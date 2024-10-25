Дом с двумя участками за 3 миллиона? В Сочи шокированы суммой, предъявленной экс-мэру — она занижена в десятки раз

Алексей Копайгородский любил пройтись по проблемным точкам города рано утром, когда людей на улицах еще нет Источник: sochi.ru











Экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского обвиняют в хищении двух земельных участков и дома на курорте стоимостью 3 миллиона 700 тысяч рублей. Узнали, есть ли в Сочи такие цены. И вообще, что думают местные жители про бывшего мэра, который ввел долгожданный запрет на хаотичное строительство, отдал часть города Сириус. И много чего еще. Расскажем всё по порядку. Но сначала о реальной стоимости недвижимости, которую якобы передали детям. Подробности — в материале журналиста SOCHI1.RU Анны Грицевич.

Дом Копайгородских, который они якобы передали детям Донбасса Источник: Янина Копайгородская / vk.com











Скромный домик для детей

Этот дом бывший чиновник якобы пожертвовал благотворительному фонду «Дети Донбасса» летом 2024 года. Жена экс-мэра Янина Копайгородская на своей странице во «ВКонтакте» показала недвижимость, которую супруги якобы передали фонду «Мир детства». К видеообзору дома она приложила одну страницу договора дарения, в котором сказано, что фонду передаются три дома и два участка в селе Верховское Хостинского района. Судя по документу, вся недвижимость принадлежала Янине Копайгородской. По версии следствия, именно этот дом и два участка присвоил себе бывший градоначальник. Шале в горах было построено на совесть, вместо лужайки перед домом шикарный бассейн с местом для шезлонгов. На участке всё сделано со вкусом, видно, что к планировке руку приложил ландшафтный дизайнер.

Вместе с риелтором Екатериной Беловой, которая сейчас работает в Москве, а раньше продавала недвижимость как раз в этом районе Сочи, посмотрели видео жены экс-мэра и попробовали определить примерную стоимость дома, который Копайгородские якобы передали детям Донбасса.

— Когда я услышала озвученную следствием сумму в 3 миллиона 700 тысяч рублей, в которую оценили объект, у меня сразу родился вопрос — откуда такие цены? Если речь идет о двух участках, то это как минимум 10 миллионов рублей, правда, квадратура не указана. 5-8 миллионов, не меньше. 3 миллиона просят за совсем уж неудобья на склоне и с кривыми документами. Но это за один участок. Сам же дом, судя по видеокадрам, может стоить десятки миллионов рублей, он выполнен из дорогих материалов в стиле шале, есть бассейн, — считает Екатерина.

В селе Верховском продают дом с участком 20 соток за 82 миллиона рублей Источник: avito.ru











Посмотрели объявления на популярном сайте, где продается недвижимость. Разбег там большой. Стоимость домов и участков от 5 до 85 миллионов рублей, всё зависит от строения, размера и рельефа. Это важно и влияет на стоимость, когда покупаешь землю в горах, иначе придется лить много бетона, чтобы построить дом. Судя по кадрам, которые публиковала Янина Копайгородская, участок более менее ровный и большой, есть место для бассейна, детской площадки, подсобных помещений, беседки, да и сам дом-шале немаленький, а еще он надежно огражден дорогим забором на бетонном основании.

— Я бы его оценила в 100 миллионов рублей, если бы продавала этот дом. Там экологически чистый район, вид на горы, рядом лес, изолированная территория, эксклюзивный проект, прекрасный дорогой ремонт внутри. Заходи и живи. И не сомневаюсь, что покупатели бы нашлись очень быстро, качественных элитных домов в Сочи очень не хватает, — резюмирует Екатерина.

Копайгородский инспектирует пляжи Источник: sochi.ru











Надежд не оправдал

Журналист, автор блога «С открытым забралом» Анна Колмагорцева также считает, что сумма, которую инкриминируют бывшему мэру, смешная.

— Мы не знаем, кто именно отмашку посадить бывшего мэра сделал, но то, что это просто повод, однозначно. Там любого человека в администрации копни, не на ком ставить пробы, это понятно. За три миллиона в Сочи участок невозможно найти, а там место живописное и дорогое, — отмечает Анна. По ее словам, журналистикой в Сочи она начала заниматься с конца срока Анатолия Пахомова, который занимал пост мэра до Копайгородского.

