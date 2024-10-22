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Страна и мир обзор В Москве четверых мигрантов арестовали за групповое изнасилование прохожей: новости 22 октября

В Москве четверых мигрантов арестовали за групповое изнасилование прохожей: новости 22 октября

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Один из обвиняемых по статье о групповом изнасиловании

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 22 октября.

Групповое изнасилование в Москве

В Москве отправили под стражу четверых мигрантов из Узбекистана. Их обвиняют в групповом изнасиловании прохожей.

По версии следствия, ночью 20 октября четверо мужчин напали на соотечественницу на территории парка. Пока как трое обвиняемых насиловали 29-летнюю женщину, четвертый наблюдал за обстановкой, обеспечивая безопасность насильников.

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Всем четверым предъявлено обвинение. По данным телеграм-канала SHOT, возраст мужчин — от 20 до 26 лет. На суде почти все обвиняемые прятали лица капюшонами и документами.

Саммит БРИКС

В Казань на саммит БРИКС начали съезжаться первые лица государств. Среди них — премьер-министры Индии и Эфиопии, президент ЮАР и лидер Китая Си Цзиньпинь. Высоких гостей встречали с караваями и чак-чаками.

На саммит не смог приехать президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Как сообщали бразильские СМИ, врачи рекомендовали ему воздержаться от полетов по состоянию здоровья. Кроме него в Казань не приедут главы Кубы и Сербии.

Также в Казань приехал Владимир Путин. Он уже провел первую встречу с Си Цзиньпином — разговор продлился час.

Оскорбление Родины-матери

Блогера, который предлагал прикрыть «срамные места» Родине-матери в Волгограде, получил год принудительных работ с удержанием 10% заработка. Его обвинили в реабилитации нацизма

Общественник прямым текстом назвал статую одной из ошибок властей Союза Советских Социалистических Республик

Напомним 39-летний Марсель Ахияретдиновов публично заявил об излишней сексуальности одного из главных символов Великой Победы — «Родины-матери». Марселю памятник показался излишне откровенным — он попросил президента России прикрыть платком «срамные места» монумента.

Блогер полностью признал вину и просил суд не лишать его свободы. Корреспонденту V1.RU он сказал, что такова воля Всевышнего — раз наказание такое дали. Работать он собирается на малой родине, в Башкирии.

Задержание Глюкозы

В аэропорту Шереметьево задержали певицу Глюкозу (Наталья Ионова-Чистякова), по версии полицейских, она была под воздействием наркотиков. За это ее оштрафовали на пять тысяч рублей.

Певица прокомментировала свое задержание

От прохождения освидетельствования она тогда отказалась. Однако затем артистка поделилась своей версией событий: она сказала, что столкнулась с провокацией и незаконным задержанием.

Другие новости

Европарламент одобрил Украине кредит на 35 миллиардов евро. Гасить его собираются за счет доходов от замороженных российских активов.

Wildberries официально закончил слияние с Russ. Теперь активы двух компаний принадлежат РВБ — их объединенному юрлицу.

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Москва Мигранты Групповое изнасилование Казань БРИКС
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