«Ты нам должен с рождения»: что думают власть, экономисты и простые люди о предложении ввести налог на бездетность

В 2023 году рождаемость приблизилась к показателям конца девяностых — самым низким в истории современной России Источник: Ирина Шарова / 72.RU











В последнюю неделю в России обсуждают введение налога на бездетность. С этой идеей выступил депутат Государственной думы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев. Правда, пока это предложение только на словах — законодательных инициатив на этот счет в Госдуму не поступало. Тем не менее сама идея вызвала бурное обсуждение. Мы изучили предложения и аргументы — разбираемся, могут ли ввести такой налог и будет ли от него польза.

Что еще за налог?

Идею налога на бездетность озвучил в эфире программы «Царьград. Главное» депутат Андрей Гурулев, в своем заявлении он сослался на уже имевшийся опыт — такой налог был в СССР. Он отметил, что тема эта для него не профильная, но «хотел бы, чтобы это было».

— Но я сегодня понимаю, что если ввести налог на бездетность, то можно вполне эти деньги тех, кто не хочет иметь детей, пустить на тех детей, которые сегодня остались без родителей, — сказал депутат в эфире программы «Царьград. Главное».

В СССР был налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан, он действовал с ноября 1941 года и был отменен только в 1992 году. 6% от заработной платы отчисляли в казну бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет. От налога были освобождены те, кто не мог иметь детей по состоянию здоровья, и те, чей ребенок умер.

Конкретных предложений по суммам налога и по тому, кто должен его платить сейчас, депутат не сделал. Зато такое предложение есть у Российского государственного социального университета (РГСУ). Его первый проректор Джомарт Алиев заявил, что в вузе полтора года проводили исследование мер, которые могли бы положительно повлиять на демографию, и налог на бездетность среди них лидирует.

— В тех условиях и с теми допущениями, которые мы моделировали, — это почти 1,05 прироста на тысячу населения. Это очень много, — сказал Алиев в эфире радиостанции «Говорит Москва». — Мы моделировали, [что бездетные будут платить] плюс три процента к подоходному [налогу], плюс полпроцента к налогу на имущество, плюс пять процентов к налогу на наследство. Не можете сами — усыновляйте.

Что думают люди?

Даже на уровне идеи налог на бездетность вызвал большой общественный резонанс. В комментариях к новости о предложении Гурулева многие читатели напоминают, что, помимо налога, в СССР были еще бесплатные квартиры, а сейчас семьи самостоятельно решают жилищный вопрос.

— В Советском Союзе не только такой налог был, но и комнаты в общежитиях давали сразу, без всякой очереди, — пишет читатель из Новосибирска. — И квартиры бесплатные. Сейчас никаких комнат в общежитиях (где жить было безопасно и за порядком следило предприятие) и нет бесплатного жилья. А с людей еще и деньги хотят содрать. Ты нам должен уже с рождения.

Читатели сомневаются и в том, что налог, если его введут, действительно пойдет на нужды детей, оставшихся без родителей. Кто-то припоминает монолог о беспризорных детях из «12 стульев», другие — просто высказывают мнение, что депутаты не о рождаемости думают, а «лишь бы какой-нибудь новый налог с людей» взять.

— У нас и так есть вычет из подоходного налога на детей. По экономическому эффекту на граждан это практически то же самое, что и налог на бездетность, — напоминает один из читателей. — А если вводить еще и этот налог, то получится, что одно и то же облагается дважды. А так-то да, можно для бездетных ввести налог на бездетность, для родителей — сбор в какой-нибудь «Образовательный фонд РФ», а по телевизору продолжать рассказывать про одни из самых низких в мире налогов, приводя в качестве аргумента ставку НДФЛ.

Впрочем, нашлись и те, кто идею налога для бездетных поддержал, аргументируя тем, что дети — общее будущее, так что, если кто не хочет вкладываться в него своими силами, пусть делает это деньгами.

— Правильный налог. Не хочешь детей — заплати, не можешь — предоставь справку от врачей, — считает читатель из Екатеринбурга. — А то совсем все бедные стали — за всё государство должно деньги. За рождение, выплаты ежемесячные, маткапитал, субсидии на ипотеку и т. д. И всё равно мало. Не рожают. Инфантильность, безответственность, жизнь в свое удовольствие. Такое поколение приспособленцев. Хотя материально сейчас в разы лучше, чем жили в 80–90–2000-е годы, полные полки в магазинах, машины заполнили города. Только ленивый не работает и не зарабатывает.

