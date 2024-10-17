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Страна и мир Россияне с iPhone снова смогут оплачивать покупки телефоном — как будет работать новая система

Россияне с iPhone снова смогут оплачивать покупки телефоном — как будет работать новая система

В России представили технологию, которая заменит Apple Pay

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6 комментариев

Для оплаты телефоном не нужен будет интернет

Обладатели iPhone снова смогут оплачивать покупки с помощью гаджетов. Новую технологию, которая позволит делать это представила Национальная система платежных карт (оператор карт «Мир» и Системы быстрых платежей) на форуме «Финополис» .

Она получила название «Волна». Пользоваться новинкой смогут и влалельцы Android.

Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2024 проходит с 16 по 18 октября на федеральной территории Сириус.

— Это прототип решения, который мы разработали. Мы впервые его представили только вчера. Решение реализовано на технологии Bluetooth Low Energy, — сказал гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин.

Bluetooth Low Energy — технология для передачи данных нового поколения, которая не потребляет большого количества энергии.

Раньше все владельцы iPhone расплачивались в магазинах Apple Pay. Однако система перестала работать на территории РФ после введения санкций. Тоже самое произошло и с Google Pay, которым пользовались владельцы Android. Но для них быстро появились другие технологии, например, Mir Pay.

Технология оплаты смартфоном будет работать не так как раньше. Вместо NFC потребуется Bluetooth. Платеж пройдет даже при отсутствии интернета. Однако, как уточняет РБК, для внедрения новой системы оплаты потребуются другие платежные терминалы.

— В отличие от NFC, «Волной» можно оплачивать на чуть большем расстоянии от терминала, не заботясь о положении смартфона, — сообщили в НСПК.

По словам Дубинина, порядка 20 банков уже заинтересовались «Волной». После тестирования финансовые организации получат технологию для внедрения в свои мобильные приложения.

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Apple Pay IPhone Оплата Смартфон НСПК Волна Мир
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Комментарии
6
Гость
9 минут
Будет работать на чуть большем расстоянии 🤣🤣🤣 вам просто нужно зайти в магазин, а деньги мы спишем по быстрому.
GNUS111
7 минут
Только предатели Родины пользуются техникой стран НАТО. Это пятая колона способная на разные мерзости. Мы всегда пользовались дисковыми телефонами и любили свою страну. И ездили на отечественных авто.
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