Почти 400 россиян погибли на границе с Украиной, а Зеленский представил свой «план победы»: главные события СВО за неделю

Разрушения в Шебекино после атаки ВСУ Источник: Настоящий Гладков / T.me











Российские регионы атаковали десятки беспилотников и авиационных снарядов. Число погибших на территории Брянской, Курской и Белгородской областей приблизилось к 400. Зеленский представил новый план мира и намекнул о применении ядерного оружия. В самой зоне спецоперации при этом продолжается активное наступление.

Каждый день на СВО происходит множество событий. Расскажем вам о самых главных, которые произошли за последние семь дней.

Что происходит в Курской области

Активные боевые действия на территории региона развернулись в начале августа. Сначала украинские военные обстреливали жилые районы. Затем они перешли границу и взяли в заложников местных жителей. Им удалось захватить 28 населенных пунктов.

Уничтожение танка в приграничье Курской области Источник: Минобороны РФ / T.me

На сегодняшний день идет операция по освобождению этих территорий, а ВСУ не оставляют попыток к вторжению. В Минобороны сообщали о взаимных атаках в Курской области. Пока в части населенных пунктов еще находятся украинские военные. Российская группировка наносит удары по их позициям в Любимовке, Малой Локне, Новом Пути, Новоивановке и Плёхово.

На небезопасной территории до сих пор есть люди. 14 жителей региона удалось спасти. По данным местных властей, в Кореневском районе — шесть человек, двоих — в Суджанском, по три человека в Глушковском и Большесолдатском районах.

Обстрелы российских регионов

Мирной обстановкой не могут похвастаться и жители других российских территорий. Самые крупные атаки происходили в конце прошлой недели, затем активность украинских военных немного снизилась.

Так, 12 октября перехватили 47 беспилотников Украины, которые атаковали ночью. Тогда 17 БПЛА обнаружили над территорией Краснодарского края, 16 — над Азовским морем, 12 — над Курской областью, два — над Белгородской. В течение недели также атаковали Орловскую область, где сбили семь беспилотников и другие регионы.

Помимо дронов использовали и ракеты. В Севском районе Брянской области обезвредили авиационный снаряд мощностью 100 килограммов тротила.

К сожалению, не всегда обходится без жертв и разрушений. В Краснодарском крае повредило крыши двух частных домов, выбило стекла, а также загорелся автомобиль.

Удары по Краснодарскому краю Источник: Осторржно, новости / T.me

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что один человек погиб, еще четверо мирных жителей ранены после атаки в Никитовском районе Горловки.

В Белгородской области началась охота на автобусы. Одна атака была в селе Ясные Зори. Тогда беспилотник удалось подавить с помощью системы РЭБ. В другой раз повезло меньше. В Белгородском районе на повороте в поселок Октябрьский движущийся рейсовый автобус атаковал украинский беспилотник из-за чего пострадали восемь мирных жителей, в том числе четыре ребенка. Также пострадали жители Шебекино и других населенных пунктов.

Автобус, который атаковал БПЛА Источник: Настоящий Гладков / T.me











Всего с 2022 года, как сообщили уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, не менее 398 жителей Белгородской, Курской и Брянской областей погибли из-за атак ВСУ.

Наступление в зоне СВО

Параллельно с возвращением территорий в Курской области российские военные наступают на нескольких направлениях в зоне спецоперации.

За неделю, по данным Минобороны, удалось освободить Максимильяновку в ДНР. Она находится на кураховском направлении. Ранее на этом участке фронта была освобождена Георгиевка. Также под контроль российских военных перешел Красный Яр и Островское. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, российские военные освободили более трети территорий Торецка.

Град стреляет по опорным пунктам на правом берегу Днепра Источник: Минобороны РФ / T.me

В ЛНР взяли село Невское. Регион практически полностью освобожден. Для достижения цели осталось всего четыре населенных пункта: Новолюбовка, Грековка, Новоегоровка и Надия. Тогда ЛНР станет первым новым российским регионом, полностью освобожденным от украинских сил.

Минобороны России также объявило о взятии в Запорожской области населенного пункта Левадное. Он находится на границе с ДНР.

Зеленский продвигает «план победы»

Украинский лидер Владимир Зеленский 16 октября в Верховной Раде представил «план победы» над Россией. А уже 17 октября он поехал показывать его своим западным партнерам на саммите ЕС в Брюсселе.

В нем пять положений:

Геополитика . Приглашение Украины в НАТО до окончания конфликта;

Оборона . Продолжение операций ВСУ в определенных районах России, укрепление ПВО, вложения в оборонное производство, разрешение Запада использовать дальнобойное оружие по Российской Федерации и передача такого оружия, а также предоставление спутниковых данных об объектах на территории РФ;

Сдерживание . Размещение на Украине комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета;

Экономика . Заключение соглашения с Западом о совместной защите критических ресурсов страны, совместном инвестировании и использовании украинского экономического потенциала;

Безопасность . После завершения конфликта предполагается замещение украинскими подразделениями отдельных контингентов вооруженных сил США, чтобы укрепить оборону НАТО и обеспечить безопасность на континенте.

Также украинский лидер заявил, что страна нуждается в поддержке со стороны международного сообщества. Для этого НАТО необходимо начать формировать бригады, которые заменят украинцев в зоне конфликта.

Есть и секретные положения, которые Зеленский не стал озвучивать и планирует раскрыть их только своим союзникам.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что от плана Зеленского «бросает в дрожь».

— ЕС в настоящее время проигрывает в конфликте на Украине, потому что вступил в него с плохо продуманной, плохо реализованной и плохо рассчитанной стратегией, — подчеркнул Орбан.

Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что в «плане победы» Зеленского нет ничего нового, ведь большинство пунктов — это вопросы, насчет которых ЕС до сих пор колеблется. В частности, пока нет единой позиции, разрешить ли удары западными ракетами по объектам в глубине России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тоже прокомментировал план Зеленского. По его словам, это попытка формализовать вовлеченность блока НАТО в конфликт. О своем желании участвовать в переговорах заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, в противном случае республика рискует лишиться части территорий.

Помимо «плана победы» Зеленский поставил жесткий ультиматум своим союзникам. Либо разместить на территории страны ядерное оружие, либо принять Украину в НАТО.

При этом Зеленский сказал, что предпочел бы членство в Североатлантическом альянсе вместо разрешения использовать ядерное оружие. О чем сообщил кандидату в президенты США, который уже занимал этот пост, Дональду Трампу.

К слову, издание Bild сообщало о планах Украины по созданию ядерного оружия. Их источник заверил, что на это потребуется всего несколько недель. В офисе Зеленского опровергли эти данные. Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заверил, что у украинских специалистов нет такой возможности и они могут создать лишь «грязную бомбу».