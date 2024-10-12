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Страна и мир обзор Путин исключил Шойгу и Винер из Совета по развитию спорта. Новости 12 октября

Путин исключил Шойгу и Винер из Совета по развитию спорта. Новости 12 октября

Что произошло за сутки

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6 комментариев

Глава Совбеза не вошел в обновленный состав Совета по спорту

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 12 октября.

Атаки ВСУ

За ночь средства ПВО сбили 47 беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны. Днем атакам подверглось свыше 40 населенных пунктов Белгородской области. В результате погибло два человека, 12 получили ранения, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

Также под удар попала Кубань. Несколько домов получили повреждения, во дворе одной из многоэтажек в Приморско-Ахтарске был обнаружен неразорвавшийся фрагмент БПЛА. Как сообщили в оперштабе Краснодарского края, местных жителей эвакуировали. Работы специальных служб завершились благополучно, люди смогли вернуться в свои дома.

ВС РФ отразили пять контратак ВСУ на Курском направлении — у Любимовки, Толстого Луга и Новоивановки, отметили в Минобороны.

Стрельба в Ингушетии

В Ингушетии расстреляли машину представителей Центра противодействия экстремизму. Один из пассажиров погиб на месте, еще двое скончались в больнице. Среди жертв — сотрудник ППС, находящийся вне службы.

Целью нападавших был замруководителя Центра «Э» по Республике Ингушетия Адам Хамхоев, сообщает ТАСС. Он не пострадал. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и о незаконном обороте оружия.

Дело взял на контроль центральный аппарат СК.

Кадры с места ЧП

По данным SHOT, стрелков было трое. Они передвигались на ВАЗ-21099. Автомобиль обнаружили в нескольких километрах от места инцидента, в поселке Майский. Преступники подожгли машину и скрылись в неизвестном направлении.

Взрыв на заправке

В Грозном (Чеченская Республика) возле одного из колледжей взорвалась заправка. Вспыхнувшая цистерна повредила автомобили и угол жилого дома. Четыре человека, включая двоих детей, погибли. Еще пять местных жителей пострадали, сообщили в МЧС.

Площадь пожара составила 900 квадратных метров. Как заявили в оперативных службах, причиной взрыва стало нарушение техники безопасности при перекачке топлива.

Цистерна отлетела во двор

В СК возбудили уголовное дело. Рамзан Кадыров взял происшествие на АЗС под личный контроль.

Новый состав Совета по физкультуре и спорту

Владимир Путин обновил состав Совета по развитию физической культуры и спорта. Из состава исключили секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу, тренера по художественной гимнастике Ирину Винер-Усманову и министра энергетики Сергея Цивилёва, а также губернатора Ростовской области Василия Голубева и главу Приморского края Олега Кожемяко.

Состав пополнили 11 человек. Среди них президент Федерации гимнастики РФ Олег Белозеров, губернаторы Московской, Тульской, Челябинской областей и Башкирии.

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Комментарии
6
Гость
6 минут
Кошмар и как теперь спорт развиваться будет, когда такой развиватор уйдёт?
Гость
7 минут
Такие выдающиеся спортсмены ! Первое место по сбору ягодок в тайге. Первое место по сбору слезок у других спортменок. И тут исключили...
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