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Страна и мир На лабутенах теперь будет Инстасамка: Сергей Шнуров меняет солистку «Ленинграда»

На лабутенах теперь будет Инстасамка: Сергей Шнуров меняет солистку «Ленинграда»

Звезды уже сняли клип на совместную песню

397
5 комментариев

Девушка активно ведет страницу в соцсетях

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров может взять новую солистку в свою группу — Инстасамку (Дарью Зотееву). После развода с четвертой женой Сергей решил вернуться в публичное пространство и возродить «Ленинград». Вероятно, солистка Зоя, которая теперь выступает сольно, все-таки хочет расстаться с группой, поэтому Шнурову пришлось искать ей замену, сообщает Starhit.ru.

— Да, мне известно, что Сергей Шнуров ведет переговоры по этому поводу, что-то обсуждается с менеджментом Инстасамки. Но подробностей пока раскрыть не могу, — прокомментировал представитель группы и ее гитаристы Дмитрий Гугучкин.

Эту же информацию подтвердил MSK1.RU директор певицы — Маским Столяров.

— Информация правдивая, но мы пока знаем мало. Пока еще не завершили все переговоры, но очень скоро должны все согласовать. В общем, все в формате финализации переговоров, — рассказал он.

Возможно так будет выглядеть новый клип артистов

По информации из источников, последние несколько месяцев звезды активно сотрудничают. Они уже договорились о записи как минимум одного совместного альбома. Он будет первым у «Ленинграда» за последние шесть лет. Кроме того, артисты записали демо-версию новой песни.

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Инстасамка Шнуров Ленинград Солистка Дарья Зотеева
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Комментарии
5
Писать - это моя работа.
1 минута
Замечательно! Она как раз подходит этому.
Гость
8 минут
будет её лабутэнить?
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