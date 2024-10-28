На лабутенах теперь будет Инстасамка: Сергей Шнуров меняет солистку «Ленинграда»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров может взять новую солистку в свою группу — Инстасамку (Дарью Зотееву). После развода с четвертой женой Сергей решил вернуться в публичное пространство и возродить «Ленинград». Вероятно, солистка Зоя, которая теперь выступает сольно, все-таки хочет расстаться с группой, поэтому Шнурову пришлось искать ей замену, сообщает Starhit.ru.
— Да, мне известно, что Сергей Шнуров ведет переговоры по этому поводу, что-то обсуждается с менеджментом Инстасамки. Но подробностей пока раскрыть не могу, — прокомментировал представитель группы и ее гитаристы Дмитрий Гугучкин.
Эту же информацию подтвердил MSK1.RU директор певицы — Маским Столяров.
— Информация правдивая, но мы пока знаем мало. Пока еще не завершили все переговоры, но очень скоро должны все согласовать. В общем, все в формате финализации переговоров, — рассказал он.
По информации из источников, последние несколько месяцев звезды активно сотрудничают. Они уже договорились о записи как минимум одного совместного альбома. Он будет первым у «Ленинграда» за последние шесть лет. Кроме того, артисты записали демо-версию новой песни.