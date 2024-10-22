НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+4°

облачно, сильный дождь

ощущается как +1

2 м/c,

зап.

 747мм 91%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,09
EUR 104,40
Возвращение «Труновских»
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Атаки на провайдеров
Сколько пить воды
Новости в Telegram
Страна и мир Глюкозу под наркотиками задержали в Шереметьево — ей пришлось заплатить штраф

Глюкозу под наркотиками задержали в Шереметьево — ей пришлось заплатить штраф

На судебное заседание она не пришла

4 495
62 комментария

Певица заплатит штраф — пять тысяч рублей

Певицу Глюк'оZу (Наталью Ионову-Чистякову) недавно задержали в аэропорту Шереметьево. Сотрудники заметили, что она была пьяна. Позднее оказалось, что в это время она находилась под воздействием наркотиков. За это ее оштрафовали на пять тысяч рублей.

— Чистякова-Ионова Наталья Ильинична признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.9 КоАП (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ), — сообщили в Судах общей юрисдикции Москвы.

Глюк'оZа отказалась проходить медицинское освидетельствование.

Теперь артистка заплатит штраф — пять тысяч рублей. Суд учел, что у 38-летней Глюк'оZы есть смягчающие обстоятельства — несовершеннолетние дети. Наталья не пришла на заседание суда и пока не дала никаких комментариев.

Это не первый раз, когда певицу заподозрили в употреблении наркотиков. В конце июля Глюк'оZа сорвала свое выступление на Дне металлурга в Красноярске. Во время концерта она вела себя странно, материлась, трогала себя за интимные места, а в какой-то момент просто не смогла петь. Зрители остались недовольны, как и организаторы праздника. Горожане просили Глюкозу «больше не возвращаться», а ивент-агентство подало иск на певицу — из-за невыполнений обязанностей по контракту.

Наталья решила объясниться перед зрителями. По ее словам, тогда она проживала тяжелый месяц из-за смерти бабушки и нападок со стороны бывшего продюсера. Из-за этого она начала принимать снотворное и антидепрессанты, из-за которых ее поведение так сменилось. В рехаб (реабилитационный центр для зависимых) она ложиться отказалась.

ПО ТЕМЕ
Глюкоза Певица Наталья Ионова Штраф Административная ответственность
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY7
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
62
Татьяна 53
1 час
С жиру бесится эта "богема"
273810
43 минуты
"Суд учел, что у 38-летней Глюк'оZы есть смягчающие обстоятельства — несовершеннолетние дети." Несовершеннолетние дети у наркоманки - это не смягчающие, а отягчающие обстоятельства
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Если меня не прокляли, то как это еще назвать?»: журналист НГС — о том, как два месяца пытается снять квартиру в Новосибирске
Егор Сафронов
Мнение
«Хватит издеваться над людьми»: журналистка НГС — о том, как ремонт Димитровского моста взбесил половину Новосибирска
Анонимное мнение
Мнение
«Кринжануть, так с рофлом»: журналист НГС взялся изучать язык современных подростков — личный опыт автора
Сергей Уланов
Видеопродюсер NGS.RU
Мнение
Родители-правокачатели и высокомерные завучи: физрук объяснил, почему сбежал из школы
Анонимное мнение
Мнение
Мутная жемчужина Сибири: журналист НГС обнаружил на Алтае запретное озеро — из него качают миллиарды
Павел Тиунов
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

Данил Тадин,20

Ирина,43

Дмитрий,40

Евгения,45

Наталья,35

Антон,37

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Вывоз мусора

1 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление