«Талибы не понимают, что они слишком назойливые»: путешественник из России проехал автостопом весь Афганистан

Путешествие автостопом долгое время было у Александра мечтой Источник: Я у мамы путешественник // Aleksandr Mironov / Т.me











Александр Миронов — из Самары, а его любимая — из Саратова. Он — организатор авторских туров и блогер. Пара проехала автостопом весь Афганистан. Путешественник рассказал 63.RU о том, как решился на такое приключение, какое количество денег ушло на поездку, как к приезжим относятся местные, кто мешал в пути и чего ждать от кухни Афганистана.

В Афганистане женщинам обязательно ходить с покрытой головой Источник: Путешествия — путь к себе / Т.me











«Путешествие автостопом по незнакомой стране было несбыточной мечтой»

— Расскажите, сколько дней заняло ваше путешествие? И почему выбрали именно Афганистан?

— Мы заехали в Афганистан 17 сентября и были там до 3 октября. Выехали из Ташкента 15−16 сентября, 17 сентября перешли границу, а 3 октября уже ушли в Пакистан. Вот такой был маршрут. Почему мы туда собрались? Если посмотреть на карту, то у меня получается много посещенных стран на Ближнем Востоке, в Средней и Юго-Восточной Азии. И было только белое пятно — три страны, где я не побывал: Туркменистан, Пакистан и Афганистан. Причем они все рядом.

Изначально был план посетить все три эти страны. Туркменистан — очень закрытый, и знакомая рассказала, как можно попасть туда. Мы попробовали, но был День Независимости и в это время визы вообще никому не выдают, у нас не получилось. Поэтому решили поехать сразу в Афганистан.

Я вообще, честно говоря, о таком путешествии давно думал, но раньше — до того, как начал путешествовать, для меня это были несбыточные мечты. А после того как съездил в Мекку и нормально могу в мусульманском мире общаться, решил, что такое путешествие вполне осуществимо. Кроме того, год назад смотрел отчет одного путешественника, который так же, как и я, проехал полностью по всему Афганистану автостопом. И подумал: «Раз он может, то и я смогу».

— У нас был один большой рюкзак и два маленьких, — рассказал Александр Источник: Я у мамы путешественник // Aleksandr Mironov / Т.me











Поймать машину сразу получалось не всегда Источник: Путешествия — путь к себе / Т.me











— Как готовились к этому путешествию? Что специально взяли с собой, а что решили оставить?

— Для путешествия автостопом идеально, если на человеке один рюкзак, который, когда садишься в машину, можно поставить на колени и занимать одно место. Но так как мы постоянно путешествуем, вещей очень много. На двоих получается четыре рюкзака — два больших и два маленьких. Но мы всё переупаковали так, чтобы получился один огромный рюкзак и два маленьких. Брать что-то специально с собой не стали, но перед тем как переходить границу, я купил себе рубашку с длинным рукавом, потому что у меня татуировки, а в исламе они не приветствуются. Мария специально для поездки в Афганистан купила платок. Носить юбки в пол там не обязательно — Маша ходила в рубашке и брюках, а вот голову закрыть платком нужно.

— А какие там требования к одежде?

— У мужчин должны быть закрыты колени и плечи, футболки можно носить. А вот для девушек более серьезные правила. Они обязательно должны быть с покрытой головой, надо максимально закрыть руки и ноги. Кисти можно держать открытыми. А вот рукав выше локтя всё же лучше не носить. Но к туристам немного более снисходительно относятся, чем к местным. Им могут сказать, почему у тебя лицо открыто. Туристкам так никто не говорит.

— К одежде приезжих девушек в Афганистане нет строгих требований, Маша ходила в основном в рубашке и брюках, — отметил Александр Источник: Путешествия — путь к себе / Т.me











— Расскажите, как перешли границу и из какого афганского города отправились изучать страну?

— Из Узбекистана не могли перейти в Афганистан, потому что узбекские пограничники не выпускали людей — по их словам, там опасно. Пришлось поехать в Таджикистан и уже оттуда перейти границу.

На границе протекает река, она называется Пяндж. Когда переходишь по мосту, как раз попадаешь в Афганистан. И вот как только пересекаешь реку — сразу меняется всё абсолютно: как люди выглядят, во что они одеты. Как только мы перешли мост, сразу встретились с талибами* («Талибан» запрещен в России. В мае 2024 года МИД и Минюст РФ доложили президенту России Владимиру Путину о том, что движение можно исключать из списка запрещенных организаций. Но пока официальной информации об исключении из списка не поступало. — Прим. ред.).

Первые фото из Афганистана — дороги… Источник: Путешествия — путь к себе / Т.me











Интересно, что они общались только со мной. С женщинами они вообще не разговаривают и через меня узнавали, хотела ли, например, Маша попить или присесть. Для въезда в Афганистан нужна виза. Она стоит 85 долларов с человека. Оплачиваться должна в местных деньгах в банке, а он находится в 10 километрах от границы. Схема такая: ты оставляешь паспорта на границе, берешь такси, едешь в банк, платишь за визу, потом возвращаешься и забираешь паспорта уже с визами. Причем в банке нельзя поменять доллары на афгани, это надо делать на черном рынке. С местом помогают таксисты на границе, они уже знают, куда вас везти. В общем, переход границы у нас занял часа полтора-два. После этого надо было попасть в город Кундуз и заехать там еще в какой-то офис талибов*, чтобы они там очередную печать поставили. В Кундузе мы не стали задерживаться, сразу поехали в город Мазари-Шариф. Это самый крупный город на севере, который находится ближе всего к границе с Узбекистаном.

«Для местных туристы как диковинка»

— На каком языке вы общались с местными?

— У них два языка — пушту и фарси. На севере страны больше говорят на фарси. На нём общаются также в Иране, часто — в Таджикистане и даже, по-моему, в Азербайджане. Английский местные знают, но не все. Мы в основном общались на фарси, на пальцах, я выучил слово «мофт», что означает «бесплатно». Когда ездили автостопом, это было наше ключевое слово (смеется).

— Расскажите о первом водителе, с которым ездили. Он сразу остановился или пришлось постоять и поголосовать?

— Мы пошли пешком от границы. И, пока шли, остановилась одна машина, довезла нас до города Кундуз, это примерно километров 60. Она была уже третья. Первые две нам отказали. В этой третьей машине ехали два местных парня, они ездили в Кундуз по делам. В Мазари-Шариф километров 100–120 мы ехали с тремя мужчинами. Молодые ребята, лет по 20 с чем-то.

В Мазари-Шарифе остановились в отеле. Там всего 4 или 5 гостиниц, в которые можно заселиться. У нас был отель, оборудованный специально для иностранцев. То есть вокруг высокая стена — метра три, наверное. Над ней — колючая проволока. Попасть туда было не так просто: нужно постучаться, потом пускают во внутренний дворик, там спрашивают, кто ты, откуда, зачем приехал, смотрят документы. Такую систему ввели, еще когда американцы были, потому что тогда происходило много терактов. Сейчас их в Афганистане вообще нет.

Номер в отеле стоил 15 долларов за сутки с завтраком. Потом мы еще походили по другим отелям и выяснили, что наш вариант — лучшее соотношение цены и качества. Мазари-Шариф — это один из самых крупных городов, по-моему, третий или четвертый по величине в стране.

В центре города находится Голубая мечеть. Это главная достопримечательность, и название города Мазари-Шариф переводится, как «Могила святого». По легенде, потомка пророка Мухаммеда убили и, предположительно, на его могиле построили мечеть. А вокруг мечети образовался город Мазари-Шариф.

В городе мы были два дня. Купили сим-карты, сшили мне еще одну рубашку. Одежда вышла в 1300–1400 рублей, если переводить афгани в рубли (а курс там примерно 1 к 1,2 или 1,1). Мы купили 5 метров ткани, сняли мерки, и за 4 часа нам сшили вещи.

Рубашка, которую Александру сшили Источник: Я у мамы путешественник // Aleksandr Mironov / Т.me











«Для местных туристы как диковинка»

— Куда отправились из Мазари-Шарифа? Попадали ли по пути в передряги?

— Мы поехали в город Герат, это самый большой город на западе страны. Герат — светский. Там нет таких жестких правил относительно женщин, больше свобод. Им там можно учиться, а в Кабуле, например, или в Мазари-Шарифе учиться можно только до 6-го класса. А также можно учиться на женских врачей и подобные профессии.

