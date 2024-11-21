Госдума поддержала инициативу о рублевых спецсчетах для иноагентов

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект, по которому все доходы от творческой деятельности иноагентов должны зачисляться на специальный рублевый счет. Воспользоваться деньгами можно будет только после отмены статуса иноагента.

В проекте отмечается, что если иноагент не откроет спецсчет самостоятельно, то это будет обязан сделать тот, кто перечисляет ему гонорары. Также по решению суда возможно зачисление средств в бюджет.



По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, иноагентами в России на сегодня признаны 493 человека.