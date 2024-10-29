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Страна и мир Из Новосибирска запускают прямые рейсы до Бангкока — билеты стоят от 100 тысяч рублей

Из Новосибирска запускают прямые рейсы до Бангкока — билеты стоят от 100 тысяч рублей

Рейсы будут выполняться три раза в неделю

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Обратный прямой перелёт стоит на порядок ниже

Прямые рейсы из Новосибирска в Бангкок возобновила авиакомпания S7. Они будут выполняться по понедельникам, четвергам и субботам. Время в пути составит около 9 часов 30 минут.

Первый рейс из Новосибирска в Бангкок отправится 31 октября. Стоимость билетов на него начинается от 102 тысяч рублей. Обратный рейс также запланирован на 31 октября, но билеты стоят на порядок ниже — от 26 тысяч рублей.

Время полёта из Новосибирска составит 9 часов 15 минут

Полёт из Бангкока до Новосибирска будет длиться 9 часов 30 минут

Отметим, что рейсы будут останавливаться на дозаправку в аэропорте Иркутска.

У авиакомпании «Аэрофлот» ближайшие прямые рейсы до Бангкока будут 3 и 5 ноября. Билеты на них стоят от 37 тысяч рублей.

Билетов на ближайший рейс практически не осталось

Обратные прямые рейсы запланированы на 3 и 4 ноября. Стоимость билетов начинается также от 37 тысяч рублей. Время в пути составит около 7 часов 20 минут.

Обратный рейс длится на 25 минут дольше

Ранее авиакомпанию S7 оштрафовали за задержку рейса и отсутствие гостиниц для пассажиров.

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