«То ли ловят, то ли уже поймали»: что происходит в Коченёво после побега военных — фото с места и комментарии жителей

Некоторые местные жители были шокированы из-за инцидента Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В рабочем поселке Коченево Новосибирской области жители активно обсуждают новости о побеге военных из части вечером 12 ноября. Корреспондент НГС Анна Скок вместе с фотокорром Андреем Бортко работают на месте, и поговорили с жителями поселка о ночном происшествии.

— Если честно, мы в шоке. Кто что болтает: что какой-то ночной киоск уже ограбили, а у нас всего их три. Нас не грабили, там не грабили и там не грабили. Кого ограбили — не понятно, никого не грабили. Не хватает информации, все растет как снежный ком. Меня зять вечером предупреждал, чтобы двери закрывала раньше на всякий случай, — рассказала корреспонденту НГС продавец киоска на привокзальной площади.

По официальной информации, из военной части сбежали 10 человек Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











По словам другого жителя, в рабочем поселке распространились слухи о том, что нетрезвые военные убежали через КПП, по пути побив дежурного. За пределами части они продолжили пить спиртное. Большинство нарушителей задержали тем же вечером.

— Оставшихся то ли ловят, то ли уже поймали, — добавил мужчина.

Минимум четырех человек уже задержали Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Дезертиры выехали из Коченево на такси Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Сбежавшие не совершали преступлений на территории района Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Ранее информацию о побеге подтвердил глава Коченевского района Евгений Антипов на своей странице во «ВКонтакте».

— Распространяется информация о происшествии на территории военной части в р. п. Коченево. Прошу вас сохранять спокойствие и не доверять недостоверной информации. По данным ОМВД по Коченевскому району с территории части, расположенной в р. п. Коченево, самовольно покинули расположение части 10 человек из категории ранее самовольно покинувших часть (СОЧ). В течении 30 минут на такси выехали с территории р. п. Коченево. Преступления на территории района не совершались. 4 человека задержаны за пределами Коченевского района.