«Скоро все стройки остановятся». В Сочи из-за ужесточения миграционных законов стало некому возводить дома

На строительстве заняты в основном иностранцы Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В Сочи, как и по всей стране, острая нехватка строителей. Из-за ужесточения миграционного законодательства в РФ мигранты из Средней Азии вынуждены массово возвращаться на родину. Их замучили постоянными полицейскими рейдами, а также повышением платы за разрешения на работу и другими сборами. Сейчас им невыгодно работать в России. Наши коллеги из SOCHI1.RU узнали, что происходит.

Всем этот объект предлагают, никто не берет

Игорь Морозов много лет проработал на сочинских стройках прорабом. Приехал на олимпийское строительство, да так и остался. Брал разные объекты, нанимал бригады и строил одновременно несколько.

— Так сложилось, что работал я в основном с ребятами из Таджикистана и Узбекистана. Было несколько бригад, с которыми я сотрудничал со времен Олимпиады. Они не пьют, работают много и качественно. Хорошо сработались. Но сейчас осталась одна бригада — 6 человек, остальные уехали, — рассказывает Игорь. Он говорит, эти люди теперь на вес золота, за ними стоят в очереди. Но и им не дают спокойно работать, постоянно кошмарят полицейскими рейдами. Увезут всю бригаду в отдел и продержат там весь день, а стройка в это время стоит. И так несколько раз в месяц. Недавно ему предложили крупный проект в центре Сочи, но он был вынужден отказаться, потому что строить некому.

— Буквально всем этот объект предлагают, никто не берет. Потому что нет людей. Я думаю, что скоро большинство строек остановятся. А крупные застройщики будут откуда-то привозить рабочих вахтовым методом. Но откуда, большой вопрос. Уже 30 лет в России в основном всё строят мигранты из Средней Азии, в Сибири — китайцы. Российским мужчинам работать так тяжело влом, — считает Игорь. Он всегда проверял у мигрантов необходимые документы, выделял им деньги на патенты, помогал с регистрацией, но этого оказалось недостаточно.

— Я поддерживаю борьбу властей с нелегалами, с террористами разными, в этом наши органы — молодцы. Но грести всех под одну гребенку нельзя. Мы без них не сможем. Они берутся за самую сложную, грязную работу и никогда не ноют, — говорит Игорь.

Он закрыл свой строительный бизнес в Сочи и решил уехать: найти другой заработок на курорте крайне сложно. Не в таксисты же переквалифицироваться.

Таджики и узбеки брали на себя все тяжелые работы Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Такое отношение очень обидно

Вариф Хашимов приехал в Сочи из Таджикистана тоже на олимпийскую стройку. Тогда работы было много, а расходов намного меньше, чем сейчас. В 2010–2014 годах иностранным гражданам разрешение на работу давалось на год, это стоило около 12 тысяч рублей. Сейчас все мигранты работают только по патенту, если документ оформлять через посредника, то он стоит около 50 тысяч рублей, а если напрямую, то 35–40 тысяч.

— Патент нужен, чтобы разрешили работать, а потом каждый месяц нужно платить налог за работу, а это 10 тысяч 80 рублей. И кроме этого, регистрация по месту проживания тоже стоит денег. Сейчас многие хозяева, которые сдают жилье, делают регистрацию только за деньги. Если человек оплатил налог за три месяца, то нужно заплатить хозяину 6 тысяч рублей — по 2 тысячи в месяц. Везде по-разному. В прошлом году налог был 6 тысяч 800 рублей, в этом году сразу подняли до 10 тысяч, — рассказывает Вариф.

В Сочи патент не получишь, нужно ехать в Краснодар, а там очень большие очереди, утверждает Вариф, иногда приходится ездить два, а то и три раза, чтобы сдать документы в миграционную службу. При этом, даже если у мигранта все документы собраны, это не дает никакой гарантии, что у полиции не появятся к нему вопросы. Облавы на дорогах и стройках Сочи проводятся раз в неделю. 14 ноября прошел очередной рейд, после которого в отдел полиции доставили 50 мигрантов, только четверо из них оказались нелегалами.

