«Любой может так попасть». Отца семерых детей могут лишить квартиры из-за банкротства прежнего владельца

Пчелинцев работает в организации, которая помогает семьям Источник: Наталья Бурухина

«Это у нас библиотека небольшая, люди приходят, книги читают. Здесь вот компьютеры собираю. Один отвезли в детский центр», — показывает Сергей Пчелинцев. Он живет в Дзержинске Нижегородской области и уже много лет помогает семьям с детьми, старикам и другим нуждающимся. Но теперь сам оказался в непростом положении. Квартиру, которую он купил для своих детей (у него их семеро), могут забрать из-за долгов предыдущего владельца. Наши коллеги из NN.RU съездили в Центр помощи семьям и поговорили с Сергеем.

Квартира с «наследством»

В сентябре этого года Сергею Пчелинцеву позвонил финансовый управляющий и сообщил, что на его квартиру вводится запрет регистрационных действий. Теперь ее, например, нельзя продать. Сергей начал выяснять, что это значит. Оказалось, что у жилья, которое он купил в 2022 году, нехорошее «наследство».

74 квадрата в старой трехэтажке раньше принадлежали 62-летнему предпринимателю Сергею Лаптеву. Он тогда работал в строительной сфере. В 2020 году он продал жилье Анне Жениховой. Та якобы планировала открыть небольшой магазин в цокольном помещении. Но ничего не вышло, и через два года она выставила квартиру на продажу.

— Мы с женой продали участок садовый. Семья растет, у нас есть двухкомнатная квартира, но двушка — это, понятно, двушка. Стали искать то, что нам по деньгам, и нашли вот эту четырехкомнатную квартиру. Она была ниже рыночной цены, потому что цоколь. И второе — мы ее нашли в убитом виде: проводку надо было менять, трубы, сантехнику. Мы сначала вообще ее брать не хотели, но с хозяйкой договорились, что нам отдадут ее за 990 тысяч, поскольку у нас всего миллион был, — объяснил Сергей.

Пчелинцев отметил, что, продав квартиру, хозяйка уехала за границу. По его словам, сейчас она живет то ли в Египте, то ли в ОАЭ. В недавно купленной квартире Сергей начал ремонт, который продолжается уже два года.

— Я ее [квартиру] хотел как-то отремонтировать, — рассказал Пчелинцев. — Понятно, что стоимость бы тогда выросла. Дети уже подрастают, у меня дочке 17 лет, сыну уже 18. Соответственно, ее можно было бы разменять и детям бы раздать квартиры. В идеале вот так.

Сейчас у Пчелинцевых могут отобрать жилье, поскольку предыдущего собственника, Лаптева, признали банкротом. По закону все сделки, которые он проводил в последние три года, можно «откатить».

— Я проверял выписки ЕГРН, всё было чисто. Мы купили квартиру в 2022 году, а он [Лаптев] банкротом стал в 2023-м. Мы же не могли знать, что он станет банкротом. <…> Это что вообще такое? Выходит, любой может так попасть, кто покупает жилье? — не понимает Сергей.

Дело о банкротстве Лаптева рассматривают в суде с конца 2022 года. Но так как Сергей значится в нем третьим лицом, его о разбирательстве никто не оповещал. Поэтому узнал он о нем всего несколько недель назад.

— Подала на этого банкрота в суд московская компания, которая скупает долги. Бодаться с ней я, наверное, не смогу. Поэтому такая ситуация, что и квартиры не будет, и денег не будет. Даже если я подам иск, с кого взыщу деньги? А судебные издержки? Это настолько всё нереально, — говорит Пчелинцев.

По словам волонтера, он одолжил денег и нанял адвоката. Судебное заседание назначено на начало ноября.

Центр защиты семьи

Во дворе дома на улице Октябрьской в Дзержинске выделяется деревянный пристрой бирюзового цвета. Над дверями висит баннер с длинным названием: «Центр защиты и помощи семьям, развития и социальных услуг нуждающимся». Люди приносят туда одежду, игрушки, посуду, технику и другие вещи. Волонтеры сортируют их и развозят многодетным семьям и старикам. Руководит организацией Сергей Пчелинцев.

— Люди знают уже наш центр, — говорит он. — Звонят, говорят: «Сергей, мы видели на улице бабушку брошенную». Мы собираемся, забираем ее. Если нет документов, звоним в социальную защиту и просим помочь. Договариваемся с хосписом, домом инвалидов или домом стариков, чтобы она там уже жила постоянно.

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В дзержинском центре трудится примерно 12 человек, мужчин из них всего двое — Пчелинцев и 70-летний дядя Вася. За годы работы у организации появились подразделения и в других регионах.

Свое дело Пчелинцев начал больше десяти лет назад. Будучи помощником депутата Госдумы, он должен был часто ездить в Москву. Чтобы не возвращаться домой с пустыми руками, брал с собой баулы с вещами. Привозил и «всё раздавал». Потом начал набирать команду волонтеров.

