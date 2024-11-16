В женщину на скорости влетела машина: она лишилась обеих ног, а водителю грозит до 2 лет колонии

За доли секунд женщина оказалась зажата под капотом машины Источник: Городские порталы

Элеонора — юрист из Краснодара, которая в одиночку воспитывает двоих детей, вела активный образ жизни и путешествовала. Вечер 23 сентября стал для нее роковым: на пешеходном переходе в женщину на скорости влетела машина. Она получила тяжелейшие травмы ног, впоследствии врачам пришлось их ампутировать.

Элеонора месяц провела в больнице, за это время ей сделали шесть операций. Не так давно она вернулась домой и учится жить заново.

— Я понимаю, что жизнь будет другая. Всё равно этот случай разделил ее на «до» и «после». Но я все-таки стараюсь настраивать себя позитивно. И я хочу, чтобы для моих детей жизнь никак не изменилась. Они заняты, у них школа. Я не хочу переложить все свои проблемы на них сейчас и всё время лежать, — говорит она.

Мужчина, который ее сбил, так и не вышел на связь. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Водителю грозит до двух лет лишения свободы.