Цистерны отбросило на сотни метров, четыре человека погибли: в Грозном взорвалась заправка — видео

Взорвалась заправка Источник: BAZA / Telegram











В Грозном (Чеченская Республика) возле одного из колледжей взорвалась заправка. На место уже прибыли пожарные и скорые. Очевидцы сообщают, что после возгорания одна из цистерн с топливом взорвалась, а затем вторая.

— Двое детей и два взрослых погибли во время взрыва на АЗС в Грозном, — пишет Telegram-канал «112».

Произошел взрыв на заправке в Грозном Источник: BAZA / Telegram

Внезапно над заправочной станцией поднялся огненный столб, когда одновременно взорвались газовые баллоны и топливо.

Люди убегают от взрыва Источник: MASH / Telegram

Дворы, которые расположены вблизи АЗС, повреждены.

Последствия взрыва Источник: Readovka / Telegram

Одну из взорвавшихся цистерн отбросило на 300 метров во двор жилого дома.

Цистерна отлетела во двор Источник: SHOT / Telegram

Пожар локализован, на месте работают спасатели и разбирают завалы.

— Сотрудники МЧС России тушат пожар на автозаправочной станции. На проспекте Мохаммеда Али произошел взрыв цистерны с газом с последующим горением. Информация о пострадавших уточняется, — сообщили МЧС России в своем Telegram-канале.

Спасатели разбирают обломки Источник: МЧС России / Telegram

— Погибшие после взрыва на АЗС в Грозном были убиты отлетевшей цистерной, — сообщает Telegram-канала BAZA.

Источник: SHOT / Telegram