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Страна и мир истории Грязно и дорого: что разочаровало в Турции российскую туристку

Грязно и дорого: что разочаровало в Турции российскую туристку

Чиновница съездила в отпуск в древний город Сиде

531
12 комментариев

Отдохнули бы на таком побережье?

Кто-то отправляется в отпуск исключительно летом, а кто-то не против уехать на время с холодного Севера осенью. Елена Яковлева, руководитель пресс-службы Агентства регионального развития Архангельской области, уже рассказывала нашим коллегам из 29.RU о том, как съездила в Южную Корею. Ее новый отпуск прошел в Турции. Почитайте, что рассказывает Елена о Сиде — древнем городе на берегу Средиземного моря. Далее — от первого лица.

Я впервые в жизни в этом году съездила в Турцию, в 34 года. И открыла эту страну с Сиде.

Немного тезисов

  • У меня был самый крутой турагент из Москвы — Тамара Степанова. Что меня поразило в ее работе — это ее желание предложить огромное количество вариантов вылета, варианты авиакомпаний, багажа. Мы крутили наш бюджет и так и сяк, чтобы найти отель под мои запросы. Смотрели дни и ночи. Обычно турагенты скидывают одну позицию, и всё: удобно или неудобно — мои проблемы. Она сопровождала меня от и до. Такое погружение в процесс мне очень важно;

  • сентябрьское Средиземное море. Чистое, теплое, ласковое. На Черном море я была восемь раз! Имею полное право сравнивать;

  • уютный отель и отношение персонала. Отель очень старенький, но близко расположенный к морю. Песочный пляж и пологий вход в море (песочек). Удобно отдыхать с детьми;

Пальма в Турции

  • общение с европейцами, которые когда-то жили в России, а потом переехали в Германию и уже как 20 лет там трудятся. Сказали, что, пока пенсию не получат, в Россию не вернутся;

  • общение на английском с другими европейцами. Моего «так себе уровня» хватало поболтать о жизни, высоком долларе и погоде;

  • мы сходили с сыном Ильей в спа на массажи.

Плюсы

  • Отношение к детям. В Турции детей любят. У моего сына каждый день спрашивали, как дела, и играли с ним в «Камень, ножницы, бумага». А в конце отдыха даже пригласили работать официантом и предложили остаться в отеле;

  • в аптеках Турции есть препараты, которые не купить в России;

  • всё еще можно найти брендовую одежду по низкой цене. Главное — это знать и понимать, что, например, эта худи точно была в коллекции марки. Чтобы не получилось как в Южной Корее, когда девушку, одну из участниц реалити-шоу, захейтили за то, что она была в пуловере от Chanel, а в базовой коллекции такой модели не было.

Минусы

  • Турция — дорогая страна. Почти все цены начинаются от 2 и 3 долларов. М&M's — 200 рублей, не хотите? Везде такие цены;

Цены неприятно удивили

  • Турция показалась мне грязной страной. Просто в сравнении с Россией и Южной Кореей очень сильно бросается в глаза мусор за территорией отеля, грязные эскалаторы, какие-то непонятные базары;

  • чартерный рейс. Я, честно, не люблю толпы и очереди. Поэтому для себя решила в следующий раз «ловить» билеты на обычные рейсы;

  • так получилось, что в нашем отеле было много пенсионеров и семей с маленькими детьми. Было очень спокойно. Мне было норм, а вот моей новой знакомой не хватало движа. Поэтому если вы едете одна, то этот отель не подойдет вам.

Из смешных моментов — турки постоянно оказывали внимание моей новой знакомой. Например, она потеряла на пляже отельное полотенце и попросила одного знакомого турка-аниматора найти его, так как за потерю полотенца есть штраф — 2 евро. Он поискал, не нашел и предположил, что его украли другие мужчины, чтобы нюхать.

Ну и не минус и не плюс, просто факт: меня почему-то внешне определили как полячку.

В целом отдых удался. Мы с Ильей были вдвоем, одна команда. Конечно, я люблю побаловать себя и ребенка. И мы с ним через нашего турагента заказали до отеля индивидуальный трансфер, микроавтобус, ехали как короли. Потом еще на ресепшене я отдала 30 долларов и сказала: «Можно мне номер получше?» И действительно, нам дали номер с крутым видом.

Всё было круто. Но в другой раз я бы уже выбрала другую страну. Пока по ощущениям и энергетике мне ближе азиатские страны.

А вы отдыхали в Турции?

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Турция Туризм Отпуск Отдых Цены на отдых в Турции Отдых в Турции
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Комментарии
13
mirror
19 минут
Это не цены высокие, это рубль низкий.
Гость
27 минут
грязно и дорого в Сочи и Крыму. а в Турции всё отлично!
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