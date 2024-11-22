«Мурашки бегут по коже»: сибирячка побывала в Камбодже и рассказала, почему ее стоит посетить хотя бы раз в жизни

«Мурашки бегут по коже». Иркутянка побывала в Камбодже и рассказала, почему ее стоит посетить хотя бы раз в жизни Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











На озере Тонлесап в Камбодже живет несколько десятков тысяч человек. Точной статистики, как и данных хоть сколько-нибудь официальной переписи населения, не существует, поэтому цифра колеблется от 200 тысяч до 2 миллионов жителей. Большинство из этих людей ни разу не были на суше, потому что имеют право находиться только на воде. Озеро Тонлесап — одна из причин, по которым обязательно стоит посетить Камбоджу.

Эта страна, соседствующая с Таиландом, не столь популярна среди туристов. Это неудивительно: она до сих пор не оправилась от режима Красных кхмеров и чудовищного геноцида, который в ней устроил самый кровавый диктатор XX века Пол Пот. Местные жители не думали ни о каком развитии туризма, перед ними стояли куда более прозаичные вопросы банального выживания. Но поскольку из года в год всё больше людей приезжает в Камбоджу посмотреть на одно из чудес света — древний город Ангкор, на несколько столетий затерянный в джунглях, — то и туристическая инфраструктура тут развивается волей-неволей.

В этом году я побывала в Камбодже, причем во второй раз. Впервые я приехала сюда ровно 10 лет назад и могу сказать, что изменения видны невооруженным глазом. При этом Камбоджа все еще удивляет, местами шокирует и все также влюбляет в себя тех, кто всем сердцем обожает Юго-Восточную Азию, ценит аутентичность и ищет местный колорит, пока еще не испорченный прогрессом. В Камбоджу стоит приехать, и вот почему.

Алина Ринчино журналист ИрСити В журналистике – больше 10 лет. Пишет тексты любой сложности и на самые разные темы, но предпочтение отдаёт человеческим историям про добро, темам, связанным с культурой и искусством, а также общественно-политическим событиям. В «ИрСити» работает недавно, но уже безмерно обожает всё, что связано с редакцией. Есть опыт работы в нескольких газетах, пресс-службе администрации Ангарска и литературно-драматической части Драмтеатра Охлопкова. Работала на нескольких предвыборных кампаниях в качестве райтера. Фотограф-любитель. Любит музыку, книги, котов и мечтает объехать весь мир. Личный сайт

Озерные деревни Тонлесапа

Тонлесап входит во вторую десятку самых больших озер мира, но только лишь во время сезона дождей. Летом, когда в Юго-Восточной Азии царит период засухи, его площадь составляет чуть больше 2,5 тысячи квадратных километров. Это сопоставимо с территорией Москвы. Зато в пик своей полноводности под конец сезона дождей Тонлесап разливается до 16 тысяч квадратных километров, что чуть меньше площади Ладожского озера. Либо же его можно сравнить с половиной Байкала.

Ворота на «въезде» в деревню на озере Тонлесап Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Главной достопримечательностью озера Тонлесап можно назвать плавучие деревни. В отличие от тех деревень, которые показывают туристам в Таиланде, плавучие поселения в Камбодже настоящие. В них живет уже не первое поколение вьетнамцев, которые бежали сюда от войны в поисках мира и спокойствия. Поскольку в 50-е годы прошлого века король Камбоджи Нородом Сианук подписал указ, запрещающий любым иностранцам владеть землей королевства, обосноваться на сухопутной территории Камбоджи у беженцев не было ни единого шанса. Но про водную часть королевства в документах ничего не говорилось, поэтому вьетнамцы стали селиться по периметру Тонлесапа.

Плавучая церковь в деревеньке на озере Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Не очень понятно, что это за «помещение», но местные жители тут явно устроили вечеринку Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Из-за особенностей озера, которое в период обильных дождей топит прибрежную часть, все дома тут строятся либо на сваях, либо на понтонах. Последний вариант даже более предпочтителен, так как позволяет перемещаться с места на место. Поэтому в каждом «домохозяйстве» есть своя моторная лодка — с ее помощью вьетнамцы «кочуют» по водной глади Тонлесапа.

