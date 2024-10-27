21-летний воспитатель детдома отправился на СВО. Его история

История 21-летнего Димы Живоглазого Источник: Елена Вахрушева / 76.RU

21-летний воспитатель детского дома из Ярославля отправился на СВО по контракту. Дима Живоглазов сам бывший воспитанник детдома, куда вернулся работать после выпуска.

Когда парню было 3 года, его с сестрой забрали органы опеки. Тогда отец детей сел в тюрьму, а мать выпивала и забывала о них. Ее лишили родительских прав. Вот как парень вспоминает тот период:

— Я помню всё до трех лет. Всё, что там происходило, — рассказал Дима в беседе с нашими коллегами из 76.RU. — Отца посадили в тюрьму, мать забухала, пошла по мужикам. Мы остались с бабушкой и дедушкой. Они с нами не справлялись, вызвали опеку. Мы услышали об этом, и сестра спряталась в огороде, я — под кроватью. Меня нашли. Я сестру свою сдал, сказал, где она прячется.

Диму с сестрой несколько раз забирали в приемные семьи. Но после возвращали обратно. Однако, несмотря на непростую судьбу, Дима не озлобился. Получил образование, устроился работать в детский дом воспитателем, где и сам вырос.