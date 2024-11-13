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Страна и мир «Тоже напишу на вас доносы»: что известно о скандале Лолиты с «Русской общиной». Видео

«Тоже напишу на вас доносы»: что известно о скандале Лолиты с «Русской общиной». Видео

Кто и почему пытается сорвать концерты певицы — подробности

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9 комментариев

Вечером 10 ноября певица Лолита Милявская рассказала о попытке срыва ее юбилейного концерта (16+) в Ярославле. По словам 60-летней звезды, полсотни мужчин на минивэнах встретили ее перед выступлением.

— Выхожу я из машины. Стоят 50 лбов. Только передний зуб вставила, думала, сейчас опять лишусь. Но спасибо большое всем, кто в Ярославле работает, — рассказала певица в своем Telegram-канале.

За несколько дней до концерта представители сообщества «Русская община» обратились к ярославским губернатору и и. о. министра культуры с просьбой отменить выступление «Лолиты». Причиной активисты назвали участие певицы в так называемой голой вечеринке, которая прошла почти год назад.

— Наши солдаты сейчас воюют в окопах, рискуют своими жизнями и здоровьем. А вы в это время насмехаетесь над ними прямо в лицо, участвуете в голых вечеринках всяких в такое тяжелое время для всей страны, — прокомментировал представитель ярославского сообщества «Русской общины» Павел Омельницкий. — А потом ездите по всей стране и зарабатываете деньги. Прошли эти времена, такое больше не прокатит.

По словам самой звезды, это не первая попытка срыва ее юбилейного тура. Подробнее о скандале — в нашем видео выше.

— Дорогая «Русская община», у меня к вам просьба, если вы уж предъявляете претензии к другим, давайте начните с себя. Хотя бы предоставьте для таких, как я, граждан финансовую отчетность. Жду. Иначе тоже напишу на вас доносы, — добавила Лолита.

Что такое голая вечеринка

В декабре 2023 года блогер и телеведущая Настя Ивлеева организовала две тематические вечеринки с дресс-кодом almost naked («почти голые») в московском клубе «Мутабор» (18+). Среди звездных гостей помимо Лолиты были Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Дима Билан, Джиган с женой Оксаной Самойловой и другие.

Фотографии с полуобнаженными селебами разлетелись по соцсетям, вызвав бурю негатива. Больше остальных досталось организатору — самой Ивлеевой. После проведения мероприятия с ней разорвали контракты рекламодатели и продюсеры, сама блогер после записи нескольких видеоизвинений перестала вести соцсети, изредка публикуя посты в Telegram-канале.

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Лолита Лолита Милявская Русская община Отмена концерта Скандал
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Комментарии
9
солдат
58 минут
А Лолита , что отмылась уже ...?
Tата
47 минут
Чувствуется зависть общинников к посетителям "голой вечеринки"
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