Магазинчик на озере выглядит вот так: сюда можно приплыть на лодочке и все купить. Не стоит забывать о том, что многие местные жители на суше не были ни разу Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Туристы на таких вот лодочках рассекают по «улочкам» деревни, образованным макушками мангровых лесов Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Мы застали озеро в период максимального разлива. Это тот самый момент, когда ты видишь лишь верхушки мангровых лесов, растущих у берегов Тонлесапа. Выглядывающие из-под воды деревья образуют «улочки», по которым туристов катают на лодках.

Местные детишки рады поглазеть на туристов Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











А кому-то до постоянных «гостей» и дела нет — ребятня занимается своими делами. Старший рыбачит, а младший тут же купается. Из вод Тонлесапа ежегодно вылавливают больше 100 тысяч тонн рыбы. Ее из Камбоджи отправляют на экспорт во многие страны мира, в том числе и в Россию Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Во время такой вот прогулки можно увидеть не только домики и скромный, но интересный быт местных жителей, но и плавучую школу, церковь, магазинчики и кафе, куда вас непременно завезут по пути. За пару долларов в таких заведениях можно попробовать вяленого крокодила или сушеную змею, посмотреть на домашнюю мини-ферму с крокодильчиками, а еще — потискать выдру, которая живет у владельцев заведения как домашний питомец. Кроме того, здесь можно прикупить сувениры, что-то из одежды или предметов домашнего быта.

Местный ресторанчик, где нам предложили попробовать крокодила, змею и какую-то рыбу, а мы не отказались Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Здесь же идет торговля сувенирами, одеждой и предметами быта Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











У владельцев этого заведения тут же находится своя крокодиловая ферма Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Можно посмотреть и вот на таких малышей Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Или за скромные чаевые можно потискать выдру Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Мы ничего покупать не стали, но местные деликатесы продегустировали несмотря на заверения «одногруппников» о том, что крокодилом можно нехило отравиться. С нами ничего такого не случилось, более того, я бы хотела повторить этот опыт, потому что и крокодил, и змея были прекрасно приготовлены.

Ночь на озере Тонлесап наступает довольно быстро Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Древний город Ангкор и храмовый комплекс

Вид на главный храм Ангкора Ангкор-Ват на рассвете Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Ангкор был столицей и центром великой Кхмерской империи, расцвет которой пришелся на X–XIV века. В те времена ее земли были несравнимо больше, чем территория современной Камбоджи, а культурное и архитектурное наследие, дошедшее до наших дней, действительно поражает воображение. Еще больше поражает история и самой империи, и древнего города, который «потерялся» в джунглях более чем на 400 лет.

Входная группа на территорию Ангкора Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Когда смотришь на эти величественные руины, никак не можешь поверить, что все это могли построить люди, тем более в 11-12 веках, когда ни толкового инструмента, ни тем более спецтехники не существовало. Все, что было тогда сделано в короткие даже по нынешним меркам сроки, сделано исключительно руками человека. Например, главный храм Ангкор-ват, с которого начинается экскурсия по этому комплексу, воздвигли всего за каких-то 37 лет. Его называют не только архитектурным, но и инженерным чудом, и вот почему.

Этим постройкам больше 900 лет Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Древние письмена на стенах и остатки краски на колоннах. Такого цвета Ангкор-Ват был внутри очень-очень давно Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Как нам рассказал кхмерский гид Кола (который просил называть его Колей или Николаем), главный храм выстроен так, что в дни осеннего и весеннего равноденствия солнце восходит ровно над центральной башенкой Ангкор-вата. Кроме того, внутри здания, в самом его центре, есть квадрат, где пересекаются все четыре стороны света. От этой точки и строился Ангкор-ват, поэтому его башни выходят строго на север, юг, запад и восток. Этот квадрат считают мощным энергетическим порталом. Если разуться и встать в его центр, можно ощутить, как через тебя проходит энергия Вселенной. Не знаю, самовнушение это или нет, но что-то мистическое в этой точке и правда есть.

Одна из башен Ангкор-Вата как символ одного из пиков священной горы Меру Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

Ангкор-Ват построил император Сурьяварман II. Он сам, как и многие кхмеры тех времен, был приверженцем вишнуизма, поэтому и главный храм возведен в этой архитектурной традиции. Ангкор-Ват должен был стать земным дворцом бога Вишну, поэтому пять его башен — это пики священной горы Меру.

