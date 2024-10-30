«За ужин — 25 тысяч рублей»: туристка честно рассказала о плюсах и минусах отдыха в Дубае

Ксения говорит, что путешествия для нее — это возможность задать вопросы миру Источник: героиня материала Ксения











24-летняя маркетолог из Ярославля Ксения осуществила мечту и побывала в Дубае. Там девушка отпраздновала день рождения.

Ксения любит путешествовать. В августе 2024 года она уже делилась впечатлениями от поездки в Европу.

— Путешествие для меня — это возможность задать вопросы миру и увидеть всё своими глазами, а не додумывать, — рассказала она нашим ярославским коллегам из 76.RU.

Что посмотреть в Дубае

В Дубай можно улететь прямым рейсом из Москвы. Стоимость билета, по словам Ксении, довольно приемлемая.

— Полет занял 5 часов 30 минут, а билеты обошлись в 40 тысяч рублей (туда-обратно) без багажа, — рассказала она. — Летела на четыре дня, чтобы отметить свой день рождения.

Бурдж Халифа — самое высокое здание в мире Источник: героиня материала Ксения

Город удивляет своей застройкой: вот тебе самое высокое — 828-метровое — здание в мире, вот еще одно — поменьше, а вот остров в виде пальмы, который специально создан вдоль побережья.

— За эти дни я посетила «Дубай Молл» — один из самых крупных торговых центров в мире, видела Бурдж-Халифа, но не поднималась наверх, — поделилась Ксения. — Один из дней полностью провели в аквапарке Aquaventure, прогулялась на Пальме Джумейра — это искусственный остров с элитными домами и дорогими заведениями. И еще успела посетить район Дубай Марина, где всё застроено небоскребами, а в бухте пришвартованы дорогие яхты.

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На улицах города в основном туристы или люди, перебравшиеся жить в Дубай из других уголков мира.

— Местных почти не видели. Они очень богатые и не особо часто появляются в общественных местах, — поделилась Ксения. — Также у них очень много привилегий: бесплатное образование в любом вузе мира (государство оплачивает учебу), большие выплаты за рождение ребенка.

Дорого ли отдыхать в Дубае

Хотите круассан с кофе — будьте готовы отдать более 1000 рублей. А семейный ужин в ресторане может обойтись в 25 тысяч рублей. Ксения рассказала, сколько она со своими друзьями потратила за несколько дней.

— Цены довольно высокие: маленькая буханка хлеба — 60 рублей, литр воды — 70 рублей, нарезанные фрукты — 400 рублей, круассан в пекарне — 650 рублей и кофе — 600 рублей, — перечисляет Ксения. — Кстати, на жилье я потратила 0 рублей — поселилась у друзей, которые там живут. Квартира была в 15 минутах от «Дубай Молла».

Такой десерт и чай обошлись в три тысячи рублей Источник: героиня текста Ксения

Выбор развлечений и заведений в Дубае колоссальный. Ксения для себя отметила ужин в ресторане европейской кухни и крупнейший аквапарк Дубая.

— День рождения отметили в ресторане DUO, он довольно дорогой. На четверых потратили 25 тысяч рублей. Взяли три закуски, каждый — по основному блюду и по напитку. То есть не наедались, — говорит Ксения. — Целый день с едой в аквапарке стоил каждому около шести тысяч рублей. Но мне дали право пройти бесплатно в честь дня рождения. А так без каких-либо скидок вход стоит 10 тысяч рублей. В аквапарке мне понравилось больше всего.

Поход в ресторан обошелся в 25 тысяч рублей Источник: героиня материала Ксения

Передвигаться по городу пришлось на такси. Пешком бродить невозможно, а общественного транспорта почти нет.

— Такси не дешевое. За десятиминутную поездку с нас взяли 400 рублей. Если заказывать эконом, то приедет «Тойота-Камри», если бизнес, то «Тесла», — рассказала Ксения. — Пару раз общались с таксистами, и большинство из них приехали из Индии и Пакистана, чтобы зарабатывать деньги. Пробок нет, но поток машин довольно большой, поэтому такси — оптимальный вариант для передвижения.

Вокруг Бурдж-Халифа есть красивый парк Источник: героиня текста Ксения

Кстати, сейчас в интернете очень популярен дубайский шоколад.

Дубайский шоколад — плитка шоколада с необычной начинкой (обжаренное на масле тесто катаифи в виде вермишели, фисташковая и кунжутная паста), которая и сделала его известным. Придумала рецепт основательница дубайской кондитерской Fix Сара Хамуда. Популярность десерту принес Tiktok. В 2021 (по другим данным — в 2023) году блогер Мария Вехера поделилась видео, в котором она ела шоколад. Ролик собрал много миллионов просмотров, после чего всем захотелось попробовать эту сладость.

— Пробовала его. Шоколад стоил примерно 1400 рублей, — рассказала Ксения. — Лично мне очень понравилось. Он вкусный и с необычной текстурой.

Как много небоскребов Источник: героиня материала Ксения Формы некоторых зданий удивляют Источник: героиня материала Ксения

По словам Ксении, Эмираты — идеальное место для шопинга и отдыха на пляже. Но есть и недостаток, который может оттолкнуть некоторых туристов.

— В Дубае круто отдыхать в отеле: хороший сервис, бассейн, пляж. А если надоедает, то можно поехать в «Дубай Молл» на шопинг, — рассказала Ксения. — Город довольно разрозненный, не составляет единую картину. Туда нужно лететь, чтобы лежать на пляже и тратить деньги. Культурной программы действительно мало, так что ставлю поездке 7/10.

Дубай — идеальное место для пляжного или отельного отдыха Источник: героиня текста Ксения