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Страна и мир Госдума поддержала инициативу о рублевых спецсчетах для иноагентов

Госдума поддержала инициативу о рублевых спецсчетах для иноагентов

Проект приняли в первом чтении

118
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В Госдуме предложили зачислять все гонорары иноагентов на специальный рублевый счет

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект, по которому все доходы от творческой деятельности иноагентов должны зачисляться на специальный рублевый счет. Воспользоваться деньгами можно будет только после отмены статуса иноагента.

В проекте отмечается, что если иноагент не откроет спецсчет самостоятельно, то это будет обязан сделать тот, кто перечисляет ему гонорары. Также по решению суда возможно зачисление средств в бюджет.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, иноагентами в России на сегодня признаны 493 человека.

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Комментарии
1
Гость
2 минуты
Тюлень же с голоду помрёт.
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