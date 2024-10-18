НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+2°

ясная погода, без осадков

ощущается как -1

3 м/c,

ю-з.

 760мм 68%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,15
EUR 105,76

В Новосибирске пропадет телесигнал

Активы Тарана
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Почему все мосты в ремонте
Корги-флорист
Ищем тёплые пальто
Язык подростков
Новости в Telegram
Страна и мир «Врачи сказали, что он умрет через 2 часа». Парень-модель чудом выжил в жутком ДТП в Таиланде — видео

«Врачи сказали, что он умрет через 2 часа». Парень-модель чудом выжил в жутком ДТП в Таиланде — видео

Сейчас ему требуется операция и дорогостоящая реабилитация

1 136
7 комментариев

Россиянин Никита Гендлер совершенно случайно стал моделью, но сразу же начал блистать на международных подиумах в Корее, Китае, Париже и Милане. Все изменилось в один день, когда он вместе с другом попал в страшное ДТП в Таиланде. Вопреки прогнозам врачей он выжил и даже пришел в сознание. Смотрите историю о невероятной тяге к жизни — в видео чуть выше.

Парень с необычной внешностью родом из Иркутской области. Никита ходил в обычную школу, затем поступил в техникум, где осваивал профессию технолога, в свободное от занятий время занимался боксом и баскетболом. Но однажды незнакомая девушка отправила его фотографии в модельное агентство, и Никите перезвонили с предложением начать обучение.

Карьера в моделинге развивалась стремительно — уже через два месяца Никита заключил свой первый контракт и уехал в Корею. После этого была неделя моды в Европе — он блистал на подиумах в Париже и Милане. Затем снова работа в Азии.

Летом 2023 года снова нужно было готовиться к поездке на неделю моды, но возникли проблемы с визой. Чтобы не терять время, парень перебрался в Таиланд, куда давно мечтал попасть. Там он продолжал работать, помогая продвижению своего друга. До вылета в Париж оставались буквально считанные дни, когда случилась трагедия.

17 сентября 2023-го он вместе с другом попал в аварию — их байк сбил автомобилист и скрылся с места происшествия. Товарища врачи быстро привели в чувство, а вот Никите потребовалась сложнейшая операция. Сначала тайские медики отказывались спасать россиянина, требуя денег. Мама Никиты быстро подписала необходимые документы, а его старший брат организовал сбор необходимой суммы. Деньги собрали за считанные часы — переводы приходили из разных уголков мира.

Через полтора месяца парня доставили в Иркутскую область.

Сейчас Никите требуется еще одна операция, которую проведут по квоте в московской клинике. Там же, в столице, семья уже подыскала реабилитационный центр. Двухмесячный курс реабилитации стоит 3,2 миллиона рублей.

 — Наверно, внутренний стержень, который есть у Никиты, дает ему силы не сдаваться. Мне психолог говорил, что в основном люди, которые приходят в сознание и понимают, что с ними произошло, впадают в депрессию, они не хотят ничего делать, они отказываются есть. Никита не такой. Ему постоянно нужен какой-то движ, он по 6-8 раз ест в сутки, он уже научился жестами шутить, у нас смех на всю квартиру стоит, — рассказывала нам мама Никиты.

ПО ТЕМЕ
ДТП в Таиланде Сбор денег Реабилитация Ангарск Мода
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Olivia
1 час
Зачем эту статью каждый день выкладывают?
Гость
10 минут
После операции по квоте реабилитация 2 месяца- 3.2 млн рублей...что там за реабилитация? что в нее входит?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Хватит издеваться над людьми»: журналистка НГС — о том, как ремонт Димитровского моста взбесил половину Новосибирска
Анонимное мнение
Мнение
«Лучше поехать в Сочи»: путешественник назвал единственную причину не отдыхать в Тбилиси
Анонимное мнение
Мнение
«В 90-е это никого не удивляло»: журналистка НГС — о том, как ходила на поводке по Новосибирску и мяукала в школе
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Код-818: чего ждать от Суперлуния в октябре — объясняет нумеролог
Анонимное мнение
Мнение
«Медведьева, езжай в свой аул»: журналистка НГС отвечает читателям, которые пишут в редакцию письма и комментарии
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем
Знакомства

Николай,44

Руслан,52

Rusty,39

Олег,49

Стас,34

Елена,60

Начать знакомиться
Объявления

Детективное агентство Легион

5 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление