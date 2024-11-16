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Страна и мир В женщину на скорости влетела машина: она лишилась обеих ног, а водителю грозит до 2 лет колонии

В женщину на скорости влетела машина: она лишилась обеих ног, а водителю грозит до 2 лет колонии

После страшной аварии Элеонора не сдается и хочет ходить на протезах

1 881
6 комментариев

За доли секунд женщина оказалась зажата под капотом машины

Элеонора — юрист из Краснодара, которая в одиночку воспитывает двоих детей, вела активный образ жизни и путешествовала. Вечер 23 сентября стал для нее роковым: на пешеходном переходе в женщину на скорости влетела машина. Она получила тяжелейшие травмы ног, впоследствии врачам пришлось их ампутировать.

Элеонора месяц провела в больнице, за это время ей сделали шесть операций. Не так давно она вернулась домой и учится жить заново.

— Я понимаю, что жизнь будет другая. Всё равно этот случай разделил ее на «до» и «после». Но я все-таки стараюсь настраивать себя позитивно. И я хочу, чтобы для моих детей жизнь никак не изменилась. Они заняты, у них школа. Я не хочу переложить все свои проблемы на них сейчас и всё время лежать, — говорит она.

Мужчина, который ее сбил, так и не вышел на связь. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Водителю грозит до двух лет лишения свободы.

Несмотря на трудности, семья Элеоноры верит, что она сможет ходить с помощью протезов. Подробнее о том, как ей удается восстановиться и помнит ли женщина момент аварии — смотрите в видео выше.

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Комментарии
7
134282988
50 минут
до двух лет за то, что оставил человека инвалидом - это мало
10436257
21 минута
Всё это печально. Но причём тут новосибирск
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