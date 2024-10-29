Из Новосибирска запускают прямые рейсы до Бангкока — билеты стоят от 100 тысяч рублей

Обратный прямой перелёт стоит на порядок ниже Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Прямые рейсы из Новосибирска в Бангкок возобновила авиакомпания S7. Они будут выполняться по понедельникам, четвергам и субботам. Время в пути составит около 9 часов 30 минут.

Первый рейс из Новосибирска в Бангкок отправится 31 октября. Стоимость билетов на него начинается от 102 тысяч рублей. Обратный рейс также запланирован на 31 октября, но билеты стоят на порядок ниже — от 26 тысяч рублей.

Время полёта из Новосибирска составит 9 часов 15 минут Источник: S7 Airlines











Полёт из Бангкока до Новосибирска будет длиться 9 часов 30 минут Источник: S7 Airlines











Отметим, что рейсы будут останавливаться на дозаправку в аэропорте Иркутска.

У авиакомпании «Аэрофлот» ближайшие прямые рейсы до Бангкока будут 3 и 5 ноября. Билеты на них стоят от 37 тысяч рублей.

Билетов на ближайший рейс практически не осталось Источник: «Аэрофлот»











Обратные прямые рейсы запланированы на 3 и 4 ноября. Стоимость билетов начинается также от 37 тысяч рублей. Время в пути составит около 7 часов 20 минут.

Обратный рейс длится на 25 минут дольше Источник: «Аэрофлот»









