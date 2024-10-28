Беспилотники атаковали многоэтажку в Белгороде, машину под Курском и заводы под Воронежем, погибли люди. Новости 28 октября

Кадр из Белгорода Источник: Просто Михаил Шебекино / Телеграм











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 28 октября.

Умер Юрий Пономаренко

В Москве нашли мертвым актера Юрия Пономаренко. Как пишут коллеги из Starhit.ru, у него была пробита голова.

Юрий Пономаренко часто играл полицейских Источник: кадр из сериала «Глухарь-3», 2010 год











— На диване, возле него и шкафа нашли кровь, травма была на затылке. Следов криминала и записки не было. Обстановка в квартире не нарушена. Со слов близких, Пономаренко злоупотреблял алкоголем, — пишет Starhit со ссылкой на собственный источник.

Юрию Пономаренко было всего 49 лет. Актер известен по ролям в сериалах «Глухарь», «Карпов», «Склифосовский», «Мосгаз» и другим. Также с 1997 года играл в театре Романа Виктюка, который этим летом переименовали в Театр-Сцену «Мельников».

Атаки ВСУ

Ночью украинские беспилотники атаковали Воронежскую область. Из-за дронов получили повреждения два промышленных предприятия, есть пострадавшие.

В Белгороде беспилотник атаковал многоквартирный дом. Одна из его жительниц получила ушиб грудной клетки и перелом ребер.

В Курской области украинский БПЛА сбросил взрывчатку на автомобиль. Два молодых человека получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте.

В Брянской области группа диверсантов попыталась вторгнуться через границу со стороны Украины. В результате боестолкновения четверо участников группы были убиты. Об этом отчиталась ФСБ.

Как сообщили в ведомстве, после ликвидации четырех диверсантов остатки их группы начали отступать и были поражены ракетно-артиллерийским ударом, понеся потери. В ФСБ добавили, что убитые, предположительно, — иностранные наемники.

Экономика

Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Там президент заявил, что безработица третий месяц подряд находится на рекордно низком уровне — 2,4%.

По словам президента, экономика России активно растет, несмотря на то что динамика ВВП в третьем квартале этого года замедлилась. Путин отметил, что на сегодняшний день российские предприятия загружены заказами, а их сотрудники имеют стабильную работу.

— За восемь месяцев текущего года индустриальный рост в России составил 4,5 процента. Обрабатывающий сектор прибавил 8,1 процента, а машиностроение — почти 20 процентов, — рассказал президент.

Инстасамка уходит в «Ленинград»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров может взять новую солистку в свою группу — Инстасамку (Дарью Зотееву), сообщает Starhit.ru . Артисты уже начали работать совместно — начали с трека, на который уже записали демоверсию клипа.

— Сергей Шнуров возвращается и планирует выпустить новый альбом, впервые за шесть лет. Инстасамка и Шнуров уже обсудили все детали и записали демоверсию. Вскоре нас ждет альбом в исполнении артистов, — сообщила группа «Ленинград» в Telegram-канале.

Артисты поделились фрагментом клипа Источник: Сергей Шнуров, группировка Ленинград и новая группа ЗОЯ / Telegram