По дороге в Герат был интересный момент. Мы ехали автостопом на одной машине, второй, третьей, то есть было всё нормально. Потом остановили парня, он говорит: «Мне, в принципе, туда не надо, но я вас немножко провезу, а дальше развернусь и назад поеду». Мы согласились. Он довез до места, где заканчивается асфальт и дальше начинается грунтовая дорога. Вот, мы там стояли достаточно долго… Тут нельзя не сказать про зевак. Они были, пожалуй, одной из двух сложностей, с которыми мы столкнулись в поездке. Как только мы где-то встаем на трассе с рюкзаками, появляются дети. У них нет чувства дистанции. Они прямо вплотную подходят — по 2−3 человека стоят на расстоянии 2−3 метра и в упор смотрят на тебя. Ты спрашиваешь: «Что вам надо?» Они отвечают: «Ничего». И дальше стоят. И к тем троим подходят еще и еще. И эти тоже ничего не хотят, просто смотрят. Для них туристы как диковинка. В итоге окружает большая толпа, и мы не можем машину тормозить. Приходилось брать рюкзаки, отходить от них. Некоторые шли за нами и дальше. А некоторые были настолько смелыми, что подходили совсем близко. И ты, например, достаешь телефон, а посмотреть в экран не можешь, потому что телефон уже «облепляют» детские головы. Нам часто говорили: «Неправильно делаете! Идите на вокзал, берите такси». И объяснять, что путешествуем автостопом, было невозможно. Именно поэтому мы всегда старались ловить машину подальше от населенных пунктов. Нанимали рикшу, чтобы он вывез нас за город. В такое место, где рядом нет домов, никого вообще.

Цитадель в городе Герат Источник: Путешествия — путь к себе / Т.me











Это первая проблема в путешествии автостопом по Афганистану. Вторая проблема — это сами талибы*. К нам не относились как к преступникам, они улыбались, хотели помочь, но их помощь не всегда была нужна. Сначала проверяли документы, потом предлагали найти машину, объясняя это тем, что здесь стоять опасно. И не понимали, что мешают, что слишком назойливые.

Но вернемся к рассказу о том, как мы ехали в Герат. Так вот, тот водитель довез нас до конца дороги. После этого подъехал талиб* — так нельзя, говорит, давайте назад, берите такси. Как я понимаю, им сверху сказали, что, если на их участке что-то случится с туристами, голова с плеч. И они старались от нас поскорее избавиться и переправить в другой регион (смеется). В итоге талиб* остановил джип, там уже сидели 9 человек, нас посадили туда 10-м и 11-м. У них, кстати, так ездить нормально. Мы это заметили, когда ловили машины. Три человека на переднем сиденье — нормальная картина.

Мы в такой многочисленной компании проехали около 10 километров. А потом прямо на посту водитель остановил [машину] и передал нас другим талибам*. Те опять проверили документы, накормили, дали с собой воды. Мы хотели пойти дальше и поймать машину, но нас не пустили, сказав, что это небезопасно. В итоге один из талибов* нашел нам караван из трех больших фур. Это были «Мерседесы» годов восьмидесятых прошлого века. И мы прямо видели, как один из талибов* грозил водителю пальцем — мол, смотри, довези их нормально. И мы сначала не поняли, почему такая суета. А оказалось, что на участке впереди нет дороги и цивилизации вообще. То есть когда была война в Афганистане, эти земли никто не контролировал — там нет ни связи, ни дорог, ни электричества, вообще ничего. И мы, когда поехали с этими дальнобойщиками, мы даже не по дороге двигались, а по высохшему руслу реки.

— А почему? Там нет дорог или по ним передвигаться опасно?

— Там нет дорог вообще, есть просто направления. Регион называет Бадрис. И когда мы поехали по руслу реки, поняли, почему нас не хотели отпускать — там мы бы не сумели остановить машину. И вот мы ехали на этих трех машинах. Среди кишлаков, где нет связи, интернета, электричества. И вот из этих кишлаков выбегали мальчишки и смотрели с открытыми ртами на фуры, как на космические корабли. Расстояние от Мазари-Шарифа до Герата — 700 километров. Мы ехали 4 дня.