— Когда Копайгородский пришел, он собрал общественников, я помню, что у нас будет взаимодействие, у нас будет обратная связь, мы будем работать. У него хороший опыт в Краснодарской краевой администрацией, и здесь он себя начал позиционировать, как открытого мэра. Но надежды общественников и журналистов не оправдались в этом смысле, — считает Анна. По факту практически сразу Копайгородский от этих самых жителей и общественников оградился прочно. В администрацию стало не зайти, а с мэром не встретиться. Жители всегда жаловались, что невозможно попасть на прием, что нет никакой обратной связи, а на сходах, которые регулярно проводились в разных районах, он присутствовал очень редко, а в последний год вообще не приходил. Люди отказывались идти на такие встречи, потому что не видели смысла общаться с его замами и руководителями департаментов. По данным нашего источника, Алексей Сергеевич считал себя выше общения с «челядью», таковыми он считал и своих подчиненных. Им не разрешалось даже выходить в коридоры мэрии, если там должен был пройти Копайгородский.

— У нас может быть миллион претензий к предыдущему мэру Пахомову, но то, что его можно было увидеть на набережной, и еще где-то, много значит. Он был более открытым. Да, он мог и послать, но он хотя бы сам это делал, а не его замы, — отмечает Анна. По ее словам, во время работы Копайгородского чувствовалось, что «тебя обманывают», народ и так в напряженном состоянии находится, и когда власть еще дальше отодвигается, при этом позиционируя себя как думающая о народе, это сильно бьет по авторитету, по имиджу.

Она считает, что правоохранительные органы должны проверить на коррупционную составляющую покупку в лизинг остановок за миллиард рублей. Мэр ушел, а город еще долго будет расплачиваться за это убожество стоимостью в пять миллионов рублей каждая. Анна делала репортаж о них.

— Во-первых, их никто сильно не хотел. Там, где нужны были остановки, там их до сих пор нет. А новые протекают, у них не работают зарядки для телефонов. А самое главное, что должно быть на остановках и что было на некоторых старых, это табло с информацией, когда придет автобус. Их нет, — рассказала Анна. Также она считает, что мэр вместе со своей командой не смог нормально распорядится курортным сбором. Изначально, когда его вводили, жителям обещали, что с ними будут советоваться, куда лучше вложить средства. В результате горожан поставили перед фактом, вернее, перед бездарными светящимися конструкциями, которые «украшают» все скверы, набережные, площади. И теперь активисты пытаются убрать их хотя бы с исторической площади Искусств перед художественным музеем при помощи прокуратуры, администрации края и суда. А пройдясь по главной улице Сочи — Навагинской вечером, можно получить нервный срыв из-за мигающих лампочек. В это время на курорте, куда приезжают миллионы человек, катастрофически не хватает туалетов.

Вместо туалетов светящиеся арки Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











— Эти конструкции, которые не просто мешают ходить и наслаждаться окружающей красотой города, но и постоянно встает вопрос: а зачем это нужно? Это как с перекладкой брусчатки. Такое ощущение складывается, что это какое-то отмывание денег. Пришел новый мэр, сказал: сейчас переставим их куда-то. Но всё так и стоит. Очень хочется новому мэру сильно порекомендовать прислушаться всё-таки к людям и восстановить возможность обратной связи, дать возможность всем журналистам присутствовать на градостроительном совете, — говорит Анна.

И вообще, у нее вопрос, по какому принципу назначаются главы в такой сложный город, которые совершенно не знают Сочи? Пока они вникают в проблемы, автоматически становятся на те же рельсы, что и предыдущие руководители.

— Копайгородский свои подписи-то нигде не ставил, у него сколько замов полетело еще два года назад. Это говорит о том, что не всё хорошо в нашем королевстве. На руководящих постах сидят люди, которые не имеют профильного образования. Например, Гиньковский, руководитель департамента лесного хозяйства, который отвечал за налоги. Лояльность подчиненных в приоритете, а не их профессионализм, — заключила Анна.

А здесь бывший мэр осматривает набережную реки Источник: sochi.ru











Мораторий, который вообще не мораторий

Сначала Алексею Копайгородскому ставили в заслугу введение моратория на строительство жилья. Эта мера была так нужна городу, который трещит по швам, но по факту всё было придумано очень хитро. Председатель общественного движения «За Сочи!», член городского экспертного совета по вопросам территориального планирования Елена Негоруца рассказывает, что когда в 2019 году Копайгородский пришел в город, начиная с 2020 года до момента вступления моратория, были выданы все разрешения на строительство, даже те, которые Пахомовым по представлению прокуратуры были отменены.

— Я знаю только одно разрешение, которое было выдано — это ЖК «Каньон» в Дагомысе, который построен на сельхозземлях, три корпуса. Там было разрешение, которое делали через суд. До этого никаких разрешений не выдавались, потому что они все были уже выданы. Это северный склон Бытхи, это различные гостиницы, апартаменты, — рассказывает Елена. По ее информации, во время моратория достраивались крупные объекты с увеличением параметров, такие как ЖК «Фазотрон», «Зодчий», «Весна». Все замороженные стройки были активизированы во время моратория с увеличением параметров строительства. Ведь возведение апартаментов никто не запрещал. Два объекта во время моратория строили по решениям судов, при этом со стороны администрации не предпринимались реальные меры к их обжалованию.

— Бесконтрольно при Копайгородском переводились торговые площади под апартаменты. Сейчас по ним возбуждены уголовные дела. Строительство началось при Копайгородском, и мы писали об этом еще со стадии котлована, — говорит Елена. Там нет ни одного разрешения на строительство, мало того, никто не препятствовал строительству домов. За них, кстати, Алексею Сергеевичу прилетело от прокурора Краснодарского края Сергея Табельского, который упрекнул тогдашнего мэра, что он ежедневно едет мимо самостроев, но не замечает их. По факту мораторий изначально был сделан под застройщиков, а не для города, уверена Елена.

Несколько проблемных объектов так и снесли, не услышав людей Источник: «С открытым забралом» / T.me











Борьба с людьми, а не с самостроями

Заместитель председателя общественной организации «За права» Наталья Шахворост, которая сама является собственником квартиры в объекте под снос, рассказывает, что в Сочи очень много самостроев, в которых живут люди и дальнейшая судьба которых до сих пор не ясна. Просить помощи они начали еще при предыдущем мэре Пахомове, который хоть и ничего не решал, но всё время создавал рабочие группы с пострадавшими гражданами и общался с нами. Наивные граждане надеялись на нового мэра, вот придет Копайгородский и всё изменится.

— С того года, когда Копайгородский стал мэром, мы стали обращаться к нему и просить организовать рабочую группу по решению наших вопросов. Чтобы был личный контакт с администрацией, прокуратурой. Нам подолгу не отвечали, присылали отписки. Мы узнавали, где будут сходы граждан в разных районах, и ловили Копайгородского там. Поймали его в Хосте. Там он дал распоряжение всем главам районов, чтобы они нашли все проблемные объекты, объединили, собрали представителей и чтобы состоялся круглый стол, — рассказывает Наталья. Но этого так и не произошло. И таких попыток поймать мэра было много, утверждают дольщики. Алексей Копайгородский, как правило, отфутболивал пострадавших к своим замам, к руководителям департаментов.

— Он всегда прикрывался руководителями департаментов. Но к ним попасть было тоже невозможно, нас встречали какие-то замы замов, которые ничем нам помочь не могли. Люди стояли по 12 часов к заму Копайгородского Юрковскому, но к нему так никто и не попал. Потом наступил ковид и нас стали отфутболивать еще больше, — рассказывает Наталья. Обманутым дольщикам рассказывали, что в России нет такого закона, который предусматривает амнистию по самостроям. После массовых обращений администрация стала делать вид, что пытается помочь обманутым застройщиками людям, организовали круглый стол в Горсобрании, а в этом время подавала массовые иски в суды о сносах.