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Страна и мир Четвертый брак, и снова развод: жена Сергея Шнурова решила разойтись с артистом

Четвертый брак, и снова развод: жена Сергея Шнурова решила разойтись с артистом

У пары есть двое детей

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8 комментариев

Шнуров имеет четыре брака за плечами

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров разводится. Заявление о расторжении брака подала его супруга Ольга.

— Беседа по иску Шнуровой Ольги Валерьевны к Шнурову Сергею Владимировичу о расторжении брака супругов, имеющих детей, назначена на 3 октября, — сообщили в судебном участке района Хамовники в Москве.

По данным РИА Новости, заседания пройдут в закрытом режиме, поскольку касаются частной жизни.

Это был четвертый брак Шнурова. Первой женой была Мария Исмагилова. Вместе они прожили четыре года. У них с певцом есть дочь Серафима. Вторая жена — Светлана Костицына. В браке с ней родился сын Аполлон. Они были женаты три года. Третья жена — (Матильда) Елена Мозговая. Они прожили вместе восемь лет.

Сразу после третьего развода в 2018 году лидер «Ленинграда» женился на Абрамовой. Она родом из Екатеринбурга. Ее называют дочерью бывшего топ-менеджера УГМК Валерия Абрамова. Свадьба прошла в Санкт-Петербурге. Пара нечасто показывалась на публике. Они имеют двоих совместных детей. Подробнее о личной жизни артиста рассказали наши коллеги из Starhit.ru.

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Сергей Шнуров Развод Ольга Абрамова Дети Суд
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Комментарии
8
Татьяна 53
11 минут
Уже бы остепенился
Директор Завода (Ржака)
6 минут
Абсолютно по барабану на эту информацию.
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