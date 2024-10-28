На лабутенах теперь будет Инстасамка: Сергей Шнуров меняет солистку «Ленинграда»

Девушка активно ведет страницу в соцсетях Источник: instasamka / Instagram (экстремистская организация, деятельность соцсети запрещена в РФ)











Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров может взять новую солистку в свою группу — Инстасамку (Дарью Зотееву). После развода с четвертой женой Сергей решил вернуться в публичное пространство и возродить «Ленинград». Вероятно, солистка Зоя, которая теперь выступает сольно, все-таки хочет расстаться с группой, поэтому Шнурову пришлось искать ей замену, сообщает Starhit.ru .

— Да, мне известно, что Сергей Шнуров ведет переговоры по этому поводу, что-то обсуждается с менеджментом Инстасамки. Но подробностей пока раскрыть не могу, — прокомментировал представитель группы и ее гитаристы Дмитрий Гугучкин.

Эту же информацию подтвердил MSK1.RU директор певицы — Маским Столяров.

— Информация правдивая, но мы пока знаем мало. Пока еще не завершили все переговоры, но очень скоро должны все согласовать. В общем, все в формате финализации переговоров, — рассказал он.

Возможно так будет выглядеть новый клип артистов Источник: MASH / Telegram