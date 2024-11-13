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Страна и мир Сбежали военные эксклюзив Публикуем рассказ о событиях перед побегом военных из части в Новосибирской области: что случилось в казарме

Публикуем рассказ о событиях перед побегом военных из части в Новосибирской области: что случилось в казарме

НГС поговорил с мамой молодого контрактника, который оказался среди сбежавших

763
6 комментариев

Военнослужащие устроили настоящий бунт

10 военнослужащих по контракту сбежали из воинской части в рабочем поселке Коченево Новосибирской области, узнав, что им предстоит возвращение в зону СВО. Об этом журналистам рассказала мама военнослужащего из Хакасии Александра Б. (его полное имя известно редакции и не называется в соответствии с действующим законодательством) Екатерина С.

Как рассказала женщина, ее 24-летний сын служил по контракту, получил ранение в зоне спецоперации и проходил лечение в Красноярском крае, а потом поехал домой (судя по всему, самовольно, так как все сбежавшие из одной категории военнослужащих — ранее самовольно оставивших часть (СОЧ)). Александру, по словам матери, должны были присвоить категорию годности «Д», парень некоторое время передвигался на костылях.

— Только он домой приехал в октябре, его сразу через сутки закрывают здесь, в Абакане, у нас на три недели в воинскую часть и ничего не объясняют. Отсюда отправляют
уже в Новосибирск […]. В Абакане сказали, что в Новосибирске должны дать справку с красной печатью, что у него категория «Д». А вчера он мне видео отправил, что их всех отправят на Украину опять, что нет у него красной печати, — рассказала Екатерина.

Как мы видим на видео, сначала молодой человек снимал, как некий военнослужащий с повязкой военной полиции требует у других людей в форме соблюдать субординацию и слушать его, а те в ответ на все более повышенных тонах перечисляют широкий список претензий от бытовых до тех, что еще не оправившихся от ранений парней хотят отправить обратно в зону боевых действий. Человек с повязкой им отвечает, что избежать отправки не получится и вскоре они выезжают (запись разговора есть в распоряжении редакции НГС).

Затем там показано, что разговор к конструктивному финалу не приходит, и военнослужащие начинают бить окна и двери в казарме. Процесс, как его сослуживцы громят казарму, Александр Б. также снял на видео и отправил его своей маме, утверждает женщина. Видео можно посмотреть в телеграм-канале НГС.

— А я ничего не делал, — я вот с сумкой стою, — говорит он в завершении видеосообщения. Спустя несколько часов после этого молодой человек сообщил маме, что его задержали, и сейчас его сослуживцам «все объяснят».

Во время работы над новостью Екатерина вновь написала журналисту НГС и сообщила, что ее сын находится в военно-следственном отделе СК, а затем его отправят назад в часть.

Ранее НГС писал о том, что что думают о сбежавших из части военнослужащих местные жители.

Информацию о побеге 10 военнослужащих из числа ранее оставивших части опубликовал глава Коченевского района Евгений Антипов на своей странице во «Вконтакте». В пресс-службу ЦВО корресподенты НГС направили запрос, ответ пока не поступил.

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Комментарии
11
Гость
5 минут
24 года! 24! Никакой жизни ещё не видел, а уже с сво.
Гость
6 минут
Все это фейки госдепа. А маму посадить в тюрьма за такое распространение фейков
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