Пересохшее русло реки, которое стало дорогой Источник: Я у мамы путешественник // Aleksandr Mironov / Т.me











«Хозяева, чтобы нас не стеснять, ушли спать на улицу»

— Где вы ночевали в эти дни?

— Несколько раз в караван-сараях, пару раз в отелях, один раз у местных. Нас эти дальнобойщики отвезли в деревню, там тоже ни дорог, ни связи, ничего. Уже темно было, часов 11, мы сидели в маленьком кафе, взяли лепешку и чай, подошел парень и на хорошем английском заговорил с нами, а потом спросил, где останемся ночевать, и пригласил нас к себе. Мы согласились, он позвал друзей. И мы несколько часов проговорили, я задал ему все вопросы, которые хотел обсудить. Общались, наверное, часа три. А потом все разошлись спать. А утром поняли, что спали с Машей в единственной комнате в доме, а хозяева, чтобы нас не стеснять, ушли на улицу. Мы были удивлены таким гостеприимством!

Разбудили нас примерно в 6 утра, чтобы мы смогли выехать из деревни вместе с местными, с теми, кто уезжал по своим делам. И вот мы шли ловить машину — и нас остановил очередной талиб*, сказал: «Ждите, я вас посажу». Усадил нас к себе — мы прождали в его машине два часа, а потом вернулся, развел руками — мол, не смог. А мы уже потеряли время. И все машины уехали. Мы на него злились сильно.

В итоге мы стояли и ловили машину часов шесть, наверное. Просто стояли на выезде из этой деревни, дорог особо нет. А вокруг собралось уже человек 100. В итоге оттуда просто убежали. Нас спас один водитель — мы буквально запрыгнули к нему в машину. Он отвез нас километров на 10. Дальше до Герата добирались на грузовиках.

Легковая машина вряд ли бы здесь проехала Источник: Путешествия — путь к себе / Т.me











— Где остановились в Герате?

— Я заранее списался с девушкой. По каучсерфингу. Это сеть, где можно найти местных и остаться у них ночевать. Нашу знакомую звали Джамиля, и она хорошо разговаривала по-английски. Мы провели у нее 3 дня, она везде с нами ходила, всё рассказывала, показывала. Встретила прекрасно, но было видно, что живет бедно. Пару раз на столе был лимонад, в остальном вода. Мясо ели один раз. В основном были овощи. Но Джамиля старалась, чтобы у нас всё было хорошо. Мы очень ей за это благодарны.

Из Герата поехали в Кандагар. Это самая южная точка в стране. Там мы сначала не могли остановиться в гостинице, потому что две были дешевые и плохие, прямо совсем плохие, а другая стоила 100 долларов в сутки, что для Афганистана баснословные деньги. В итоге нам подсказали еще одну гостиницу, она чуть-чуть за городом находится, там номер стоил 20 долларов, но он прямо очень хороший. И мы там остались. В Кандагаре особо ничего интересного не было. Нам этот город вообще меньше всего понравился. Нет централизованного электричества, то есть всё работает на генераторах. На севере страны из Туркменистана электричество протянули, а вот на юге его нет. В Кандагаре, кстати, нас хотели выгнать из одной мечети, прямо за руку вывели. Но спасло мое фото из Мекки. Оно иногда служило, можно сказать, пропуском.

— Получается, местные были не особенно рады приезжим?

— Нет. Случаев, когда нас реально куда-то не пускали, единицы. В основном все относятся к приезжим хорошо. Бывало так, что тормозим рикшу, договариваемся о цене. Водитель привозит нас, я даю ему деньги, он говорит, ничего не надо, вы гости. Или, допустим, заходим в кафе. Спрашивают: «Вы откуда?» Отвечаем, что из России, путешественники. Нам говорят: «А, здорово, добро пожаловать в Афганистан!» И потом — раз! — и счет наш оплачивают.

