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Происшествия Цистерны отбросило на сотни метров, четыре человека погибли: в Грозном взорвалась заправка — видео

Цистерны отбросило на сотни метров, четыре человека погибли: в Грозном взорвалась заправка — видео

Количество пострадавших уточняется

232
3 комментария

Взорвалась заправка

В Грозном (Чеченская Республика) возле одного из колледжей взорвалась заправка. На место уже прибыли пожарные и скорые. Очевидцы сообщают, что после возгорания одна из цистерн с топливом взорвалась, а затем вторая.

— Двое детей и два взрослых погибли во время взрыва на АЗС в Грозном, — пишет Telegram-канал «112».

Произошел взрыв на заправке в Грозном

Внезапно над заправочной станцией поднялся огненный столб, когда одновременно взорвались газовые баллоны и топливо.

Люди убегают от взрыва

Дворы, которые расположены вблизи АЗС, повреждены.

Последствия взрыва

Одну из взорвавшихся цистерн отбросило на 300 метров во двор жилого дома.

Цистерна отлетела во двор

Пожар локализован, на месте работают спасатели и разбирают завалы.

— Сотрудники МЧС России тушат пожар на автозаправочной станции. На проспекте Мохаммеда Али произошел взрыв цистерны с газом с последующим горением. Информация о пострадавших уточняется, — сообщили МЧС России в своем Telegram-канале.

Спасатели разбирают обломки

— Погибшие после взрыва на АЗС в Грозном были убиты отлетевшей цистерной, — сообщает Telegram-канала BAZA.

Новость дополняется.

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Комментарии
3
Гость
7 минут
Когда технологии дают людям с образованием в три класса - получается то, что получается...
Гость
8 минут
Оператор который цистерну снимал - криворукий олень. Такое видео упустил!
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