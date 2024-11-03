В Петербурге мать двоих детей сделала липосакцию за 700 тысяч и умерла, возбудили уголовное дело: новости 2 ноября

Женщина умерла на следующий день после операции Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 2 ноября.

В Петербурге пациентка умерла после липосакции, возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти пациентки в центре пластической хирургии «Своя клиника» в Санкт-Петербурге. Об этом 2 ноября сообщили в областном СК.

Следствие видит в случившемся оказание небезопасных услуг, повлекшее смерть по неосторожности (238 УК). По предварительным данным ведомства, противопоказаний к хирургическому вмешательству у 44-летней пациентки не было. 30 октября она сдала необходимые анализы, на следующий день ее прооперировали. 1 ноября пациентка почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Реанимировать ее не удалось.

Муж погибшей рассказал «Фонтанке», что его супруга после операции созванивалась с семьей. По ее словам, чувствовала боль, но в целом всё было как будто нормально. Родные забили тревогу, когда женщина в течение всего дня не выходила связь. В клинике на звонки также не отвечали.

О смерти жены мужчина узнал, когда, отчаявшись дозвониться, приехал в медцентр.

На операцию женщина решилась после двух родов. По словам мужа, она была недовольна своей физической формой. За липосакцию пациентка заплатила порядка 700 тысяч рублей.

— Ее никто не уговаривал, она решила сама, — уточнил муж.

В семье растут двое детей: 21-летняя дочь и 14-летний сын.

Охранников школ обяжут иметь оружие и бронежилет на случай ЧС

Работающих в школах охранников обяжут иметь бронежилет, резиновые дубинки, каски и служебное оружие на случай чрезвычайных ситуаций. О соответствующих поправках в ГОСТ сообщил глава службы Антон Шалаев, передают «Известия».

Нововведения внесут в ГОСТ, связанный с оказанием охранных услуг в детских садах, школах и профессиональных образовательных организациях. Изменения вступят в силу с 2025 года и коснутся частных охранных предприятий (ЧОП) в указанных учреждениях.

В стандартных условиях охранник должен будет иметь при себе наручники и резиновую палку, а также документы, подтверждающие, что он прошел дополнительную физическую подготовку. Вооружиться и надеть обмундирование придется при введении в регионе режима повышенной опасности, резкой смене криминогенной обстановки и режиме усиленной охраны учреждения.

Что касается оружия, к служебному относят сразу несколько видов гладкоствольного, однако для этого требуется специальная лицензия.

Обвиняемый в коррупции экс-мэр Нового Уренгоя подал заявку на участие в СВО

Арестованный по уголовному делу о получении крупной взятки бывший мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов подал заявление в Единый пункт отбора на контрактную службу. Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Вячеслав Земчихин, отметивший, что не видит препятствий для удовлетворения заявки.

Источник: пресс-служба губернатора ЯНАО











Адвокат сообщил, что бывший мэр «искренне полагает, что сможет принести пользу своей стране на поле боя вместо нахождения в следственном изоляторе».

По версии следствия, Воронов, еще будучи заместителем губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, получил от представителей фирмы взятку в виде дизайнерских услуг в жилом доме, который фактически принадлежит его семье. За услуги дизайнера он обещал компании и связанным с ней организациям покровительство при заключении и исполнении госконтрактов на территории региона.

В Якутии дикие северные олени уводят за собой домашних. Объявлен режим ЧС

В Якутии дикие олени уводят домашних из стад, из-за чего в Оленекском районе ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Об этом сообщила глава района Лена Иванова в своем Telegram-канале.

Зафиксировано, что дикие животные увели домашних из двух стад, под угрозой еще два. Для защиты от нашествия северных оленей на территории сформировали бригады из охотников и оленеводов.

Якутия находится в тройке лидеров среди регионов России по числу домашних северных оленей, численность которых составляет свыше 177 тысяч голов.

На «Госуслугах» появилась форма для регистрации каналов и пабликов

На «Госуслугах» теперь можно зарегистрировать канал и паблик с десятью тысячами подписчиков. Функция доступна для россиян, иностранцев с подтвержденной учетной записью, ИП и компаний, сообщило Минцифры.

Для регистрации нужно предоставить сведения о себе и канале, после чего владельцу отправят уникальный номер заявки. Его нужно разместить в закрепленном сообщении или описании канала в течение трех дней. РКН включит ресурс в перечень в течение десяти рабочих дней.

Без регистрации на странице нельзя будет размещать рекламу, а другие ресурсы не смогут делать репосты их записей.

В Петербурге пенсионерка подарила мошенникам 31 миллион, лишившись четырех квартир

В Санкт-Петербурге 72-летняя пенсионерка продала четыре квартиры и отдала деньги мошенникам. С 12 сентября уроженка Эстонской ССР, больше 45 лет проработавшая врачом-терапевтом, подвергалась телефонному гипнозу.

В уязвимости банков и опасности, нависшей над недвижимостью, ее убеждали в том числе от имени ФСБ. Доверившись, женщина за полтора месяца успела найти покупателей на свои четыре квартиры, в том числе и на ту, в которой она жила.

В полиции возбудили дело об особо крупном мошенничестве.

ОАЭ поставили России 90 тонн сливочного масла

В Россию начали поставлять сливочное масло из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

По данным регулятора, сливочное масло из ОАЭ впервые поставили в Россию 18 октября, до этого оно из этой страны не завозилось. К 2 ноября в РФ ввезли из ОАЭ 90 тонн сливочного масла.

Этот продукт, по данным Росстата, за последнюю неделю подорожал на 1,9% в целом по стране, а с начала года — на 25,7%.

Справляться с дефицитом продукции решили в первую очередь проверенными методами — наращиванием импорта из дружественных стран. Так, например, с 27 октября поставлять сливочное масло в Россию стала Турция.

Из-за аномальных ливней в Испании погибло больше 200 человек

В Испании продолжают устранять последствия сильнейших за тридцать лет наводнений, вызванных проливными дождями. В один из наиболее пострадавших городов направили тысячу солдат и волонтеров для помощи местным жителям. При этом в Средиземноморье до сих пор сохраняются неблагоприятные погодные условия.

Источник: fobosplanetreal / T.me

Тысячи волонтеров направились в испанский город Валенсия, в котором обнаружили минимум 202 погибших после обрушившихся на Испанию дождей.

Между тем продолжаются поиски пострадавших от стихии. В настоящее время над спасением пропавших без вести испанцев работают тысячи солдат, а также полицейские и пожарные. Согласно заявлению Минобороны Испании, в субботу, 2 ноября, к поиску людей присоединится еще тысяча солдат, общее число — около трех тысяч человек.

Также сообщается, что из 202 погибших в Валенсии криминалистам удалось опознать только 39 тел. Как подчеркивает министр транспорта Испании Оскар Пуэнте, последствия наводнения, вызванного бурей, достигли невероятных масштабов в рамках всей истории страны.