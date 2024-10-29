Реестр воинского учета запускают с 1 ноября: как будет работать система и что она меняет для военнообязанных

Повестки в весенний призыв будут приходить в электронном формате Источник: Олег Федоров / CHITA.RU











В России с 1 ноября 2024 года начнет работать Единый электронный реестр воинского учета. Туда будут передаваться все сведения о военнообязанных. Благодаря этому встать на учет и получить повестку можно будет в онлайн-формате. Ранее повестки приходили только в бумажном виде.

Электронный реестр внедряют в несколько этапов. С 27 апреля по 31 октября 2024 года Минцифры создавало систему, чтобы пользователи увидели интерфейс сайта и алгоритм его работы, а специалисты выявили возможные технические ошибки. До 1 ноября ведомство должно передать воинский реестр Минобороны, чьи специалисты загрузят туда всю информацию и данные. С этого момента система заработает.

По словам главы Минцифры Максута Шадаева, уже этой осенью призывники смогут получить повестки в электронном виде. А онлайн картотека военного учета станет дополнением к «Госуслугам». Такие же сроки значатся в поручениях президента. Однако глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов заявил, что запуск Реестра будет перенесен на 2025 год, а система начнет полноценно действовать только к весеннему призыву.

Зачем нужен реестр?

— Цель создания реестра — систематизировать сведения о россиянах, состоящих на воинском учете, и сделать так, чтобы информация о них актуализировалась в режиме онлайн. Гражданам не нужно будет сообщать в военкомат об изменении семейного положения, места работы, прописки и так далее, — объяснил Шадаев «Известиям».

Теперь все данные о призывниках будут храниться в электронном виде. Это даст возможность дистанционно вставать и сниматься с учета, а также актуализировать другие сведения о военнообязанных.

Когда реестр заработает, уведомления придут в профиль на «Госуслуги» (если он имеется). Также после внедрения системы призывникам смогут вручать электронные повестки, которые будут формироваться и отображаться в этом реестре.

Что будет, если не явиться по повестке из реестра?

Повестка будет считаться врученной через семь дней после размещения в реестре. А если адресат не придет в военкомат в указанное время и в течение 20 дней после, то на него могут наложить дополнительные ограничения. Такая информация указана, в том числе на сайте, сейчас он доступен в тестовом режиме.

Сайт доступен пока в тестовом режиме Источник: реестрповесток.рф











На сайте уже отображается вся информация о ресурсе Источник: реестрповесток.рф











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Какие данные будут находится в реестре?

Электронная картотека будет хранить данные о военнообязанных гражданах. Актуальные сведения будут автоматически передаваться из других ведомств (сейчас такая система работает в «Госуслугах»)