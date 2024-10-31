Циклон «Лидия» несет зиму? Синоптики рассказали, чего россиянам ждать от погоды в ноябре

Прогноз погоды для всей России Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Заморозки нагрянули на Центральную Россию. По прогнозу федеральных синоптиков, причина похолодания — циклон «Лидия».

— Сегодня атлантический циклон по имени «Лидия» охватит своим влиянием большую часть Восточно-Европейской равнины. Связанная с его атмосферным фронтом зона обложных осадков протянется от Русского Севера, через Северо-Запад нашей страны и до Центральной России, — сообщил у себя в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Чего ждать от погоды в ближайшие дни всем россиянам, нашим коллегам из 76.RU рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Прогноз для Центральной России

По словам специалиста, до конца недели не стоит ожидать потепления и улучшения погоды. Более того, усилятся порывы ветра и морозы.

— На Европейской территории России в ближайшие трое суток погода будет определяться влиянием мощного циклона, — сообщил синоптик Александр Ильин. — Один атмосферный фронт будет сменяться другим, и погоду хорошей назвать просто невозможно. Будет ненастная погода с усилением ветра до 13−18 м/с, а в четверг–пятницу — с отдельными порывами до 17−22 м/с.

В ЦФО в ближайшие сутки синоптики прогнозируют смешанные осадки — снег с дождем.

— В субботу, 2 ноября, наступит утреннее похолодание. Температура воздуха пойдет вниз, и уже в воскресенье среднесуточные показатели, например в Москве, будут ниже 0 °C. Это первые признаки наступления метеорологической зимы, — заметил специалист центра «Метео». — В прошлом году это случилось 25 октября, температура понижалась до -1 °C.

Уже к концу этой недели дороги покроются снегом.

— В этот период будут идти небольшие снегопады. За четверг и пятницу выпадет около 10−15 миллиметров осадков, — отметил Александр Ильин. — Учитывая, что температуры будут сохраняться отрицательными, сформируется снежный покров, но его высота пока будет не очень грандиозная и составит от 3 до 6 сантиметров в зависимости от района.

Погода в Приморье

По словам синоптика Александра Ильина, усиление ветра и снег также прогнозируются в Приморском федеральном округе.

— Там тоже следующие трое суток ожидается сильный ветер. Осадки в смешанной фазе, переходящие из мокрого снега с дождем в дождь на юге, а на севере — в снег. Там за ближайшие двое суток выпадет от 15 до 25 миллиметров осадков, местами сформируется снежный покров.

Однако уже на следующей неделе в Приморье ожидается потепление.

— Насколько удастся этому снегу уйти в коренную зиму — большой вопрос. После 7 ноября ожидается период до пяти суток с положительными температурами как днем, так и ночью. Температура воздуха в среднем будет +1… +3 °C, — пояснил синоптик.

Погода на Урале

Настоящая зима практически наступила на Урале. В средних значениях закрепилась минусовая температура.

— В течение выходных на Урале в ночные часы температура будет колебаться от -2 °C до +2 °C, — рассказал Александр Ильин. — В районах Ханты-Мансийска, Ямало-Ненецкого административного округа в ночные часы ожидается до -2… -5 °C. Далее температура пойдет на понижение. Наиболее холодные дни там выпадут на середину следующей недели. В отдельных районах в Ямало-Ненецком административном округе ночью будет холодать до -8… -13 °C, на юге Уральского федерального округа — до -4… -9 °C. Морозы в ночные часы будут усиливаться.

На Урале ожидаются сильные снегопады в начале ноября.

— Днем тоже сохранится температура с отрицательными значениями, на юге от 2 до -5 °C, на севере от -7 до -11 °C. Что касается осадков в уральском федеральном округе, там ежедневно ожидаются осадки. Каждый день будет идти снег. На следующей неделе осадки прекратятся. Будет формироваться снежный покров, — отметил синоптик прогностического центра «Метео».

Погода на Юге

Даже жителям южных регионов не стоит ожидать тепла и солнца в ближайшие недели. Там также грядут похолодания.

— На Юге температура будет совсем уже не летняя и далекая от комфортных значений, — объяснил синоптик Александр Ильин. — В дневные часы максимальное значение температуры в ближайшие дни продержится в пределах от +12 до +17 °C, а в воскресенье, 3 ноября, прорвется холодный воздух из Центральной России. Максимальное значение опустится ниже +10 °C. При этом ночью там ожидаются заморозки, но в основном это будет в степных районах.

В горных районах также ожидаются заморозки, выпадет снег.

— В горах ночью до -7… -10 °C. В отдельных районах до конца выходных пройдут несущественные осадки, а в горах местами пройдут серьезные снегопады, — рассказал специалист.

Погода в Сибири

А вот в Сибири в ближайшие дни осадков не ожидается.

— В Сибири в ближайшие дни спокойная погода. Лишь на самом крайнем юге Сибирского федерального округа температуры будут носить слабоположительные значения от 0 до +2 °C. Но на Байкале уже с пятницы, 1 ноября, от положительных значений даже в дневные часы уходим. Будет от -2 до -6 °C. В это время на севере, на Таймыре, дневные температуры ожидаются в пределах от -18 до -23 °C. В отдельных районах Таймыра температура воздуха опустится до -25… -30 °C.

В ночные часты морозы будут усиливаться. А циклон, настигший Центральную Россию, настигнет Сибирь на следующей неделе, ориентировочно 4 ноября.