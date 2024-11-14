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Страна и мир «У нас разные проблемы»: россиянка уехала учиться в США — честный рассказ о плюсах и минусах заграничной жизни

«У нас разные проблемы»: россиянка уехала учиться в США — честный рассказ о плюсах и минусах заграничной жизни

Дарью Овчинникову пригласили в США с полной оплатой обучения, проживания и питания

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4 комментария

19-летняя Дарья Овчинникова из Красноярского края учится в одном из старейших частных колледжей США из ассоциации «Семь сестер» — это женский аналог ассоциации Лига плюща.

Переезд в Америку был волнительным, но не трудным:

— У меня всё было максимально просто. Проход через границу занял буквально пару минут, — рассказала она нашим коллегам из NGS24.RU.

Студенческий городок оказался огромным. Первое время Дарья даже ходила по нему с картой, чтобы не заблудиться. Почти все здания — учебные корпуса и жилые дома построены в архитектурном стиле «старой» Англии.

— Мой университет гордится, что вместо общежитий тут система жилых домов. С виду это обычные коттеджи, которые разделены на комнаты. Моя подруга живет в маленьком доме, у нее всего 17 соседей. Я живу в той части кампуса, где дома побольше — это четырехэтажные коттеджи.

По уровню комфорта Дарья в восторге от своего студенческого дома. Она тут же развеивает миф об Америке, который широко растиражирован в России: якобы в США не распространено централизованное отопление.

— Штат Массачусетс находится на северо-востоке США. Тут есть все сезоны и зима достаточно холодная для этой страны. Поэтому у нас есть централизованное отопление. В моей комнате установлены обычные батареи. Пока тепло не включили, потому что за окном плюс 23 градуса. Надобности нет, — говорит она.

В коротком видео чуть выше девушка рассказывает о нюансах американского высшего образования, менталитете местного населения и недостатках питания.

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Комментарии
4
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
3 минуты
Ето " русская краса" длинная каса?😯
Гость
7 минут
Лучше не нашли бабы
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