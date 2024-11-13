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Происшествия Сбежали военные «То ли ловят, то ли уже поймали»: что происходит в Коченёво после побега военных — фото с места и комментарии жителей

«То ли ловят, то ли уже поймали»: что происходит в Коченёво после побега военных — фото с места и комментарии жителей

Появились фото военной части в Новосибирской области, откуда сбежали дезертиры

9 226
60 комментариев

Некоторые местные жители были шокированы из-за инцидента

В рабочем поселке Коченево Новосибирской области жители активно обсуждают новости о побеге военных из части вечером 12 ноября. Корреспондент НГС Анна Скок вместе с фотокорром Андреем Бортко работают на месте, и поговорили с жителями поселка о ночном происшествии.

— Если честно, мы в шоке. Кто что болтает: что какой-то ночной киоск уже ограбили, а у нас всего их три. Нас не грабили, там не грабили и там не грабили. Кого ограбили — не понятно, никого не грабили. Не хватает информации, все растет как снежный ком. Меня зять вечером предупреждал, чтобы двери закрывала раньше на всякий случай, — рассказала корреспонденту НГС продавец киоска на привокзальной площади.

По официальной информации, из военной части сбежали 10 человек

По словам другого жителя, в рабочем поселке распространились слухи о том, что нетрезвые военные убежали через КПП, по пути побив дежурного. За пределами части они продолжили пить спиртное. Большинство нарушителей задержали тем же вечером.

— Оставшихся то ли ловят, то ли уже поймали, — добавил мужчина.

Минимум четырех человек уже задержали

Дезертиры выехали из Коченево на такси

Сбежавшие не совершали преступлений на территории района

Ранее информацию о побеге подтвердил глава Коченевского района Евгений Антипов на своей странице во «ВКонтакте».

— Распространяется информация о происшествии на территории военной части в р. п. Коченево. Прошу вас сохранять спокойствие и не доверять недостоверной информации. По данным ОМВД по Коченевскому району с территории части, расположенной в р. п. Коченево, самовольно покинули расположение части 10 человек из категории ранее самовольно покинувших часть (СОЧ). В течении 30 минут на такси выехали с территории р. п. Коченево. Преступления на территории района не совершались. 4 человека задержаны за пределами Коченевского района.

Все, что известно о побеге, НГС собирает в специальном сюжете.

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Коченево Новосибирская область Дезертиры Военная часть
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Комментарии
62
274444392
1 час
Травников уже подал заявление на отставку?
Татьяна 53
32 минуты
Решили гульнуть ребята на последок.
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