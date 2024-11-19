Стало известно, кто подорвал машину военнослужащего в Севастополе. Новости 19 ноября

Задержанные дали признательные показания Источник: ФСБ России

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 19 ноября.

Ход СВО

За ночь средства ПВО уничтожили 11 беспилотников над Ростовской областью и один над Белгородской, сообщили в Минобороны.

Еще 12 БПЛА перехватили над Брянской областью. Также в регионе сбили пять ракет ATACMS, одна была повреждена. Ее фрагменты упали на техническую территорию военного объекта, возник пожар. Как сообщили в Минобороны, в результате произошедшего никто не пострадал.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что удар ракетами ATACMS — сигнал, что Запад хочет эскалации. По его словам, атака без участия американцев была бы невозможна. При этом официального подтверждения по решению США об ударах вглубь России пока не было. Почитайте, какие регионы могут оказаться в зоне опасности.

Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. Она вступает в силу в день опубликования — 19 ноября. О главных тезисах из документа можете прочитать здесь.

Госдума приняла закон о списании просроченных кредитов для участников спецоперации, заключивших контракт с 1 декабря 2024 года. Все обязательства до 10 миллионов рублей могут быть прекращены при наличии судебного решения о взыскании долга или исполнительного производства.

Также в ГД внесли проект о праве родственников тяжелобольных бойцов на неоплачиваемый отпуск. Он составит 35 календарных дней ежегодно, сообщает ТАСС.

Теракт в Севастополе

В Крыму задержали 38-летнюю жительницу Севастополя и 47-летнего жителя Ялты, подорвавших автомобиль офицера ВМФ 13 ноября. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным силовиков, задержанные действовали по заданию Службы безопасности Украины. Женщина наблюдала за военным, фиксируя его адреса, маршруты и распорядок дня. Мужчина же изготовил самодельное взрывное устройство, установил его на автомобиль и позднее дистанционно привел в действие.

Сообщается, что задержанные сотрудничают с правоохранителями и дали признательные показания.

Протесты в Абхазии

Исполняющим обязанности президента Абхазии станет вице-президент республики Гунба, а главой правительства — экс-премьер Бганба. Президент республики Бжания подал в отставку, соглашение подписали представители власти и оппозиции Абхазии.

В пресс-службе президента сообщили, что протестующие должны покинуть правительственный комплекс, иначе Бжания отзовет заявление об отставке.

Подробнее о ситуации в Абхазии мы рассказывали в этом материале.

Машина влетела в толпу школьников в Китае

В Китае автомобиль врезался в толпу пешеходов, стоящую перед входом в начальную школу в городе Чандэ провинции Хунань. Большое количество школьников получило ранения, точное число пострадавших пока не известно, сообщает Центральное телевидение Китая.

Кадры с места ЧП Источник: РИА Новости / T.me

Водителя внедорожника задержали родители учеников и охрана школы. Что стало причиной аварии и была ли она преднамеренной — пока остается неясным. Всего неделю назад в городе Чжухай произошел подобный случай: водитель влетел в толпу, погубив 35 человек. Мужчину вывел из себя развод и раздел имущества с бывшей супругой.

Взрыв в Чите

В Чите произошел взрыв в гостинице «Жемчужина Востока». По данным МЧС, причиной стало загоревшееся масло во фритюре. Пожар по вентиляционной шахте перешел на следующие этажи. Его удалось ликвидировать, никто не пострадал.

Момент взрыва Источник: читатель CHITA.RU