— Меня поймали, у меня все документы есть, даже трудовой договор. Доставили в отделение, на месте не проверяют, говорят, что по закону нужно отвезти вас в полицию, там проверяют, пальцы откатывают. Это очень обидно, когда человек всё оформляет, столько времени и денег тратит, чтобы по закону в России находиться, а они поймают прямо с объекта, прямо с дороги, когда едешь на работу. Там 3–4 часа держат, а потом отпускают, — сообщил мигрант.

Еще одна процедура, которая серьезно усложнила жизнь, — у всех трудовых мигрантов должен быть трудовой договор с российским юридическим лицом. Если в течение двух месяцев после получения патента его не заключить, то патент сгорит. Но работодатели не хотят заключать договоры с иностранцами, потому что за каждого такого рабочего придется платить налог.

— Сейчас человеку, чтобы находиться здесь, и за квартиру, и налоги минимум 300–400 тысяч рублей нужно. Почти напополам работают с государством. А еще экзамен нужно сдать по русскому языку, и этот сертификат сейчас получить очень сложно. Очень большие требования, и многие не могут сдать, — говорит Вариф. — Заработков не хватает даже на жизнь, а в Сочи она дорогая, не то что семье на родину отправить.

Нехватка строителей в Сочи уже ощущается остро, утверждает он. Стройки уже фактически останавливают, пока альтернативы строителям из Средней Азии в России нет. После Нового года ожидается еще больший отток мигрантов, ежемесячный налог обещают повысить до 13 тысяч рублей. Вариф уверен, что «особенное» отношение у полиции к таджикам и узбекам. Но оказывается, это не так.

Задержания и сложности в получении документов выдерживают немногие Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Любовь на расстоянии

Муж Марины Новиковой родом из Азербайджана, в России жил 20 лет, но гражданство так и не получил. Оформил вид на жительство, официально работал. Несколько лет молодые люди жили без штампа в паспорте, а потом поженились и стали оформлять мужчине гражданство, но не успели.

— Мы уже подали все документы, ждали положенное по закону время. И тут его задержали. Больше я его не видела. У него нашли неоплаченные штрафы за нарушение ПДД. Задержали и отправили в изолятор для иностранцев на Кубань. Я тут же штрафы оплатила, но его уже отвезли в суд, который постановил выдворить моего мужа за пределы России, — рассказала Марина. Она пыталась обжаловать решение суда, но ее попытки не увенчались успехом. Не помогло мужчине и то, что он является отцом их совместного ребенка, у которого российское гражданство.

— Просто стена, которую не пробить. Депортировать, и всё. Теперь он в Азербайджане, где у него ничего и никого нет, он в подростковом возрасте вместе с родителями в Россию приехал. Пытался сунуться в Турцию, но там кризис. Мне там делать тоже нечего. Теперь только по видеосвязи общаемся, а сын всё время спрашивает, когда папа приедет, — заключила Марина.

Более 60 тысяч нелегальных мигрантов было выдворено из России в 2024 году. По сравнению с прошлым годом цифра увеличилась вдвое, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Федеральной службы судебных приставов Дмитрия Аристова. В 2023 году число депортированных иностранных граждан составляло около 30 тысяч.

В этом году с территории Краснодарского края депортировали рекордное число мигрантов — 2005 нелегалов, сообщает пресс-служба регионального УФССП. Большинство выдворенных — граждане стран ближнего зарубежья: Средней Азии, Азербайджана, Афганистана, Китая, Конго, Бурунди, Мали и Кубы.

В январе этого года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел запрет на выдачу патентов мигрантам во всех сферах деятельности, кроме строительства. Теперь документ выдается только бетонщикам, каменщикам, арматурщикам, подсобным рабочим.

До этого политолог Илья Марголин говорил MSK1.RU, что нужно тщательно продумывать баланс между нуждами экономики и безопасностью страны. А перестройка экономики, лишившейся в одночасье огромного числа мигрантов, — это процесс небыстрый.