Четвертый брак, и снова развод: жена Сергея Шнурова решила разойтись с артистом

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров разводится. Заявление о расторжении брака подала его супруга Ольга.
— Беседа по иску Шнуровой Ольги Валерьевны к Шнурову Сергею Владимировичу о расторжении брака супругов, имеющих детей, назначена на 3 октября, — сообщили в судебном участке района Хамовники в Москве.
По данным РИА Новости, заседания пройдут в закрытом режиме, поскольку касаются частной жизни.
Это был четвертый брак Шнурова. Первой женой была Мария Исмагилова. Вместе они прожили четыре года. У них с певцом есть дочь Серафима. Вторая жена — Светлана Костицына. В браке с ней родился сын Аполлон. Они были женаты три года. Третья жена — (Матильда) Елена Мозговая. Они прожили вместе восемь лет.
Сразу после третьего развода в 2018 году лидер «Ленинграда» женился на Абрамовой. Она родом из Екатеринбурга. Ее называют дочерью бывшего топ-менеджера УГМК Валерия Абрамова. Свадьба прошла в Санкт-Петербурге. Пара нечасто показывалась на публике. Они имеют двоих совместных детей. Подробнее о личной жизни артиста рассказали наши коллеги из Starhit.ru.