрахани поймали подозреваемого за убийства 26-летней давности.

Ежедневно в мире происходит множество событий. Расскажем кратко о самых главных за неделю.

Ключевую ставку ждет снижение

Снижение ключевой ставки при отсутствии новых шоков может начаться в 2025 году. Об этом глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, выступая на пленарной сессии в Госдуме.

Ключевая ставка — это процентная ставка, под которую ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам. Регулирование этого показателя — один из инструментов денежно-кредитной политики государства, целью которой является сдерживание или повышение инфляции, также стимулирование экономического роста.

— Мы считаем, что наша политика позволит снизить инфляцию до 4–4,5% в следующем году, затем ее стабилизировать на уровне вблизи 4%. По мере ее торможения мы будем рассматривать и постепенное снижение ключевой ставки, — сказала Эльвира Набиуллина.

По ее словам, российская экономика находится в переломной точке и уже в ближайшие месяцы можно ожидать замедления инфляции. Она считает, что это и будет подтверждением того, что денежно-кредитная политика ЦБ достигла требуемой жесткости, чтобы справиться с ростом цен.

Инфляция набирает обороты

Однако пока рост цен находится на достаточно высоком уровне. По прогнозу ЦБ, годовая инфляция составила 8,4%. При этом эксперты оценивают ее совсем на другом уровне.

Инфляция — это устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги.

— Реальная инфляция по продуктам питания составила с начала года от 50 до 100%, если не больше. Ожидаемое повышение тарифов ЖКХ и ослабление рубля создают дополнительное инфляционное давление, — сказал в беседе с «Газета.Ru» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Он считает, что при таких условиях ждать существенного снижения темпов роста цен не стоит. Высокая инфляция, в свою очередь, снижает доходы населения.

Разницу в прогнозах с ЦБ аналитик объяснил тем, что регулятор использует для расчетов усредненную потребительскую корзину, которая может существенно отличаться от реальных трат большинства россиян.

За капремонт придется платить больше

Минстрой России разработал поправки к процедуре начисления взносов на капитальный ремонт с 2025 года. Она будет дифференцированной.

Так, собственники жилых помещений в домах, где есть лифты, которые пора заменить, будут платить больше, чем граждане, проживающие без них.

— Средний взнос на капремонт в РФ составляет 12,6 рубля за квадратный метр, что примерно в два раза меньше экономически обоснованного. И для успешной реализации программы капремонта необходимо доведение тарифа до реальных показателей, — сказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Что будет с семейной ипотекой

Ставку по семейной ипотеке в 6% сохранят, и никаких изменений в программе не предвидится. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов.

— Мы в последних корректировках бюджета учли дополнительно около 350 млрд рублей на обеспечение потребности механизма по семейной ипотеке. Поэтому никаких проблем для реализации программы нет. Финансовых проблем. Она работает, — сказал Силуанов. Все деньги, которые необходимы будут для реализации этих программ, учтены в бюджете, заверил министр в эфире «России 24».

Запрет чайлдфри

Россиян ждут не только экономические изменения, но и идеологические. Президент Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды чайлдфри (отказа от деторождения) в России. Он опубликован на портале правовых актов.

Нарушение закона повлечет за собой штраф:

до 400 тысяч рублей для физлиц;

до 800 тысяч рублей для должностных лиц;

до 5 млн рублей для юрлиц.

Согласно документу, вводится запрет на распространение в интернете, СМИ, кино и рекламе информации, пропагандирующей отказ от деторождения. Сайты с такой агитацией попадут в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора. Чтобы выявить нарушителей, владельцы соцсетей должны будут осуществлять мониторинг. На фильмы с подобной пропагандой не будет выдано прокатное удостоверение. При этом под закон не попадает информация о монашестве и монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия и связанном с ними отказе от деторождения.

Нападение в Wildberries

Человек напал с ножом на охранников в сортировочном центре Wildberries в Петербурге. Сотрудники ранены. Их состояние оценили как среднетяжелое.

Пострадавшие рассказали, как агрессор оказался в сортировочном центре. Он пришел устраиваться на работу. В пресс-службе Wildberries подтвердили, что нападавший не работал в компании.

Поймали серийного убийцу

63-летнего мужчину арестовали за убийство двух женщин в Астрахани, которые произошли 26 лет назад.

По предварительным данным, в ноябре 1998 года подозреваемый проник в квартиру, где были две женщины. Он удавил их петлей, забрал ценные вещи и деньги на сумму 45 тысяч рублей и скрылся с места преступления, сообщили ТАСС в пресс-службе Ленинского районного суда города.

У преступника был подельник. Пока его имя неизвестно. Однако ранее СМИ сообщили о задержании серийного убийцы Вагана Сафаряна, на счету которого по меньшей мере три жертвы. Впервые его задержали в 2004 году за убийство, ему дали 19 лет колонии строгого режима, однако он освободился раньше. Следствие установило, что Сафарян имеет отношение к убийству матери и дочери в 1998 году в Астрахани.