Все водители давали нам воды, лимонада. Один уехал, вернулся и привез пять дынь. Я ему говорю, куда мы с ними, давай одну только возьмем. Он, нет, берите хотя бы две, чтобы каждому по дыне. И вот стоим, три рюкзака, две дыни и дальше ехать не можем. Пришлось одну дыню прямо на месте съесть, а вторую отдали пастуху со стадом овец. Он проходил мимо. В общем, люди очень хорошие в Афганистане. Наилучшие впечатления остались.

Те самые дыни Источник: Я у мамы путешественник // Aleksandr Mironov / Т.me











В Кандагаре пробыли два дня и поехали дальше. В пути тоже был интересный момент. Остановили машину, новую и дорогую. В ней сидели три человека. Прямо в дороге они начали курить. И остаток пути было страшновато — водитель в состоянии опьянения, вел машину неосторожно, на большой скорости. Но, к счастью, до Кабула все-таки доехали. Это уже была, скажем так, финальная точка нашего путешествия. Из Кабула съездили одним днем в регион Бамиан. Это место, где были большие фигуры Будды, их талибы* взорвали. Из Кабула мы уехали через город Джалалабад на границу с Пакистаном.

В этих нишах в стенах располагались огромные статуи Будды Источник: Путешествия — путь к себе / Т.me











Пейзажи Афганистана Источник: Путешествия — путь к себе / Т.me











«В Афганистане только местная кухня. И довольно скудная»

— Какие в Афганистане цены?

— Они удивили, если честно. Такое комбо — мясо, лепешка, овощной салат и чай — стоили рублей 150–200. Хватало поесть двоим. Стакан яблочного сока стоил 20 рублей. Гранатовый, апельсиновый, манго — 70 рублей. Иногда 100 рублей, но это уж если в крутом месте, где тебе сверху еще и взбитыми сливками украсят. Шашлык — восемь небольших кусочков — по 150–170 рублей. Лепешка хлеба — 10 рублей, стакан чая тоже 10 рублей, бутылка лимонада 0,5 — примерно 20 рублей. Еще покупали там банку джема (300 граммов) за 30 рублей. Так что еда там действительно дешевая.

— Европейской кухни нет совсем?

— Только местная кухня. И довольно скудная. В основном плов. Прямо так и называется — кабульский плов. Он более бедный, что ли, не такой, как в Узбекистане или Таджикистане. Основа кухни в Афганистане — рис, морковь, лепешки из картошки, иногда нут, мясо.

— Подсчитывали вы в итоге, сколько километров проехали автостопом? Или сколько часов заняли поездки в машинах?

— Часы, проведенные именно в машинах, не подсчитывали. По километрам сказать проще: проехали от Ташкента до выезда из Афганистана примерно 2800 километров, из них чуть более 2000 километров непосредственно по Афганистану.

И еще немного пейзажей Источник: Путешествия — путь к себе / Т.me











— Хотите ли повторить такое же путешествие по другой стране? И по какой?

— Наверное, да, повторил бы. Но пока не знаю, по какой стране. Наверное, где-то на Ближнем Востоке, потому что мне очень нравится их гостеприимство. Надо этот вопрос поподробнее изучить, но в принципе, было бы здорово так проехать по Сирии. Там я еще не был.

— Поездка автостопом по Афганистану понравилась? Или ожидали от нее большего?

— Очень! Мы с Машей по эмоциям получили гораздо больше, чем хотели. Пожалуй, это самая яркая поездка в этом году.

— Не устали сидеть в машинах?

— Бывало (улыбается). Один раз ехали вчетвером на заднем сиденье. Неудобно было ехать в фуре с дальнобойщиками. Еще в одной машине было неудобное сиденье — у меня потом весь следующий день болела спина. Это про физическое состояние. Если говорить об эмоциональной составляющей, то, конечно, сильно устали. Когда приехали в Непал и попали в более комфортные условия, Маша аж расплакалась: «Боже, я нахожусь в раю!»

— Расскажите еще немного о водителях. Как они относились к вам?

— Надо их на две группы делить. Есть люди, которые не понимают вообще, как это — путешествовать автостопом. Бывало, нам даже предлагали денег, чтобы взяли такси. Приходилось объяснять, что деньги у нас есть, просто такой формат путешествия. А есть те, которые сразу понимают, о чем речь, берут с собой, не задают никаких вопросов.

— Подсчитывали, насколько сильно потратились в Афганистане?