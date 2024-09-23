Четвертый брак, и снова развод: жена Сергея Шнурова решила разойтись с артистом

Это был четвертый брак Шнурова. Первой женой была Мария Исмагилова. Вместе они прожили четыре года. У них с певцом есть дочь Серафима. Вторая жена — Светлана Костицына. В браке с ней родился сын Аполлон. Они были женаты три года. Третья жена — (Матильда) Елена Мозговая. Они прожили вместе восемь лет.