Ангкор-Ват называют инженерным чудом. Он «смотрит» на все стороны света и стоит как бы в центре «мира». В дни весеннего и осеннего равноденствия солнце восходит ровно над центральной башенкой храма Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Сурьяварман II полагал, что Ангкор-Ват станет порталом, через который он после смерти сможет вознестись к богам и обрести бессмертие. Поэтому его строили днями и ночами, не жалея сил и человеческих ресурсов. Неудивительно, что свои жизни Ангкор-Вату пожертвовали тысячи кхмеров. Но и это не помогло — император умер до завершения строительства и его задумке не суждено было сбыться.

Анкгор-Ват строили 37 лет по задумке императора Сурьявармана II Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Стены и галереи многих храмов Ангкора, в том числе Ангкор-Вата украшены резьбой, которую наносили вручную больше 15 лет. В качестве сюжетов использовали сцены из жизни императора, кхмеров и эпосов «Махабхарата» и «Рамаяна» Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Еще один обязательный пункт экскурсии по Ангкору — храм Та Прохм. Он не столь величественен, как Ангкор-Ват, но его главная фишка и не в этом. Здания Та Прохма поглотили джунгли: деревья так крепко «обнимают» постройки, что «разлучить» их не представляется возможным — храм просто рухнет, если начать вырубку. Так что мы видим Та Прохм таким, каким его обнаружил французский натуралист Анри Муо в 1861 году после нескольких сотен лет забвения.

А вот и Та Прохм с гигантским фикусом на крыше. Да-да, фикусы могут вырастать до таких размеров, если им не мешать Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Еще немного Та Прохма и фикусов Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Деревья настолько сильно проросли сквозь здание храма, что разделить их без вреда для построек нельзя Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Любопытный факт: в храме Та Прохм снимали несколько фильмов, в том числе и «Лара Крофт: расхитительница гробниц». Поэтому камбоджийцы зовут это место храмом Анджелины Джоли.

Корни опутывают все вокруг Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Храмы Ангкора потеряли в джунглях на долгие 400 лет Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Наконец, во время экскурсии мы посмотрели величественный храм Байон, у которого тоже есть своя история и совсем иная архитектура. Его возвели при императоре Джаявармане VII, который был буддистом и сделал буддизм официальной религией Кхмерской империи.

Древний город Ангкор был самым густонаселенным и большим в мире в те времена Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Храм Байон примечателен тем, что он «смотрит» на тебя десятками лиц, которые озарены теплыми и мягкими улыбками. Головы, венчающие башни Байона, следят за путниками, но не с подозрением, а с радушием и дружелюбием.

Байон и его лики Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Ликов у Байона 54 — по числу провинций, входивших в те времена в состав могущественной Кхмерской империи. Исследователи полагают, что с гигантских башен на нас смотрит сам Джаяварман VII, который запечатлел себя в образе Будды.

Ликов у храма Байон ровно 54 — по числу провинций, входящий когда-то в состав Кхмерской империи Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Территория древнего города Ангкора настолько огромна, что ее невозможно обойти или даже объехать за один день. По данным международных исследований, площадь древнего города составляет около 3 тысяч квадратных километров. Для сравнения, площадь современной Москвы — 2,5 тысячи. В Ангкоре во времена расцвета Кхмерской империи жили несколько миллионов человек, тогда как в средневековых городах Европы, например, в Париже, — от 50 до 100 тысяч. Ангкор и его храмы считаются самым большим религиозным сооружением на планете и включены в список культурного наследия ЮНЕСКО. От таких масштабов мурашки бегут по коже.

На руинах древнего города обитают дикие обезьяны Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Жаль только, что готовая пакетная экскурсия в Камбоджу предполагает лишь полдня знакомства с Ангкором. Я понимаю, что это — некая демо-версия, которая позволяет одним глазком посмотреть на другую цивилизацию и понять, надо ли тебе погружаться в эту тему глубже. Но что теперь делать с навязчивым желанием приехать в Камбоджу своим ходом?

Еще фрагмент Байона Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Сколько это стоит и что входит в экскурсию?

Туристические группы из Паттайи в Камбоджу отправляются практически ежедневно, исключение составляет лишь воскресенье. Экскурсия предполагает двухдневный тур, солидную часть которого занимает непосредственно дорога. Это может стать непростым испытанием для тех, кто не любит длинные переезды. С другой стороны, утренний путь до границы Таиланда и Камбоджи ты осознать не успеваешь, потому что просто спишь. Это же актуально и для обратной вечерней дороги от границы до Паттайи.

