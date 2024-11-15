Путин посмотрел: YouTube снова начал работать в России

YouTube в России снова заработал без ограничений. Об этом говорят данные сервиса GlobalCheck.
Пользователи также отметили перемены к лучшему. Мы попросили наших читателей посмотреть, работает ли YouTube. Многие ответили положительно.
— На телевизоре проверил: иногда загружает, а раньше вообще был просто серый экран.
— Работает, но тормозит, если разрешение высокого качества. Поэтому приходится смотреть 360р.
Накануне Владимир Путин пообещал разобраться с замедлением работы видеохостинга YouTube. Он провел встречу с гендиректором «Мосфильма» Кареном Шахназаровым.
Собеседник пожаловался президенту на работу YouTube в России, отметив, что замедление платформы «сегодня не очень целесообразно». На это глава государства ответил, что на видеохостинге «бывают всякие пакости».
— Я разберусь, я посмотрю, — заявил Путин.
А у вас работает YouTube?
Массовый сбой YouTube российские пользователи начали замечать в середине июля. Тогда «Ростелеком» предупредил, что скорость загрузки видео и качество кадров сильно снижаются. Это произошло из-за технических проблем в работе оборудования Google. Именно этой компании принадлежит видеохостинг. Оборудование, которое находится в России, устаревает, из-за чего и возникают проблемы. Чтобы их решить, американской компании необходимо обновить свою инфраструктуру.
К началу августа видео стало невозможно смотреть. У многих пользователей платформа просто не прогружалась. Некоторым повезло больше — зайти на сайт компании или в приложение было возможно, но потреблять контент — почти нереально. Депутат Госдумы Александр Хинштейн пояснил, что со временем замедление будет заметно всё больше.