Зачем понадобился налог?

Автор нашумевшей идеи Андрей Гурулев говорил о том, чтобы полученные за счет такого налога деньги могли использоваться для поддержки сирот. Однако эту меру рассматривают и как демографическую. Например, именно в таком ключе о ней говорит Алиев.

Вопрос проблем с демографией сейчас регулярно поднимают на всех уровнях власти. Судя по статистике, рождаемость продолжает снижаться, при этом смертность ее существенно превышает.

По прогнозам Соцфонда , рождаемость и дальше будет снижаться — ожидается, что в 2026 году на свет появится 1,14 млн детей Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Эффективность налога на бездетность как мотивирующей к рождению детей меры вызывает сомнения. С этой точки зрения идею Гурулева раскритиковала в том числе глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина — она попросила его оставить вопросы демографии профессионалам.

— Нужен комплекс мер, и нельзя решить демографическую проблему только запретными мерами — это должна быть демографическая государственная политика, — заявила Останина. — И это еще не только рождаемость, но и детское здравоохранение (сохранить жизнь тех, кто родился).

Экономист, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович придерживается мнения, что сам по себе налог будет слабой мотивацией. Он говорит, что определенный эффект может быть, если налог будет целевым — то есть полученные деньги пойдут строго на демографические программы.

— Я считаю, что активно эта мера не сработает, наверное, будет от этого какая-то польза, но это позиция, я бы сказал, десятого ряда, — говорит Остапкович. — Основные позиции по улучшению демографического процесса все-таки состоят в другом — в мотивирующих маневрах, а не в запретительных и ограничительных.

Введут ли налог?

Конкретных законодательных инициатив по налогу на бездетность на рассмотрении Госдумы нет. Хотя этот вопрос периодически поднимают, он, как правило, не находит поддержки среди высшего эшелона власти. Например, когда идея налога для бездетных появилась в повестке в 2020 году, ее критиковал Валерий Рязанский, занимавший тогда пост первого зампредседателя комитета Совфеда по соцполитике, — он называл инициативу нелепой и противоречащей основам Конституции.

Сейчас против налога на бездетность высказались многие депутаты. Помимо представителя профильного комитета Останиной, осудил идею и председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

— Убежден — на общем фоне тревожности даже само обсуждение таких инициатив вызывает лишь недоумение, дополнительное раздражение в обществе и явно не способствует, а то и ухудшает перспективы улучшения демографической ситуации, — написал Нилов в своем телеграм-канале. — Какой еще налог на бездетность? Необходимо прежде всего создавать условия для стимулирования деторождения, вводить преференции матерям и в целом семьям с детьми.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова также сказала, что не поддержит инициативу, даже если она появится в повестке Госдумы. Она отметила, что сегодня часто вспоминают лучшие практики СССР, однако копирования заслуживает не всё, что было в Советском Союзе.

— В вопросах демографии нужно искать другие решения, которые будут бороться с причиной, а не со следствием, — сказала Яна Лантратова. — Введением дополнительного налога проблему не решишь, можно вызвать только негативную реакцию общества, которое было бы справедливо возмущено в случае его введения. Непонятно, например, что делать с людьми, которые не могут завести детей, но очень хотят, лечатся, пытаются?

По словам Лантратовой, было бы разумнее сосредоточиться на создании условий для рождения детей и повышении социальной поддержки семей с детьми. Аналогичные доводы высказывают и другие депутаты. Нина Останина, апеллируя к советскому опыту, отметила, что налог на бездетность и запрет абортов сопровождались социальными гарантиями, в том числе в вопросах жилья.

— К сожалению, мы не смогли защитить нашу молодежь, потому что в бюджете на жилье для молодой семьи заложено всего 4 миллиарда рублей, — напомнила она. — Вопрос: если сейчас, в Год семьи, мы призовем молодежь незамедлительно рожать детей, пугая их налогом на бездетность, то скажите, пожалуйста, где жить молодым семьям?

Так или иначе, пока конкретных предложений по налогу на бездетность в Госдуме нет. Но уже в этом году был принят закон о семейной налоговой выплате, который фактически снижает до 6% ставку НДФЛ для семей с двумя и более детьми. Правда, речь идет не обо всех семьях, а лишь о тех, где среднедушевой доход меньше полутора прожиточного минимума на человека.