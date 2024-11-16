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Страна и мир «Не виноватая я! Он сам пришел!»: умерла актриса Светлана Светличная

«Не виноватая я! Он сам пришел!»: умерла актриса Светлана Светличная

Она страдала от опухоли и Альцгеймера

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21 комментарий

Светличная стала особенно популярна после роли в «Бриллиантовой руке»

Умерла Светлана Светличная. Актрисе было 84 года. О кончине звезды сообщила кинокритик Сусанна Альперина.

— Светланы Светличной не стало. Первая красавица СССР. Фраза «Не виноватая я! Он сам пришел!» преследовала ее по жизни. Сейчас бы сказали, что стала мемом, — рассказала Альперина в своем Telegram-канале. Она заявила, что артистка останется навсегда в сердцах многих людей.

Кинокритик рассказала, как познакомилась с актрисой. Это произошло на «Неделе российского кино в кино» в Тбилиси.

— 2013 год. Светлана Светличная там представляла фильм Йоса Стеллинга «Девушка и смерть». Как выглядела! Шляпки! Ножки! Не у каждой молодой красотки такие. Юная и свободная душой, шутили много, покупки вместе делали… Потом я устраивала чтения произведений финалистов «Большой книги» — позвала ее в редакцию. Пришла! Чудесно прочитала, — поделилась Альперина.

У Светличной были серьезные проблемы со здоровьем. С 2017 года артистка наблюдалась в психоневрологическом диспансере. Она страдала от болезни Альцгеймера. А летом 2024 года у нее нашли опухоль головного мозга. Подробнее о болезни актрисы рассказывали коллеги из Starhit.ru. По данным «MK.RU», причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Зрители запомнили актрису по роли в фильме «Бриллиантовая рука» (0+). После съемок в комедии ее признали главным секс-символом страны. Ее также можно было увидеть в фильмах «Стряпуха» (0+), «Герой нашего времени» (12+), сериалах «Семнадцать мгновений весны» (12+), «Место встречи изменить нельзя» (12+) и других советских картинах.

Артистка была замужем дважды. Ее первый муж — актер Владимир Ивашов, от которого у артистки двое сыновей — Алексей и Олег. Вторым ее супругом был бард Сергей Смирнов-Сокольский, но брак распался уже через 27 дней.

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Комментарии
21
Ман
39 минут
Уходит поколение, замечательных и красивых артистов! Очень, жаль!!!
веснушка
42 минуты
После потери Ивашова она стала угасать потихоньку... Нереально красивая дива была в молодости! Её красота была природной и породистой!
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