Глюкозу под наркотиками задержали в Шереметьево — ей пришлось заплатить штраф

Певица заплатит штраф — пять тысяч рублей Источник: glukozamusic / Instagram (экстремистская организация, деятельность соцсети запрещена в РФ)











Певицу Глюк'оZу (Наталью Ионову-Чистякову) недавно задержали в аэропорту Шереметьево. Сотрудники заметили, что она была пьяна. Позднее оказалось, что в это время она находилась под воздействием наркотиков. За это ее оштрафовали на пять тысяч рублей.

— Чистякова-Ионова Наталья Ильинична признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.9 КоАП (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ), — сообщили в Судах общей юрисдикции Москвы.

Источник: Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram

Глюк'оZа отказалась проходить медицинское освидетельствование.

Теперь артистка заплатит штраф — пять тысяч рублей. Суд учел, что у 38-летней Глюк'оZы есть смягчающие обстоятельства — несовершеннолетние дети. Наталья не пришла на заседание суда и пока не дала никаких комментариев.

Это не первый раз, когда певицу заподозрили в употреблении наркотиков. В конце июля Глюк'оZа сорвала свое выступление на Дне металлурга в Красноярске. Во время концерта она вела себя странно, материлась, трогала себя за интимные места, а в какой-то момент просто не смогла петь. Зрители остались недовольны, как и организаторы праздника. Горожане просили Глюкозу «больше не возвращаться», а ивент-агентство подало иск на певицу — из-за невыполнений обязанностей по контракту.