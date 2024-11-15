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Страна и мир Путин посмотрел: YouTube снова начал работать в России

Путин посмотрел: YouTube снова начал работать в России

Ранее на функционирование видеохостинга пожаловались президенту

838
21 комментарий

Многие заметили изменения к лучшему

YouTube в России снова заработал без ограничений. Об этом говорят данные сервиса GlobalCheck.

Пользователи также отметили перемены к лучшему. Мы попросили наших читателей посмотреть, работает ли YouTube. Многие ответили положительно.

— На телевизоре проверил: иногда загружает, а раньше вообще был просто серый экран.

— Работает, но тормозит, если разрешение высокого качества. Поэтому приходится смотреть 360р.

Накануне Владимир Путин пообещал разобраться с замедлением работы видеохостинга YouTube. Он провел встречу с гендиректором «Мосфильма» Кареном Шахназаровым.

Собеседник пожаловался президенту на работу YouTube в России, отметив, что замедление платформы «сегодня не очень целесообразно». На это глава государства ответил, что на видеохостинге «бывают всякие пакости».

— Я разберусь, я посмотрю, — заявил Путин.

А у вас работает YouTube?

Да, отлично работает
Не работает

Массовый сбой YouTube российские пользователи начали замечать в середине июля. Тогда «Ростелеком» предупредил, что скорость загрузки видео и качество кадров сильно снижаются. Это произошло из-за технических проблем в работе оборудования Google. Именно этой компании принадлежит видеохостинг. Оборудование, которое находится в России, устаревает, из-за чего и возникают проблемы. Чтобы их решить, американской компании необходимо обновить свою инфраструктуру.

К началу августа видео стало невозможно смотреть. У многих пользователей платформа просто не прогружалась. Некоторым повезло больше — зайти на сайт компании или в приложение было возможно, но потреблять контент — почти нереально. Депутат Госдумы Александр Хинштейн пояснил, что со временем замедление будет заметно всё больше.

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Комментарии
21
С левого берега
37 минут
Вообще на каком основании тормозили? Решение суда? Просто кто то захотел?
С левого берега
39 минут
Представляю злость ВК у которой вечером ничего не посмотреть и проблема не решается.
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