Еще немного обезьян на руинах города Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Минивэны забирают гостей в отеле около 3 часов утра, и затем вы мчите до тайского приграничного города Араньяпратхет. Запомните это название — оно пригодится вам, если вы выберете самостоятельное путешествие по Камбодже. Его нужно будет указать в миграционной карточке, чтобы получить визу.

А вот один из множества образцов резьбы на камне в храмах Ангкора Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Если едешь в составе организованной группы, эта проблема снимается — граница преодолевается примерно за полчаса. Правда, паспорт ты получаешь только на следующий день, вернувшись после всех экскурсий в приграничный кхмерский город Пойпет (это название тоже полезно знать).

От Пойпета до Сиемреапа (города, в котором вы будете ночевать) ехать еще примерно 2,5 часа. Суммарно дорога составляет чуть больше 400 километров в одну сторону и занимает около 8,5 часа. С остановками на перекус и туалет — все 9 часов. Это, пожалуй, единственный минус.

Кхмеры или камбоджийцы — народ приветливый и радушный Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Теперь о плюсах. В первый день туристы знакомятся с городом Сиемреап, с историей Кхмерской империи, с местными обычаями и культурой. Также на первый день запланирована прогулка по Королевскому парку с летающими лисицами на деревьях и посещение озера Тонлесап. Вечером туристы отправляются на национальный балет Апсара, который включен в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Обойти всю территорию Ангкора невозможно даже за несколько дней — настолько он огромен Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

Второй день посвящен храмам Ангкора и храму геноцида. И если первая локация несет много светлых эмоций, радости и трепета перед величием древней цивилизации, то вторая, кроме скорби и гнева, не пробуждает ничего.

О зверствах диктатора Пол Пота, который за каких-то неполных четыре года истребил треть населения Камбоджи, свидетельствуют размещенные здесь фотографии и настоящие человеческие кости, которые были найдены неподалеку в одном из множества мест массового захоронения жертв режима Красных Кхмеров.

Мемориал с настоящими человеческими костями, которые нашли неподалеку от Сиемреапа Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

Туристы до сих пор спорят о том, нужно ли завозить сюда экскурсионные группы, ведь храм геноцида — место безрадостное и немного жутковатое. Но так как на уроках истории нам практически ничего не рассказывали о попытке построить в Камбодже коммунизм, я убеждена, что люди должны узнать об этом хотя бы здесь. Тем более, что экскурсоводы (кхмеры, прекрасно владеющие русским языком) сами были свидетелями жутких событий 1975–1979 годов.

После этой локации путешественников ждет обед, а затем начинается обратная дорога в Паттайю.

Обойдется такая поездка в 21 тысячу рублей на человека. Сумма немаленькая, но поверьте, это того стоит. Ведь в эту цифру входит не только дорога, но и проживание в отеле, питание в течение двух дней, а также входные билеты в Ангкор. Для справки — вход на один день на территорию древнего города стоит 37 долларов или 3700 рублей на человека. Вряд ли организованная самостоятельно поездка в финале выйдет сильно дешевле. При этом эмоции, которые вы точно получите в Камбодже, нельзя купить ни за какие деньги.

Такую экскурсию можно приобрести прямо на улице в Паттайе в любом экскурсионном ларьке. Это будет проще, чем лететь из России в Камбоджу самостоятельно, потому как прямых рейсов туда пока нет. Вас так или иначе ждет пересадка в Бангкоке.

Зато до столицы Таиланда можно легко улететь из многих городов нашей родины. Из Иркутска, например, билет на одного человека будет стоить чуть больше 40 тысяч рублей без багажа в обе стороны. Это — самый дешевый и простой способ попасть в Таиланд.

Перелет из Новосибирска — дороже, полет туда и обратно обойдется в 54,6 тысячи рублей. Авиабилеты из Красноярска начинаются от 65,9 тысячи рублей. Из столицы улететь в Бангкок можно за 79,5 тысячи рублей без пересадок и за 60 тысяч с одной пересадкой в Китае.

Проживание в Паттайе, само собой, сильно зависит от района, удаленности от моря и уровня комфорта выбранного варианта, но в целом сутки в более-менее приличном отеле обойдутся в 2,5-3 тысячи рублей.