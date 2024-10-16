В России вдвое урежут квоту на временное проживание мигрантов

В 2025 году Россия сможет выдать иностранцам почти вдвое меньше разрешений на временное проживание Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Правительство утвердило квоту на временное проживание иностранцев в России в 2025 году. В общей сложности будет выдано 5500 разрешений.

— Установить на 2025 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 5500 разрешений на временное проживание в Российской Федерации с распределением по субъектам, — говорится в распоряжении.

Общий объем квоты распределят по российским регионам в соответствии с их заявками. По традиции наибольшее число разрешений предусмотрено для Москвы и Московской области. В 2025 году квота для столицы сократится с 1500 до 1000 разрешений, для Санкт-Петербурга — с 300 до 200 разрешений. Татарстан и Башкирия получат только 100 разрешений, а не по 250, как в 2024 году.

Последние пять лет размер квоты снижается: в 2024 году кабмин выдавал 10 595 разрешений, в 2023-м — 13 500, в 2022-м — около 19 000, а в 2021-м — более 39 000.