В Тамбовской области ввели режим ЧС: взорвался жилой дом, есть погибшие. Новости 19 октября

Произошла утечка газа на четвертом этаже дома Источник: Mash / T.me











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 19 октября.

Атаки ВСУ

За ночь средства ПВО уничтожили 16 беспилотников над территориями Белгородской, Брянской и Ростовской областей, сообщили в Минобороны. Семь из них были перехвачены над Брянской областью. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Один из дронов врезался в нежилое здание.

В Кабмине РФ заявили, что направят более 3,2 миллиарда рублей пострадавшим в Курской области.

Монеточка* в розыске

Певицу Лизу Монеточку* объявили в уголовный розыск. Статья — неисполнение обязанностей иноагента. Ей грозит до двух лет лишения свободы.

Карточка из базы розыска МВД Источник: BAZA / T.me











Артистка уехала из России вскоре после начала СВО. Сейчас она живет за границей с мужем и двумя детьми. Это уголовное дело уже второе за последние несколько месяцев.

* Внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Взрыв газа

В городе Кирсанов Тамбовской области взорвался многоквартирный жилой дом. По предварительным данным, произошла утечка газа. В результате разрушены четвертый и пятый этажи дома. Четыре человека погибли, восемь получили ранения.

Губернатор региона поручил ввести режим ЧС в Кирсанове.

Кадры с места ЧП Источник: МЧС России / T.me

В МЧС сообщили, что пожар на площади 200 квадратных метров удалось ликвидировать. При помощи тяжелой техники спасатели разбирают разрушенные конструкции.

Жителей дома эвакуировали в пункты временного размещения. С ними работают психологи.

В региональной прокуратуре сообщили, что проводится проверка исполнения законодательства при эксплуатации газового оборудования.

Лишение гражданства

На Дальнем Востоке впервые лишили российского гражданства за непостановку на воинский учет. Об этом рассказали в пресс-службе УВМД по Хабаровскому краю.

Нарушители — уроженцы Таджикистана. Они получили российские паспорта в августе этого года. Документы признали недействительными из-за того, что мужчины не встали на воинский учет. Иностранцев задержали, им необходимо покинуть страну.

Соответствующий закон был подписан Владимиром Путиным 8 августа. Поправки внесли в федеральные законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве Российской Федерации».

«Привет» от патриарха Кирилла

В женских консультациях 16 регионов России будут выдавать именное письмо от патриарха Кирилла. Об этом РИА Новости рассказала руководитель проекта «Здравствуй, мама!» Наталья Москвитина.

При первом приеме беременные получат «папку помощи» — письмо-поздравление от главы региона и местной митрополии, а также буклет с информацией о поддержке беременных и родивших женщин. При рождении ребенка мамам подарят уходовые средства для младенцев и крестильный набор от РПЦ.

В проекте участвуют Архангельская, Кемеровская, Тамбовская, Магаданская, Самарская, Тверская, Новгородская и Пензенская области, Камчатский и Забайкальский края, республики Коми, Карелия, Мордовия и Удмуртия.

Смерть от укуса хомяка

В Испании после укуса домашнего хомяка скончалась 38-летняя женщина, сообщает местная газета Mediterraneo.

Пострадавшая поспешила обратиться в больницу, однако было слишком поздно. Она потеряла сознание всего в нескольких метрах от входа в госпиталь. Вместе с ней были ее дети 17 и 11 лет. Они стали свидетелями смерти матери. Как пишут СМИ, после произошедшего им потребовалась психологическая помощь.