— Тогда еще не было таких пособий, как сейчас, — отметил волонтер. — Многодетным всегда жилось не очень легко, и я это на себе прочувствовал. <…> Сначала мы занимались только многодетными, потом стали появляться старики, инвалиды, беженцы. Вот так мы расширили свой круг. В 2014 году я уже стал за свой счет нанимать машины, чтобы они отвозили вещи в область.

Как отметил глава волонтеров, у центра есть свои бабушки — «одинокие и неходячие». Волонтеры привозят им продукты.

— Вещей у нас много, — добавил Пчелинцев. — Мы в Нижнем высылаем машины. Девчонки заранее в группах людей оповещают, и народ прямо целую машину наносит.

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Иногда центр становится приютом для нуждающихся. Там неоднократно останавливались женщины с детьми, которые спасались от насилия, брошенные бабушки. Сейчас в одной из комнат живет солдат с инвалидностью, вернувшийся с СВО. По словам Пчелинцева, родственники отобрали у него квартиру, думая, что он погиб. После того как история бойца прозвучала в СМИ, его ситуацией заинтересовались военные и соцзащита. Но пока мужчина всё еще находится в центре.

Сергей Пчелинцев публикует в соцсетях новости о работе в центре: отчеты о поездках в детские центры и отдаленные деревни, слова благодарности людям, которые приносят вещи, просьбы о помощи. Теперь к ним присоединились посты о квартире, которую могут отнять из-за бывшего собственника-банкрота.

Что говорит юрист

— К сожалению, в связи со сложной экономической ситуацией всё больше и больше людей под банкротством. Для них это нормально и предсказуемо, но это несет большие риски для людей, которым они продавали свое регистрируемое имущество, а именно квартиры, машины и земельные участки. Всё, что регистрируется, может быть отозвано обратно, — рассказал NN.RU юрист компании «Гудас, Кваша и партнеры» Дмитрий Кваша.

Эксперт добавил, что по закону есть три года на «откат» сделки, которую провел банкрот. Покупателю в таком случае нужно доказать свою добросовестность. Собрать все необходимые документы, запросить данные у торговой площадки, где было опубликовано объявление, подтвердить факт перевода денег. Также нужно доказать, что недвижимость, автомобиль или другое имущество были куплены по рыночной стоимости.

Также Дмитрий Кваша объяснил, что будет, если у покупателя не получится доказать свою добросовестность.

— Тогда у вас появляется право требования к человеку, который вам эту квартиру продал. Если недвижимость возвращается в его собственность, потом продается с торгов, вы имеете право требовать эти денежные средства, которые передавали ему в счет оплаты квартиры. Допустим, вы смогли доказать, что заплатили 10 миллионов. Соответственно, включаетесь в процедуру банкротства. С реализацией его имущества можете рассчитывать на какую-то часть. К сожалению, на всю сумму не приходится рассчитывать, поскольку, как правило, в таких вопросах есть еще другие кредиторы, — отметил юрист.

Эксперт добавил, что процедуры в банкротстве в среднем занимают полтора года. В некоторых случаях они могут затянуться до пяти лет.

Как себя обезопасить Узнать — [Перед покупкой недвижимости] в первую очередь необходимо обезопасить себя договором и доказательством того, что вы переслали продавцу денежные средства, — рассказал Дмитрий Кваша. — И здесь еще важен такой момент: сделка не должна выходить за границы рыночной стоимости более чем на 20–25 процентов. Допустим, эта квартира в среднем стоит 15 миллионов, а вы купили ее за 10, потом данная сделка может быть признана недействительной.

Семеро детей

Пчелинцев говорит, что старшие дети знают о ситуации с квартирой. Младшие пока не понимают, говорят: «Ну папа же, папа всё решит». По словам нижегородца, они верят в него, как в Деда Мороза. В семье Пчелинцевых семеро детей, самому младшему — всего год.

У Сергея семь детей Источник: предоставлено Сергеем Пчелинцевым

Сергей говорит, что юристы предложили ему выкупить проблемную квартиру у компании, которая распоряжается имуществом банкрота. Но на повторную покупку жилья у семьи нет денег. К тому же они потратили все средства на ремонт.

— У меня две работы, — поделился Сергей. — Считайте, я как помощник депутата в Госдуме работаю, и второе — я работаю как самозанятый. Могу строительством заниматься, компьютерами. Кстати, детские деньги сейчас неплохие платят. Глядя, как люди живут хуже нас, я думаю, грех жаловаться. Поэтому мы довольны тем, что есть.

Пчелинцев рассказал, что также строит небольшой дом, где могли бы временно оставаться женщины с детьми. Но работы затянулись из-за нехватки денег. Также всё осложнила ситуация с квартирой. По словам волонтера, судебные разбирательства его «здорово подкосили». А у супруги на фоне переживаний возникли проблемы со здоровьем. Несколько лет назад она пережила операцию на сердце.